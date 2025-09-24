Chủ doanh nghiệp đến show hẹn hò, chinh phục cô gái ngoài 40 chưa từng kết hôn

Quyền Linh vui mừng khi mai mối thành công cho cặp đôi Ảnh: Chụp màn hình

Nữ chính không ngại hẹn hò với người đã ly hôn

Chương trình Bạn muốn hẹn hò lên sóng tập 1.145, cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Phan Hoàng Nam (42 tuổi, TP.HCM), làm chủ doanh nghiệp vận tải, và Lê Quỳnh Anh (41 tuổi, Đồng Nai), đang kinh doanh tự do.

Giới thiệu về bản thân, Hoàng Nam cho rằng anh là người siêng năng, chịu khó trong công việc, biết nấu ăn. Trước đây, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ ly hôn, anh phải vào sống ở làng trẻ em SOS. Đến năm 10 tuổi, anh được mẹ đón về nhà nuôi dưỡng.

Về chuyện tình cảm, Hoàng Nam cho biết anh lập gia đình năm 21 tuổi, đến năm 28 tuổi thì đổ vỡ hôn nhân. Anh tâm sự vì kết hôn sớm và có 2 con nên cuộc sống khá khó khăn, vợ muốn đi nước ngoài nhưng anh không đồng ý. Cuối cùng, vợ Hoàng Nam vẫn quyết tâm đi nên cả hai ly hôn.

Hoàng Nam đổ vỡ hôn nhân cách đây 15 năm, mong muốn tìm người phù hợp để lập gia đình Ảnh: Chụp màn hình

Hiện hai con Hoàng Nam đang sống cùng bà ngoại, còn anh hỗ trợ tiền nuôi con. Trải qua đổ vỡ, đàng trai nói anh chỉ cần người bạn đời hiểu chuyện, biết chia sẻ, thông cảm, không ghen tuông.

Ở phía đàng gái, Quỳnh Anh chia sẻ bản thân đã trải qua vài mối tình. Cô cho biết cuộc tình gần nhất kéo dài 5 năm và kết thúc cách đây đã 8 năm. Quỳnh Anh không tiết lộ nguyên nhân chia tay, chỉ nói rằng cả hai hết nợ nên kết thúc êm đẹp. Sau mối tình này, cô tự rút ra bài học là nên yêu thương bản thân nhiều hơn.

Quỳnh Anh trải qua vài mối tình song chưa có cái kết đẹp, muốn tìm bạn trai giống Jang Dong Gun Ảnh: Chụp màn hình

Khi Ngọc Lan hỏi về việc được mai mối với người từng có gia đình, có con riêng, Quỳnh Anh chia sẻ bản thân không e ngại. Nói về hình mẫu bạn đời, cô muốn tìm người đàn ông phải biết tôn trọng vợ, tính cách chân thành, trung thực và chung thủy. Về ngoại hình, cô nói thích bạn trai có ngoại hình như tài tử Hàn Quốc Jang Dong Gun. Nghe điều này, nữ MC chỉ biết cảm thán: "Trời ơi, cỡ Jang Dong Gun!".

Người đàn ông hứa sẽ không để vợ cực khổ

Khi chính thức gặp mặt, Hoàng Nam và Quỳnh Anh đều hài lòng vì thấy đối phương khá tương đồng với hình mẫu lý tưởng của mình. Trong cuộc trò chuyện, Hoàng Nam khá thẳng thắn khi chia sẻ về công việc, định hướng tương lai của mình. Anh cho biết vì tính chất công việc đôi lúc phải đi làm xa nên cần người bạn đời thấu hiểu và tin tưởng mình. "Anh đi đâu cũng nghĩ về nhà thôi. Khi đã hứa thì anh không bao giờ làm sai. Công việc nhà thì anh có thể làm được hết, nhưng anh chỉ hỗ trợ thôi vì công việc ở ngoài của anh nhiều lắm. Nhưng anh sẽ không để người phụ nữ của mình cực khổ đâu", đàng trai bày tỏ.

Khi Quỳnh Anh đặt hỏi về điều quan trọng nhất ở hiện tại, Hoàng Nam đáp rằng đó chính là gia đình và công việc. Anh nói bản thân tin tưởng chương trình nên tham gia với hy vọng gặp được người phù hợp, nghiêm túc tìm hiểu để tiến xa hơn. Về phía đàng gái, cô cho rằng khi tìm hiểu và thấy phù hợp thì có thể kết hôn. "Anh đã có con rồi thì mình không nhất thiết phải có con nữa, không cần có con chung. Em chỉ muốn cuộc sống này có thể chăm sóc được cho cha mẹ là đủ", Quỳnh Anh bày tỏ quan điểm.

Hai MC gửi lời chúc phúc, hy vọng cả hai sẽ nắm tay nhau thật bền chặt Ảnh: Chụp màn hình

Đến giây phút quyết định, ánh đèn sáng lên kết thành hình trái tim ngọt ngào đã minh chứng cho sự đồng thuận từ Hoàng Nam và Quỳnh Anh. Điều này khiến Quyền Linh và Ngọc Lan vỡ òa vui mừng, mong rằng chương trình sẽ là xuất phát điểm tốt đẹp cho tình yêu của cặp đôi trong tương lai.