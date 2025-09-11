Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Truyền hình

Chàng trai đi hẹn hò, 'hoảng hốt' khi nghe bạn gái muốn đãi tiệc cưới 50 bàn

Lạc Xuân
Lạc Xuân
11/09/2025 12:27 GMT+7

Trong chương trình 'Bạn muốn hẹn hò', chàng trai 39 tuổi vừa tính chuyện cưới xin thì lập tức 'đứng hình' khi nghe bạn gái muốn đãi 50 bàn tiệc. Tình huống thú vị này khiến khán giả cười nghiêng ngả, nhưng cũng mở đầu cho câu chuyện tình duyên ngọt ngào trên sân khấu.

Chàng trai đi hẹn hò, 'hoảng hốt' khi nghe bạn gái muốn đãi tiệc cưới 50 bàn - Ảnh 1.

Hai MC vỡ òa khi hành trình se duyên cho các mảnh ghép độc thân đã có thêm một cặp đôi mới

Ảnh: Chụp màn hình

Tập mới nhất của chương trình Bạn muốn hẹn hò vừa lên sóng với sự dẫn dắt của Quyền Linh và Ngọc Lan, đã mang đến một cái kết ngọt ngào cho cặp đôi Mai Thị Thùy Trang (37 tuổi, nhân viên văn phòng ở Đồng Nai) và Võ Ngọc Quốc (39 tuổi, quê An Giang, hiện làm thủ kho tại TP.HCM).

Giới thiệu về bản thân, Thùy Trang cho biết cô có ưu điểm là hòa đồng, biết quan tâm nhưng có phần khó, kỹ tính nên hơi chậm. Về chuyện tình cảm, cô chia sẻ chỉ có một mối tình cách đây 3 năm. Thùy Trang kể bạn trai nhỏ tuổi hơn, sau thời gian tìm hiểu, cả hai thấy không hợp nên dừng lại.

Chàng trai đi hẹn hò, 'hoảng hốt' khi nghe bạn gái muốn đãi tiệc cưới 50 bàn - Ảnh 2.

Thùy Trang được cả gia đình đưa đến show hẹn hò tìm bạn trai

Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Ngọc Quốc là người hiền lành, thật thà, không hút thuốc. Anh cho biết đã trải qua ba mối tình đều từ thời học sinh. Còn khi trưởng thành, Ngọc Quốc nói vì công việc bận rộn, không có thời gian hẹn hò nên chưa thể quen thêm ai. Đó cũng là lý do anh tìm đến Bạn muốn hẹn hò nhờ mai mối.

Hình mẫu bạn gái mà Ngọc Quốc mong muốn là cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, biết chăm lo cho gia đình và chung thủy. Còn Thùy Trang thích người cao ráo, ngoại hình dễ nhìn, biết yêu thương, tôn trọng và sống có trách nhiệm. Cô không thích người tính toán và quá ghen tuông.

Chàng trai đi hẹn hò, 'hoảng hốt' khi nghe bạn gái muốn đãi tiệc cưới 50 bàn - Ảnh 3.

Ngọc Quốc chiếm thiện cảm của hai MC bởi sự hiền lành, thật thà

Ảnh: Chụp màn hình

Khi hỏi ý kiến người thân tham gia chương trình, bố của Thùy Trang bày tỏ hài lòng về đàng trai và mong cả hai nên đôi. "Con gái tôi sống rất chân thành, trung thực và có trách nhiệm. Tuy nhiên, bản tính của con hơi chậm một chút và nhút nhát nên đến tuổi này vẫn chưa có chồng. Nhờ chương trình Bạn muốn hẹn hò tổ chức, con gái đã đăng ký và có nhân duyên gặp bạn trai bên đây. Các con hãy tạo cho nhau cơ hội tìm hiểu, đi đến hôn nhân thì càng tốt", ông nói.

Cặp đôi tính chuyện cưới xin dù mới gặp trên show hẹn hò

Sau khi hàng rào tình yêu mở ra, Ngọc Quốc và Thùy Trang được trực tiếp gặp mặt và trò chuyện. Ngay từ những phút đầu, đàng trai đã đề nghị đối phương bấm nút để cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu. Ngọc Quốc thành thật rằng mình hơi run khi đứng trước bạn gái, nhưng chỉ cần cô muốn biết thì anh sẽ chia sẻ hết về bản thân. Sự chân thành ấy đã giúp cả hai nhanh chóng tìm thấy nhiều điểm đồng điệu trong cách sống và cách nghĩ.

Đáng chú ý, Ngọc Quốc còn khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan thích thú khi thành thật tiết lộ mình đã chuẩn bị cho tương lai, từ tài chính để tổ chức đám cưới, danh sách khách mời cho đến ý định sẽ đưa vợ đi nghỉ dưỡng ở đâu. Ngọc Quốc tiết lộ anh dự tính tổ chức đám cưới với khoảng hơn 10 bàn tiệc. Tuy nhiên, Thùy Trang cho biết phía gia đình mình sẽ đãi ít nhất 50 bàn khách mời.

Sự chênh lệch khiến Ngọc Quốc thoáng hoảng hốt, buột miệng: "Chết rồi, đông quá!" khiến cả trường quay bật cười. Trước sự gặng hỏi của hai MC, anh thật thà giải thích nỗi lo chỉ vì sợ địa điểm tổ chức nhỏ, khó đủ chỗ cho số lượng khách. Nghe điều này, Quyền Linh trêu chọc: "Thì mình đổi sang địa điểm rộng hơn, chưa gì mà ông sợ không đủ chỗ đãi rồi".

Chàng trai đi hẹn hò, 'hoảng hốt' khi nghe bạn gái muốn đãi tiệc cưới 50 bàn - Ảnh 4.

Cặp đôi Thùy Trang - Ngọc Quốc đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn từ Bạn muốn hẹn hò

Ảnh: Chụp màn hình

Đứng trước giây phút lựa chọn tình yêu, đàng trai chân thành nắm tay Thùy Trang trao trọn tấm lòng: "Đến với chương trình cũng là duyên nợ, nếu em tin anh thì hãy cho anh cơ hội bấm nút tìm hiểu".

Giây phút trái tim sáng đèn, cả khán đài đều vỡ òa chúc phúc cho cặp đôi. Ông mai Quyền Linh cũng không quên nhắc cả hai làm thủ tục "nụ hôn đầu tiên" để đánh dấu khởi đầu cho một chặng đường tình yêu phía trước.

Tin liên quan

Ông chủ homestay chinh phục được cô gái xinh như hoa hậu trên show hẹn hò

Ông chủ homestay chinh phục được cô gái xinh như hoa hậu trên show hẹn hò

Chủ homestay ở Sa Pa đến show hẹn hò tìm hạnh phúc, được Quyền Linh mai mối cho cô gái xinh đẹp cùng hoàn cảnh đổ vỡ hôn nhân. Sau cuộc trò chuyện, cặp đôi đã cùng bấm nút hẹn hò khiến nam MC vui mừng.

Khám phá thêm chủ đề

Quyền Linh Ngọc Lan Bạn muốn hẹn hò show hẹn hò mai mối
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận