Chàng trai đi hẹn hò, 'hoảng hốt' khi nghe bạn gái muốn đãi tiệc cưới 50 bàn

Hai MC vỡ òa khi hành trình se duyên cho các mảnh ghép độc thân đã có thêm một cặp đôi mới Ảnh: Chụp màn hình

Tập mới nhất của chương trình Bạn muốn hẹn hò vừa lên sóng với sự dẫn dắt của Quyền Linh và Ngọc Lan, đã mang đến một cái kết ngọt ngào cho cặp đôi Mai Thị Thùy Trang (37 tuổi, nhân viên văn phòng ở Đồng Nai) và Võ Ngọc Quốc (39 tuổi, quê An Giang, hiện làm thủ kho tại TP.HCM).

Giới thiệu về bản thân, Thùy Trang cho biết cô có ưu điểm là hòa đồng, biết quan tâm nhưng có phần khó, kỹ tính nên hơi chậm. Về chuyện tình cảm, cô chia sẻ chỉ có một mối tình cách đây 3 năm. Thùy Trang kể bạn trai nhỏ tuổi hơn, sau thời gian tìm hiểu, cả hai thấy không hợp nên dừng lại.

Thùy Trang được cả gia đình đưa đến show hẹn hò tìm bạn trai Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Ngọc Quốc là người hiền lành, thật thà, không hút thuốc. Anh cho biết đã trải qua ba mối tình đều từ thời học sinh. Còn khi trưởng thành, Ngọc Quốc nói vì công việc bận rộn, không có thời gian hẹn hò nên chưa thể quen thêm ai. Đó cũng là lý do anh tìm đến Bạn muốn hẹn hò nhờ mai mối.

Hình mẫu bạn gái mà Ngọc Quốc mong muốn là cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, biết chăm lo cho gia đình và chung thủy. Còn Thùy Trang thích người cao ráo, ngoại hình dễ nhìn, biết yêu thương, tôn trọng và sống có trách nhiệm. Cô không thích người tính toán và quá ghen tuông.

Ngọc Quốc chiếm thiện cảm của hai MC bởi sự hiền lành, thật thà Ảnh: Chụp màn hình

Khi hỏi ý kiến người thân tham gia chương trình, bố của Thùy Trang bày tỏ hài lòng về đàng trai và mong cả hai nên đôi. "Con gái tôi sống rất chân thành, trung thực và có trách nhiệm. Tuy nhiên, bản tính của con hơi chậm một chút và nhút nhát nên đến tuổi này vẫn chưa có chồng. Nhờ chương trình Bạn muốn hẹn hò tổ chức, con gái đã đăng ký và có nhân duyên gặp bạn trai bên đây. Các con hãy tạo cho nhau cơ hội tìm hiểu, đi đến hôn nhân thì càng tốt", ông nói.

Cặp đôi tính chuyện cưới xin dù mới gặp trên show hẹn hò

Sau khi hàng rào tình yêu mở ra, Ngọc Quốc và Thùy Trang được trực tiếp gặp mặt và trò chuyện. Ngay từ những phút đầu, đàng trai đã đề nghị đối phương bấm nút để cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu. Ngọc Quốc thành thật rằng mình hơi run khi đứng trước bạn gái, nhưng chỉ cần cô muốn biết thì anh sẽ chia sẻ hết về bản thân. Sự chân thành ấy đã giúp cả hai nhanh chóng tìm thấy nhiều điểm đồng điệu trong cách sống và cách nghĩ.

Đáng chú ý, Ngọc Quốc còn khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan thích thú khi thành thật tiết lộ mình đã chuẩn bị cho tương lai, từ tài chính để tổ chức đám cưới, danh sách khách mời cho đến ý định sẽ đưa vợ đi nghỉ dưỡng ở đâu. Ngọc Quốc tiết lộ anh dự tính tổ chức đám cưới với khoảng hơn 10 bàn tiệc. Tuy nhiên, Thùy Trang cho biết phía gia đình mình sẽ đãi ít nhất 50 bàn khách mời.

Sự chênh lệch khiến Ngọc Quốc thoáng hoảng hốt, buột miệng: "Chết rồi, đông quá!" khiến cả trường quay bật cười. Trước sự gặng hỏi của hai MC, anh thật thà giải thích nỗi lo chỉ vì sợ địa điểm tổ chức nhỏ, khó đủ chỗ cho số lượng khách. Nghe điều này, Quyền Linh trêu chọc: "Thì mình đổi sang địa điểm rộng hơn, chưa gì mà ông sợ không đủ chỗ đãi rồi".

Cặp đôi Thùy Trang - Ngọc Quốc đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn từ Bạn muốn hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Đứng trước giây phút lựa chọn tình yêu, đàng trai chân thành nắm tay Thùy Trang trao trọn tấm lòng: "Đến với chương trình cũng là duyên nợ, nếu em tin anh thì hãy cho anh cơ hội bấm nút tìm hiểu".

Giây phút trái tim sáng đèn, cả khán đài đều vỡ òa chúc phúc cho cặp đôi. Ông mai Quyền Linh cũng không quên nhắc cả hai làm thủ tục "nụ hôn đầu tiên" để đánh dấu khởi đầu cho một chặng đường tình yêu phía trước.