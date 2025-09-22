Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đầu bếp dắt con gái đi hẹn hò, khóc nghẹn kể chuyện cay đắng khi ở rể

Lạc Xuân
Lạc Xuân
22/09/2025 19:22 GMT+7

Tập mới nhất 'Bạn muốn hẹn hò' cùng Quyền Linh làm cầu nối thành công cho cặp đôi từng đổ vỡ hôn nhân tìm được hạnh phúc mới. Đặc biệt, con gái 6 tuổi của đầu bếp và hai con của mẹ đơn thân cũng xuất hiện tại chương trình khiến ai nấy đều xúc động.

Nam đầu bếp dắt con gái hẹn hò, khóc nghẹn trải lòng chuyện ở rể - Ảnh 1.

Bố đơn thân bất ngờ rơi nước mắt khi được hỏi chuyện ở rể

Ảnh: Chụp màn hình

Đầu bếp được mai mối với mẹ đơn thân trên show hẹn hò

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.144 lên sóng cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Trần Thanh Bình (44 tuổi, Vĩnh Long) là đầu bếp ở TP.HCM, và Nguyễn Thị Mai Trang (41 tuổi, TP.HCM), là chuyên viên tư vấn của công ty bảo hiểm. Cả hai người tham gia tập này đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân.

Thanh Bình cho biết anh lập gia đình năm 37 tuổi, có một con gái 6 tuổi. Cuộc hôn nhân của anh kéo dài trong 5 năm. Thanh Bình kể thời điểm dịch Covid-19, anh làm ăn thất bại, vợ chồng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, không tìm được tiếng nói chung. Sau khi ly hôn, anh đưa con về quê ở với ông bà nội.

Nam đầu bếp dắt con gái hẹn hò, khóc nghẹn trải lòng chuyện ở rể - Ảnh 2.

Thanh Bình đổ vỡ hôn nhân sau khi làm ăn thất bại, làm bố đơn thân nuôi con gái 6 tuổi

Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Mai Trang cho biết cô trải qua hai mối tình và đã kết hôn. Ở cuộc hôn nhân đầu kéo dài 5 năm, cô chia sẻ nguyên nhân ly hôn vì phát hiện chồng có người thứ ba. Sau khi hôn nhân tan vỡ, cô quyết định làm mẹ đơn thân của hai con 16 tuổi và 11 tuổi.

Sau đó, Mai Trang có mối tình với bạn trai người Việt nhưng sinh sống ở châu Âu. Vì lối sống, suy nghĩ của cả hai không giống nhau nên cô thấy bị áp đặt. Sau 1 năm tìm hiểu, cô thấy không phù hợp nên dừng lại.

Nam đầu bếp dắt con gái hẹn hò, khóc nghẹn trải lòng chuyện ở rể - Ảnh 3.

Mai Trang nghẹn ngào cho biết phát hiện chồng có người thứ ba ngay khi mang thai

Ảnh: Chụp màn hình

Khi đến chương trình, Mai Trang mong muốn tìm một người đàn ông hiền lành, có chính kiến, biết chăm lo cho gia đình. Cô không thích người đàn ông gia trưởng, không chung thủy. Còn Thanh Bình hy vọng bạn đời biết thông cảm, chia sẻ, đủ bao dung để thương con gái của anh là đủ. Thanh Bình nghẹn ngào tâm sự đôi lúc anh xót xa khi con thiệt thòi, không được gần cha mẹ.

Đi cùng Mai Trang đến chương trình hẹn hò là hai con gái. Cô bé 16 tuổi khiến hai MC thích thú khi mạnh dạn bày tỏ: "Mẹ con thật sự là một người mạnh mẽ. Con rất mong mẹ được hạnh phúc vì con hiểu những gì mẹ đã trải qua nên dù mẹ có bất kỳ quyết định nào thì con cũng ủng hộ. Con thấy chú là người khá hiền lành, là người tốt và sẽ phù hợp với mẹ con".

Người đàn ông khóc nghẹn nhắc về cay đắng khi đi ở rể 

Khi hàng rào hé mở, cặp đôi chính thức được gặp gỡ. Cùng hoàn cảnh đổ vỡ, cả hai có sự đồng cảm và thấu hiểu cho nhau. Tại buổi hẹn hò, khi chia sẻ về quan điểm "con anh, con em, con chúng ta", Thanh Bình cho rằng khi cả hai về chung một nhà thì con là con chung, trách nhiệm của cha mẹ là lo cho con. Anh nói thêm, công việc đầu bếp của mình khá bận rộn, các ngày lễ tết lại không được nghỉ nên mong muốn tìm được người có thể thông cảm và thấu hiểu cho mình. 

Tiếp đó, Mai Trang hỏi bạn trai về dự định cho tương lai nếu đi thêm bước nữa. Ông bố đơn thân cho biết anh rất cố gắng trong công việc, không ngại khó để kiếm tiền. Sắp tới, anh dự định sẽ mở quán ăn để tự chủ về thời gian và gần gũi được với vợ con. Khi Mai Trang hỏi đàng trai có e ngại với việc phải sống cùng cha mẹ mình, Thanh Bình chợt xúc động rồi chia sẻ nỗi lòng mình. "Anh từng ở rể, khổ nhiều lắm. Vui thì người ta cho ở, không vui thì đuổi. Cảm giác anh rất sợ", anh rơi nước mắt bộc bạch.

Nghe được điều này, Mai Trang tỏ ra rất đồng cảm với đàng trai. Dù vậy, cô khẳng định cha mẹ mình là người rất tuyệt vời và bản thân luôn ao ước có một gia đình giống như vậy. "Ba mẹ không chỉ sinh ra em một lần mà còn sinh ra em lần thứ hai. Thời điểm đổ vỡ hôn nhân, em đã từng có ý định nghĩ quẩn rất nhiều lần. Nhưng nhờ có ba mẹ, em mới được như ngày hôm nay", cô bày tỏ.

Nam đầu bếp dắt con gái hẹn hò, khóc nghẹn trải lòng chuyện ở rể - Ảnh 4.

Khoảnh khắc ba con gái của Thanh Bình và Mai Trang cùng đứng trên sân khấu khiến cả trường quay xúc động

Ảnh: Chụp màn hình

Đến phút cuối quyết định, cả trường quay vỡ òa khi cặp đôi cùng bấm nút hẹn hò. Các con của cặp đôi thể hiện sự phấn khích khiến hai MC cũng vui lây. Quyền Linh bày tỏ: "Hy vọng ba chị em yêu thương nhau, ba mẹ yêu thương nhau và chúng ta sớm báo tin vui về cho chương trình. Hãy tìm hiểu thật kỹ để không phải lỡ thêm chuyến đò nữa nhé".

