Bố đơn thân đi hẹn hò, ngỡ ngàng khi gặp cô giáo cách nhà 5km

Lạc Xuân
18/09/2025 09:07 GMT+7

Cách nhà chỉ 5km nhưng chưa từng gặp nhau, Phương Anh và Ngọc Hòa lại có duyên được mai mối trên sóng 'Bạn muốn hẹn hò'. Cùng hoàn cảnh 'gãy gánh' hôn nhân, cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm và quyết định nắm tay nhau ra về.

Bố đơn thân đi hẹn hò, ngỡ ngàng khi gặp cô giáo cách nhà 5km - Ảnh 1.

Bố đơn thân và cô giáo cùng ở Đồng Nai nên duyên tại Bạn muốn hẹn hò

Ảnh: Chụp màn hình

Hai người tham gia show hẹn hò sống cùng một phường

Nhân vật chính được Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối trong tập 1.143 chương trình Bạn muốn hẹn hò là Nguyễn Phương Anh (31 tuổi), buôn bán bất động sản và cho thuê xe tự lái ở phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai. Ghép đôi với anh là Phạm Thị Ngọc Hòa (34 tuổi), đang làm gia sư cho học sinh tiểu học. Điều bất ngờ là cô cũng sinh sống cùng địa phương với đàng trai.

Ngay khi nghe thông tin giới thiệu về nhà gái, MC Quyền Linh bất ngờ thốt lên: "Ủa, duyên nợ rồi!". Phương Anh cũng ngỡ ngàng, liền hỏi địa chỉ cụ thể của Ngọc Hòa và sau đó cho biết hai nhà cách nhau chỉ khoảng 5km.

Bố đơn thân đi hẹn hò, ngỡ ngàng khi gặp cô giáo cách nhà 5km - Ảnh 2.

Phương Anh làm bố đơn thân sau khi ly hôn

Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ gần nhau về khoảng cách, cả hai còn có điểm chung là từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Phương Anh cho biết anh và vợ cũ chung sống 5 năm trước khi ly hôn vì nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống. Anh thừa nhận bản thân mải mê công việc, ít quan tâm đến vợ con. Hiện Phương Anh là bố đơn thân, con gái được gần 1 tuổi. Anh nói nếu có cơ hội đi bước nữa, chắc chắn sẽ biết cách trân trọng và yêu thương người bạn đời.

Trong khi đó, Ngọc Hòa tâm sự nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hôn nhân vì chồng áp lực cảnh mẹ chồng nàng dâu. Cô thừa nhận bản thân không có sự hòa hợp với mẹ và chị chồng. Đỉnh điểm, Ngọc Hòa bị chồng tác động vật lý nên cô quyết định ly hôn. Cô cho biết mình có con gái 4 tuổi, đang sống cùng cha.

Bố đơn thân đi hẹn hò, ngỡ ngàng khi gặp cô giáo cách nhà 5km - Ảnh 3.

Ngọc Hòa "gãy gánh" hôn nhân vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu

Ảnh: Chụp màn hình

Đến chương trình, Ngọc Hòa mong muốn tìm bạn đời chững chạc, biết yêu thương gia đình, có công việc, kinh tế ổn định. Cô không thích người gia trưởng, hút thuốc, uống rượu, hay càm ràm. Còn hình mẫu mà Phương Anh hướng đến là người biết lắng nghe, cùng san sẻ buồn vui, khó khăn với nhau, biết quan tâm gia đình, kiểu người vừa truyền thống vừa hiện đại. Anh nói thêm, chỉ cần người phụ nữ đó có thể yêu thương con anh như con ruột, mọi vất vả anh sẽ lo được hết.

Đàng gái không ngại làm dâu

Sau những chia sẻ của cả hai, Quyền Linh và Ngọc Lan cho mở rào để cặp đôi trực tiếp gặp mặt, trò chuyện. Khi được hỏi về việc được ghép đôi với người nhỏ tuổi hơn, cô giáo Ngọc Hòa cho biết không đặt nặng vấn đề, chỉ cần người đàn ông đó chững chạc, tạo được niềm tin cho mình là được. Nghe điều này, Phương Anh cũng thoải mái hơn, liền đề nghị sẽ chở cô về nhà sau chương trình và mong muốn cả hai có thêm nhiều dịp gặp gỡ.

Bố đơn thân đi hẹn hò, ngỡ ngàng khi gặp cô giáo cách nhà 5km - Ảnh 4.

Phương Anh mạnh dạn đề nghị sẽ đưa bạn gái về nhà sau chương trình

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong cuộc trò chuyện, Phương Anh bày tỏ bản thân chỉ có hai tiêu chí khi tìm vợ là sẽ yêu thương con gái mình và có thể làm dâu. Đáp lại, Ngọc Hòa cho biết bản thân xác định "xuất giá tòng phu" nên không ngại chuyện làm dâu.

Trước khi đưa ra quyết định, bố đơn thân mạnh dạn bày tỏ: "Anh cảm nhận em rất dễ thương, dịu dàng, đúng tiêu chí mà anh đang đi tìm. Anh hy vọng trong tương lai, anh và em sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Em là cô giáo, lại ở cùng địa phương nên anh rất thích. Mình cùng hoàn cảnh nên dễ đồng cảm và bao dung hơn".

Đáp lại, Ngọc Hòa cho biết bản thân xác định "xuất giá tòng phu" nên không ngại chuyện làm dâu. "Đến chương trình và gặp được anh thì em cũng rất mừng. Em cảm thấy anh là người mà em đang tìm nên mình cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu", cô chia sẻ.

Bố đơn thân đi hẹn hò, ngỡ ngàng khi gặp cô giáo cách nhà 5km - Ảnh 5.

Cặp đôi được nhiều khán giả chúc phúc sau khi bấm nút hẹn hò

Ảnh: Chụp màn hình

Cuối chương trình, chưa kịp để MC Ngọc Lan đếm ngược, cả hai đã đồng loạt bấm nút hẹn hò, trong sự chúc mừng của khán giả trường quay. Quyền Linh và Ngọc Lan gửi lời chúc phúc, mong cặp đôi sẽ tìm hiểu thuận lợi và sớm về chung một nhà.

Chuyện lạ trong show hẹn hò: Đàng trai bị từ chối, khán giả đòi bấm nút thay

Chuyện lạ trong show hẹn hò: Đàng trai bị từ chối, khán giả đòi bấm nút thay

Người đàn ông U.40 đến 'Bạn muốn hẹn hò' tìm bạn đời sau nhiều năm độc thân, bị cô giáo từ chối hẹn hò vì không có cảm xúc. Tuy nhiên, anh lại chiếm được cảm tình của một nữ khán giả khiến Quyền Linh và Ngọc Lan ngỡ ngàng, thích thú.

