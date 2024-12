Jang Dong-gun trở lại màn bạc cùng ‘Gia đình hoàn hảo’

Bộ phim tâm lý sâu sắc của đạo diễn Hur Jin-ho được dàn diễn viên Sul Kyung-gu, Jang Dong-gun, Kim Hee-ae, Claudia Kim thể hiện, đặt khán giả vào vị trí của đấng sinh thành với nỗi kinh hoàng khi phát hiện ra những đứa con tuổi teen của mình phạm tội.

Phim phân tích sự đấu tranh nội tâm của người lớn khi phải vật lộn với những tình huống tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức và những giá trị mà họ trân trọng: tình thương của cha mẹ dành cho con cái.

Jang Dong-gun vào vai người cha - bác sĩ Jae-gyu ẢNH: CJ HK

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết The Dinner của nhà văn Hà Lan Herman Koch. Đạo diễn Hur Jin-ho (nổi tiếng với nhiều bộ phim được đánh giá cao như Christmas in August -1998, One Fine Spring Day - 2001, The Last Princess - 2016…) đã làm cho câu chuyện phù hợp hơn với xã hội Hàn Quốc đương đại. Hur Jin-ho lồng ghép nhiều vấn nạn khác nhau vào phim, như chuyện bắt nạt học đường, sự cạnh tranh gay gắt để vào đại học và xung đột tuổi mới lớn với gia đình...

Cuộc tự vấn lương tâm

Hai nhân vật chính của bộ phim là hai anh em, sớm nhận ra mình ở phía đối diện của một vụ tai nạn giao thông thương tâm. Anh trai Jae-wan (Sul Kyung-gu đóng) đứng ra bảo vệ cho người gây tai nạn đang thừa kế một tập đoàn tài phiệt, trong khi em trai Jae-gyu (Jang Dong-gun) điều trị cho cô gái bị thương do vụ tai nạn.

Trailer phim Gia đình hoàn hảo

Khi nói đến giá trị sống và nguyên tắc đạo đức, hai anh em hoàn toàn đối lập. Người anh coi tiền bạc là ưu tiên hàng đầu trong khi em trai đặt chuyện cứu mạng người là nhiệm vụ cao cả nhất.

Cuộc sống của hai anh em bị đảo lộn vào thời điểm hai đứa con của họ phạm tội, đánh chết một người vô gia cư và cảnh sát bắt đầu điều tra vụ án. Hai đứa trẻ vị thành niên này là những kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Giả vờ học hành chăm chỉ, chúng đã trút nỗi căm giận xã hội và gia đình vào người đàn ông vô gia cư.

Trước thông tin gây bàng hoàng: "Bọn trẻ nhà mình vừa mới giết người?" và sau đó đoạn clip kéo xác người đã xuất hiện trên mạng, hàng loạt câu hỏi úp mở: "Sẽ ra sao nếu mọi người biết con của một luật sư giỏi vừa giết người?", "Với một luật sư kinh nghiệm như ba, chắc sẽ không khó để giữ kín chuyện này đúng không?", "Con muốn giữ thể diện cho gia đình mình"... đặt ra thách thức về lương tâm: nên hay không đưa con đi đầu thú?

Một gia đình trí thức với vẻ bề ngoài vô cùng hoàn hảo, hai anh em (luật sư Jae-wan và bác sĩ Jae-gyu) thành đạt, hai cô vợ (Yeon-kyung do Kim Hee-ae đóng và Ji-su do Claudia Kim đóng) khôn khéo bỗng chốc bộc lộ bản chất từng người sau vẻ ngoài lịch thiệp.

Trong suốt bộ phim, 4 diễn viên đã thể hiện sự tinh tế của ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu để truyền tải vô số trạng thái tâm lý luôn thay đổi.

Cảnh trong phim Gia đình hoàn hảo ẢNH: CJ HK

Ngay từ đầu, tính cách của các nhân vật trong Gia đình hoàn hảo (tựa tiếng Anh: A Normal Family) được khắc họa rõ nét: người anh luật sư tàn nhẫn, người em là bác sĩ tận tâm có vợ đảm đang, chu đáo và thông cảm. Tuy nhiên, toàn bộ tính cách này đã thay đổi sau khi con họ gây án và cuối cùng họ bộc lộ một khía cạnh khác khi phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa những gì trái tim mong muốn và mệnh lệnh của lý trí.

Gia đình hoàn hảo được công chiếu trên thế giới tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào tháng 9.2023. Phim phát hành trong nước vào ngày 13.12.