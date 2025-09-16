Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chuyện lạ trong show hẹn hò: Đàng trai bị từ chối, khán giả đòi bấm nút thay

Lạc Xuân
Lạc Xuân
16/09/2025 07:54 GMT+7

Người đàn ông U.40 đến 'Bạn muốn hẹn hò' tìm bạn đời sau nhiều năm độc thân, bị cô giáo từ chối hẹn hò vì không có cảm xúc. Tuy nhiên, anh lại chiếm được cảm tình của một nữ khán giả khiến Quyền Linh và Ngọc Lan ngỡ ngàng, thích thú.

Chuyện lạ trong show hẹn hò khi khán giả bấm nút cho đàng trai bị từ chối - Ảnh 1.

Quyền Linh ngỡ ngàng khi đàng trai bị từ chối hẹn hò và được nữ khán giả "bấm nút"

Ảnh: Chụp màn hình

Cô giáo từ chối công nhân cơ khí vì chưa có cảm xúc

Tập 1.142 của chương trình Bạn muốn hẹn hò vừa lên sóng, mang đến tình huống bất ngờ cho Quyền Linh, Ngọc Lan và khán giả. Nhân vật chính được mai mối trong tập này là Bùi Văn Phụ (49 tuổi), là công nhân cơ khí, hiện sống tại TP.Vũng Tàu cũ, nay là TP.HCM được ghép đôi với Nguyễn Thị Minh Phương (45 tuổi), giáo viên tại tỉnh Bình Dương cũ, nay là TP.HCM.

Chia sẻ tại chương trình, Minh Phương tự nhận mình là người chân thành, nhiệt tình, luôn tôn trọng người khác, song có phần hơi nóng tính. Trong chuyện tình cảm, cô đã trải qua hai mối tình kéo dài nhiều năm nhưng không có kết quả. Minh Phương chia sẻ mối tình đầu 8 năm, còn mối thứ hai trong khoảng 2 năm. Cô thừa nhận bản thân là người quyết đoán, có chút gia trưởng, không thích người khác làm trái ý mình. Minh Phương mong tìm được một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, biết giữ cảm xúc và quan tâm đến bạn đời.

Chuyện lạ trong show hẹn hò khi khán giả bấm nút cho đàng trai bị từ chối - Ảnh 2.

Ở tuổi 49, Văn Phụ chưa từng có mối tình sâu đậm nào

Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Văn Phụ cho biết anh là người siêng năng, "cái gì cũng biết làm", đặc biệt là việc nhà. Về tình duyên, anh kể từng có một mối tình thời thanh niên nhưng rồi người kia đi lấy chồng. Từ đó, anh không còn muốn yêu đương nên ở vậy đến giờ. Văn Phụ chia sẻ bản thân thường xuyên bị bạn bè, đồng nghiệp trêu chọc giới tính nên anh muốn đến chương trình tìm bạn gái để chứng minh "giới tính bình thường". Hình mẫu bạn đời mà Văn Phụ mong muốn là người có sức khỏe, sống đạo đức là được.

Mở rào gặp mặt, Văn Phụ mang bó hoa tặng Minh Phương và tiết lộ đây là lần đầu tiên tặng hoa cho phụ nữ. Sau đó, cô giáo hài hước "ra điều kiện" anh nên để tóc vì thích đàn ông có mái tóc dày. Đáp lại, đàng trai khẳng định sẵn sàng chiều theo ý bạn gái: "Miễn là em vui, anh làm gì cũng được".

Chuyện lạ trong show hẹn hò khi khán giả bấm nút cho đàng trai bị từ chối - Ảnh 3.

Cô giáo Minh Phương trải qua hai mối tình kéo dài 10 năm nhưng không có kết quả

Ảnh: Chụp màn hình

Trong cuộc trò chuyện, cô giáo chia sẻ bản thân biết nữ công gia chánh, nhưng mong người đàn ông chủ động vào bếp nấu cho mình. Dù ở cách xa nhau, Văn Phụ cam kết sẽ sắp xếp thời gian đến thăm nếu cả hai đồng ý hẹn hò. Đàng trai cũng mong nếu hai người về chung một nhà, sẽ sinh hai người con để vui cửa vui nhà. Về phía Minh Phương, cô bày tỏ bản thân có đủ mọi thứ, chỉ thiếu "ông chồng" khiến hai MC bật cười.

Tuy nhiên, đến giây phút quyết định, chỉ có Văn Phụ bấm nút, còn cô giáo từ chối. Minh Phương chia sẻ cô là người bị chi phối bởi ấn tượng đầu tiên, nhưng khi gặp đàng trai thì thấy chưa có cảm xúc. Đáp lại, Văn Phụ vẫn tỏ ra vui vẻ và còn chúc cô tìm được người phù hợp với mình.

Tình huống bất ngờ xảy ra tại 'Bạn muốn hẹn hò'

Sau khi hai MC trao quà trước khi chia tay, điều bất ngờ đã xảy ra. Từ hàng ghế khán giả, một phụ nữ tên Mai (38 tuổi) bất ngờ giơ tay bày tỏ rất thích Văn Phụ. Được sự ủng hộ của cả trường quay, cô mạnh dạn bước lên sân khấu, chủ động bấm nút mong được hẹn hò. Người phụ nữ chia sẻ: "Em thấy tâm anh rất tĩnh, và em cần một người đàn ông như vậy. Em ở TP.HCM, còn anh ở Phú Mỹ thì mình chỉ cách nhau 100 km thôi".

Chuyện lạ trong show hẹn hò khi khán giả bấm nút cho đàng trai bị từ chối - Ảnh 4.

Bất ngờ xảy ra khi chị Mai từ hàng ghế khán giả bước lên sân khấu, muốn được bấm nút hẹn hò với Văn Phụ

Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức, MC Quyền Linh ngỏ ý muốn kết đôi cho cả hai. Văn Phụ hài hước đáp rằng sẽ tìm cách mai mối cho Mai một người phù hợp. Tuy nhiên, nữ khán giả vẫn níu kéo: "Cái gì ở anh, em thấy cũng cần hết. Em cũng còn độc thân và rất ưng ý với anh". Cô còn chủ động nắm tay Văn Phụ khiến cả trường quay thích thú. Khi thấy đàng trai còn ái ngại, hai MC đã mời vào hậu trường để họ dễ trò chuyện hơn. 

Tình huống hy hữu này khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan thích thú. Nam MC bày tỏ: "Lần đầu tiên trong lịch sử Bạn muốn hẹn hò có chuyện ba người". Ngọc Lan cũng tiếp lời: "Tôi thấy mình rất may mắn khi chứng kiến được giây phút như thế này".

