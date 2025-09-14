Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thầy giáo tìm bạn đời cùng nghề, gặp được giáo viên mầm non trên show hẹn hò

Lạc Xuân
Lạc Xuân
14/09/2025 16:18 GMT+7

Tập mới nhất chương trình 'Bạn muốn hẹn hò' mang đến màn mai mối thú vị cho người tham gia đều là giáo viên. Từ những chia sẻ chân thành, họ đã quyết định trao nhau cơ hội, đánh dấu khởi đầu bằng nụ cười hạnh phúc trên sân khấu.

Thầy giáo tìm bạn đời cùng nghề trên sóng truyền hình hẹn hò hấp dẫn - Ảnh 1.

Cô gái có ngoại hình giống "mẹ chồng tương lai" khiến thầy giáo thích thú bấm nút ngay

Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.142 vừa lên sóng với sự mai mối của MC Quyền Linh và Ngọc Lan. Sân khấu chào đón hai nhân vật chính cùng làm nghề "trồng người" là Phan Thanh Tâm (29 tuổi), giáo viên tiểu học đến từ Khánh Hòa, và Nguyễn Ngọc Đan Thanh (23 tuổi), giáo viên mầm non sinh sống tại TP.HCM.

Ngay từ phần giới thiệu, Thanh Tâm khiến khán giả ấn tượng với sự chân thật và hiền lành. Anh tự tin chia sẻ điểm mạnh là không hút thuốc, không uống rượu bia. Tuy nhiên, chàng trai cũng thừa nhận điểm yếu là khá ngại giao tiếp. Cũng chính vì vậy mà đến tuổi 29, anh vẫn chưa có mối tình sâu đậm nào. Thanh Tâm bộc bạch bản thân có để ý vài người nhưng không dám ngỏ lời và cho biết chương trình chính là cơ hội để anh tìm được một nửa phù hợp.

Thầy giáo tìm bạn đời cùng nghề trên sóng truyền hình hẹn hò hấp dẫn - Ảnh 2.

Thầy giáo Thanh Tâm chưa từng có mối tình sâu đậm

Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Đan Thanh gây thiện cảm với nụ cười tươi, tính cách hòa đồng và vui vẻ. Cô trải qua mối tình kéo dài 4 năm, phải dừng lại vì nhiều mâu thuẫn không thể dung hòa. Một năm sau khi chia tay, cô từng rơi vào giai đoạn buồn bã nhưng hiện tại đã cân bằng trở lại, sẵn sàng mở lòng để đón nhận tình yêu mới.

Khi đến chương trình, cô giáo mầm non bày tỏ hình mẫu bạn trai là người có công việc ổn định, biết quan tâm đến gia đình. Đan Thanh nói thêm, bản thân là con một nên hy vọng tìm được người ở gần mình để tiện chăm sóc gia đình. Còn với Thanh Tâm, anh muốn tìm bạn đời làm chung ngành, tôn trọng gia đình hai bên. Anh nói bản thân không quan trọng vấn đề ngoại hình, chỉ cần bạn gái tốt tính là được.

Thầy giáo tìm bạn đời cùng nghề trên sóng truyền hình hẹn hò hấp dẫn - Ảnh 3.

Cô giáo mầm non Đan Thanh từng trải qua tình yêu dài 4 năm

Ảnh: Chụp màn hình

Nữ giáo viên mầm non không ngại yêu xa 

Khoảnh khắc mở rào, Thanh Tâm cười tít mắt khi thấy Đan Thanh. Anh chia sẻ: "Chúng ta gặp nhau giống như duyên số vậy đó. Bởi ngày xưa lúc ba với mẹ anh gặp nhau, họ cũng có ngoại hình như anh và em bây giờ". Câu nói hóm hỉnh nhưng chân thành này khiến không khí trường quay trở nên gần gũi. Trong phần trò chuyện, cả hai rất thoải mái, tự nhiên như đã quen biết từ lâu. Thanh Tâm thẳng thắn hỏi: "Nếu kết hôn, em có đồng ý về quê anh sinh sống không?". Đan Thanh bày tỏ không ngại xa, chỉ mong bạn trai tạo điều kiện để cô thường xuyên về TP.HCM thăm gia đình.

Cô giáo tự nhận mình dễ dành tình cảm cho mọi người, hy vọng bạn đời cũng là người biết yêu thương và sống có trách nhiệm. Thanh Tâm thì bày tỏ mong muốn bạn gái hiền lành, tôn trọng hai bên gia đình. Anh nói trong hôn nhân, chỉ cần vợ chồng tôn trọng lẫn nhau thì mọi chuyện đều giải quyết được. 

Thầy giáo tìm bạn đời cùng nghề trên sóng truyền hình hẹn hò hấp dẫn - Ảnh 4.

Cặp đôi tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ, tính cách, quyết định trao nhau cơ hội hẹn hò

Ảnh: Chụp màn hình

Ở giây phút quyết định, trái tim trên màn hình sáng đèn, đánh dấu khởi đầu mới của cặp đôi trong sự chúc phúc của gia đình và khán giả. Khoảnh khắc nắm tay bạn gái, Thanh Tâm bày tỏ anh thấy rất hạnh phúc và hy vọng sẽ cùng cô tiến xa trong tương lai.

Chàng trai đi hẹn hò, 'hoảng hốt' khi nghe bạn gái muốn đãi tiệc cưới 50 bàn

Chàng trai đi hẹn hò, 'hoảng hốt' khi nghe bạn gái muốn đãi tiệc cưới 50 bàn

Trong chương trình 'Bạn muốn hẹn hò', chàng trai 39 tuổi vừa tính chuyện cưới xin thì lập tức 'đứng hình' khi nghe bạn gái muốn đãi 50 bàn tiệc. Tình huống thú vị này khiến khán giả cười nghiêng ngả, nhưng cũng mở đầu cho câu chuyện tình duyên ngọt ngào trên sân khấu.

