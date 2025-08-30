Khoảnh khắc ấn tượng của Bảo Thanh trong buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành

Bảo Thanh chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh cùng các cựu chiến binh; dàn nghệ sĩ như Tăng Duy Tân, Quốc Thiên... có mặt từ sớm để tham gia buổi tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.
Sáng 30.8, buổi tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 diễn ra tại quảng trường Ba Đình, thu hút sự quan tâm của người dân cả nước. Nhiều sao Việt như NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, Dương Hoàng Yến, Trang Pháp, Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh, Huỳnh Lập… góp mặt trong đội hình diễu hành.
Từ sáng sớm, dàn nghệ sĩ đã có mặt tại điểm tập kết, bày tỏ niềm hào hứng khi được góp mặt trong đội ngũ diễu hành. Nhiều sao Việt chọn áo dài, trong khi đó, một số nghệ sĩ diện áo thun in hình cờ đỏ sao vàng, nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.
Những khoảnh khắc ấn tượng của Bảo Thanh và dàn sao Việt
