Khoảnh khắc ấn tượng của Bảo Thanh trong buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành

Sáng 30.8, buổi tổng duyệt cấp nhà nước diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 diễn ra tại quảng trường Ba Đình, thu hút sự quan tâm của người dân cả nước. Nhiều sao Việt như NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, Thu Quỳnh, Bảo Thanh, Đen Vâu, Hoàng Thùy Linh, Tăng Duy Tân, Dương Hoàng Yến, Trang Pháp, Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh, Huỳnh Lập… góp mặt trong đội hình diễu hành.

Từ sáng sớm, dàn nghệ sĩ đã có mặt tại điểm tập kết, bày tỏ niềm hào hứng khi được góp mặt trong đội ngũ diễu hành. Nhiều sao Việt chọn áo dài, trong khi đó, một số nghệ sĩ diện áo thun in hình cờ đỏ sao vàng, nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Những khoảnh khắc ấn tượng của Bảo Thanh và dàn sao Việt

Trên trang cá nhân, diễn viên Bảo Thanh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh chụp cùng các cựu chiến binh. Sao phim Về nhà đi con ăn mặc chỉnh tề, kèm dòng chia sẻ: “Đi bộ vào điểm tập kết thế nào cháu lại vinh hạnh được gặp ngay “khối đẹp nhất” trong tất cả các khối, có thể là sĩ đến già luôn” Ảnh: FBNV

Quốc Thiên chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ cùng Mono tại buổi tổng duyệt. Cả hai diện trang phục lịch lãm, bày tỏ niềm hào hứng khi góp mặt trong đội hình diễu hành của khối văn hóa - thể thao. Thời gian qua, bộ đôi ca sĩ trở nên thân thiết với nhau khi cùng tham gia chương trình Chiến sĩ quả cảm Ảnh: FBNV

Diễn viên Hiếu Nguyễn và các đồng nghiệp phim Mưa đỏ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ diễu hành. Thời gian qua, ê kíp đón tin vui khi tác phẩm sau hơn 1 tuần ra rạp đã vượt mốc 278 tỉ đồng, trở thành phim về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất Ảnh: FBNV

Nguyên Khang chụp ảnh cùng MC Khánh Vy, ca sĩ Tăng Duy Tân, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ: “Buổi tổng duyệt đã kết thúc tốt đẹp. Những nghệ sĩ trẻ chúng tôi rất vinh dự vì đã có dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của đời mình, và sẽ luôn sống học tập, rèn luyện bản thân ngày một tốt hơn” Ảnh: FBNV

Hoa hậu Tiểu Vy diện áo dài truyền thống, hào hứng chụp ảnh cùng ca sĩ Anh Tú, diễn viên Khả Ngân và cầu thủ Duy Mạnh. Đăng tải khoảnh khắc này trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 2000 bày tỏ: “Khuya thì mưa, trưa thì nắng nhưng chúng mình vẫn tươi quá nè” Ảnh: FBNV

Sau sự cố đi lạc vào khối thiếu nhi ở sơ duyệt, Dương Hoàng Yến tích cực tập luyện cho lễ tổng duyệt. Nữ ca sĩ diện áo dài trắng, hào hứng hội ngộ các đồng nghiệp như Song Luân, Anh Tú… Ảnh: FBNV