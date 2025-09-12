Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Diễn viên Anh Đức và vợ 'xinh như hoa hậu' sau 1 năm kết hôn

Thạch Anh
Thạch Anh
12/09/2025 07:41 GMT+7

Kể từ khi 'về chung nhà', Anh Đức và vợ luôn đồng hành, chia sẻ cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Mới đây, cả hai gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh kỷ niệm chặng hành trình 1 năm nên duyên vợ chồng.

Mới đây, diễn viên Anh Đức gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc chụp cùng người bạn đời trên trang cá nhân, kỷ niệm chặng đường 1 năm “về chung nhà”. Dịp này, cặp đôi dành thời gian đi hẹn hò, trao cho nhau những món quà ý nghĩa. Kèm theo đó, sao nam 8X viết: “Kỷ niệm một năm ngày cưới của hai đứa mình, hẹn hò đi ăn như ngày đầu mới quen”. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khoảnh khắc hạnh phúc của Anh Đức và Anh Phạm.

Hành trình hôn nhân của Anh Đức và vợ kém tuổi

Diễn viên Anh Đức và vợ 'xinh như hoa hậu' sau 1 năm kết hôn - Ảnh 1.

Anh Đức và Anh Phạm làm đám cưới hồi tháng 9.2024. Trước đó, họ trải qua quãng thời gian dài hẹn hò kín tiếng. Đến tháng 4.2024, sao nam 8X gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn bạn gái thành công, nhận được lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp

Ảnh: FBNV

- Ảnh 2.

Từ khi nên duyên vợ chồng, Anh Đức và vợ thoải mái khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, dành cho nhau những cử chỉ tình cảm. Sau lễ cưới, cặp sao tập trung trở lại với công việc. Nếu Anh Đức bận rộn với sân khấu kịch thì diễn viên Anh Phạm cũng tất bật với phim ảnh. Gần đây, cô gây chú ý khi tham gia Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu

Ảnh: FBNV

- Ảnh 3.

Cặp sao cũng không ngại chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm hay dành những lời có cánh cho nhau trên trang cá nhân. Điển hình là khi đăng tải khoảnh khắc đi du lịch cùng vợ, Anh Đức nhắn nhủ: “Chỉ cần được đi cùng nhau, nơi nào cũng thấy đẹp”

Ảnh: FBNV

- Ảnh 4.

Trong dịp sinh nhật nam diễn viên 8X, Anh Phạm nhắn nhủ: “Chúc mừng sinh nhật tình yêu lớn nhất của em. Gửi ngàn lời yêu thương đến chồng. Vợ chúc anh tất cả, đạt hết những điều mà bản thân ấp ủ, em luôn cổ vũ, ủng hộ và làm phiền anh hết mình. Hy vọng chồng vẫn luôn thủ thỉ, chia sẻ với em về những hoài bão của anh. Hy vọng anh luôn kiên cường và mạnh mẽ để yêu em cả đời"

Ảnh: FBNV

- Ảnh 5.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, Anh Đức còn là một tiền bối, luôn động viên vợ khi làm nghệ thuật. Với kinh nghiệm trong nghề, nam diễn viên dành sự quan tâm, động viên và là chỗ dựa tinh thần để Anh Phạm tự tin hơn khi thực hiện các vai diễn. Chính điều đó khiến sao nữ 9X thừa nhận rằng sự nghiệp cô thăng hoa hơn từ khi lấy chồng

Ảnh: FBNV

- Ảnh 6.

Suốt 1 năm gắn bó, Anh Đức và vợ tiết lộ sự tin tưởng là chìa khóa giúp hôn nhân của cả hai viên mãn. Dù bận rộn với công việc song cặp sao vẫn dành thời gian chăm chút cho tổ ấm và hỗ trợ người bạn đời. Trên trang cá nhân, diễn viên 8X cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch cùng vợ và gia đình, khiến khán giả thích thú. Họ cũng sẵn sàng chia sẻ, góp ý để giúp nhau tiến bộ hơn

Ảnh: FBNV

- Ảnh 7.

Suốt quãng thời gian gắn bó, Anh Đức và vợ ít khi giận hờn. Thay vào đó, cặp sao luôn nỗ lực tạo tiếng cười cho cuộc sống hôn nhân. Nam diễn viên kể khi xảy ra mâu thuẫn, anh chủ động làm hòa, tránh tạo không khí căng thẳng trong đời sống vợ chồng

Ảnh: FBNV

Tin liên quan

Diễn viên Anh Phạm: Cưới Anh Đức tôi không có cơ hội để ghen

Diễn viên Anh Phạm: Cưới Anh Đức tôi không có cơ hội để ghen

Anh Phạm thừa nhận sự nghiệp thăng hoa hơn khi cưới Anh Đức. Không chỉ cùng vun vén tổ ấm, Anh Đức còn là tiền bối sẵn sàng góp ý, giúp vợ tự tin hơn trong công việc diễn xuất.

Khám phá thêm chủ đề

Anh Đức Diễn viên Anh Đức Anh Phạm hôn nhân gia đình sao
