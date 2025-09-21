Chồng cũ đi tu, cô gái đến 'Bạn muốn hẹn hò' tìm hạnh phúc mới

Quyền Linh mai mối thành công cho cặp đôi đều từng đổ vỡ hôn nhân Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.144 lên sóng cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Nguyễn Trung Trực (38 tuổi), hiện làm công việc bảo trì cơ điện tử ở Vĩnh Long, và Bùi Thị Mỹ Yến (33 tuổi), làm việc tại cho công ty ở TP.HCM. Cả hai người tham gia tập này đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân.

Trung Trực tự giới thiệu bản thân là người vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, không hút thuốc. Hiện anh sống cùng cha mẹ tại quê nhà. Trước đây, anh từng kết hôn gần 5 năm, song do tính cách không hòa hợp, ít chia sẻ nên chỉ sau một năm chung sống, vợ chồng ly thân. Sau đó cuộc hôn nhân của anh khép lại trong tiếc nuối.

Trung Trực gây ấn tượng bởi sự chân thành, hiền lành Ảnh: Chụp màn hình

Về phía mình, Mỹ Yến cũng trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Cách đây 3 năm, cô kết hôn và sống cùng chồng trong vòng 6 tháng. Khi mâu thuẫn phát sinh, chồng cô dọn ra riêng và sau đó lên chùa ở. Nhìn lại, Mỹ Yến thừa nhận bản thân thiếu kinh nghiệm, đôi khi không biết cách yêu thương đúng mực. Có lúc, vì nóng giận, cô buông lời khó nghe, lúc khác lại chọn im lặng, khiến khoảng cách ngày càng lớn. Sau biến cố, Mỹ Yến học cách cân bằng và mở lòng hơn, sẵn sàng cho một hành trình tình cảm mới. Cô tiết lộ có liên hệ với chồng cũ và biết anh đang học đạo, tu tập ở chùa.

Khi đến Bạn muốn hẹn hò, Mỹ Yến bày tỏ mong muốn tìm một người đàn ông có chí tiến thủ, nói được làm được, sống hướng về gia đình và hết lòng vì vợ con. Trong khi đó, Trung Trực hy vọng bạn gái sẽ là người nhanh nhẹn, biết quan tâm, chia sẻ. Anh khẳng định không đặt nặng ngoại hình, chỉ cần hai người hợp ý là đủ.

Mỹ Yến chia sẻ câu chuyện hôn nhân tan vỡ chỉ sau 6 tháng, chồng cũ đi tu Ảnh: Chụp màn hình

Đàng gái ấn tượng với chàng trai hiền lành trên show hẹn hò

Khoảnh khắc hàng rào tình yêu mở ra, cả hai nhanh chóng có ấn tượng tích cực về nhau. Mỹ Yến khen Trung Trực hiền lành, còn anh nhận xét bạn gái xinh xắn, dễ thương. Cuộc trò chuyện sau đó mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả. Khi được MC Quyền Linh gợi ý một số câu hỏi, Trung Trực thật thà lặp lại nguyên văn, khiến cả trường quay bật cười. Nam MC phải thốt lên: "Trời ơi, ổng hiền như cục bột vậy đó. Tôi hỏi câu nào, ổng hỏi lại câu đó, không thèm đổi câu hỏi luôn". Chính sự chân chất ấy lại trở thành điểm cộng, giúp anh chiếm thiện cảm trong lòng bạn gái.

Chia sẻ về chuyện tương lai, Trung Trực bày tỏ sẵn sàng tiến đến hôn nhân nếu cả hai thấy phù hợp, còn không thì cứ từ từ tìm hiểu. Anh tiết lộ cha mẹ rất hiền, chỉ mong con trai hạnh phúc chứ không đặt nặng yêu cầu làm dâu. Khi Mỹ Yến hỏi về tài chính chuẩn bị cho hôn nhân, Trung Trực đáp: "Anh đã đủ để cưới em rồi. Anh đều sẵn lòng theo ý em, chỉ cần có hạnh phúc là được. Anh thấy em hợp ý với anh". Còn về Mỹ Yến, cô cảm mến đàng trai bởi sự hiền lành, thật thà. "Lần đầu tiên em gặp được một người hiền như anh", cô chia sẻ.

Quyền Linh hy vọng cả hai đồng hành cùng nhau trong hành trình dài phía trước Ảnh: Chụp màn hình

Kết thúc cuộc gặp gỡ, cả hai cùng đồng ý bấm nút hẹn hò trong tiếng vỗ tay chúc mừng của khán giả. Quyền Linh và Ngọc Lan không giấu nổi niềm vui, gửi lời chúc phúc và mong rằng cặp đôi sẽ sớm đi đến một cái kết trọn vẹn, bù đắp cho những tổn thương đã qua.