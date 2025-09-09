Ông chủ homestay chinh phục được cô gái xinh như hoa hậu trên show hẹn hò

Cô gái xinh đẹp "hớp hồn" bố đơn thân từ cái nhìn đầu tiên Ảnh: Chụp màn hình

Nữ chính khóc nghẹn trên show hẹn hò

Tập mới nhất chương trình Bạn muốn hẹn hò vừa lên sóng cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Phí Mạnh Quỳnh (39 tuổi, Lào Cai) đang quản lý, vận hành homestay tại Sa Pa, và Nguyễn Thu Hương (34 tuổi, Thanh Hóa), là huấn luyện viên pilates tại TP.HCM.

Xuất hiện trên sân khấu, Thu Hương khiến hai MC trầm trồ bởi nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Cô chia sẻ bản thân là người vui vẻ, giàu cảm xúc nhưng có hơi nhạy cảm, dễ vui, dễ buồn. Về chuyện tình cảm, Thu Hương cho biết đã ly hôn cách đây hơn 4 năm, có con trai 8 tuổi hiện sống cùng ông bà. Cô cho biết khi ổn định cuộc sống ở TP.HCM sẽ đón con vào sống cùng.

Thu Hương "đốn tim" bởi nhan sắc xinh đẹp, cô đã ly hôn cách đây 4 năm Ảnh: Chụp màn hình

Khi nhắc về lý do đổ vỡ, Thu Hương không kiềm được cảm xúc nghẹn ngào khiến hai MC an ủi. Cô rơi nước mắt chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã kết hôn với anh ấy. Đối với tôi, việc cả hai chia tay chỉ là vì không còn sự kết nối với nhau nữa, không còn chia sẻ được với nhau. Hai người sống chung trong gia đình, ngày nào cũng ở bên cạnh nhau nhưng cứ như hai người xa lạ. Tôi gần như là người đem lại kinh tế chính trong gia đình, vô tình làm cho người đàn ông bị áp lực. Anh ấy áp lực nhưng lại không chia sẻ điều đó với tôi mà cứ âm thầm giữ trong lòng. Dần dần hai người cứ xa cách nhau. Tôi là người nói chia tay và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy rơi nước mắt. Anh ấy có nói một câu mà tôi nhớ mãi là: 'Tại sao em cứ âm thầm chịu đựng mà không chia sẻ với anh? Đến khi em không còn chịu đựng được nữa thì em nói chia tay mà không cho người ta cơ hội để thay đổi'. Tôi nghĩ đó cũng là điều mà mình cần rút kinh nghiệm".

Mạnh Quỳnh là bố đơn thân sau khi đổ vỡ hôn nhân cách đây 5 năm Ảnh: Chụp màn hình

Ở phía đàng trai, Mạnh Quỳnh cũng đã lập gia đình và đổ vỡ hôn nhân năm 2020. Anh cho biết bản thân cưới vợ nhỏ hơn 6 tuổi, cả hai có sự khác biệt trong suy nghĩ và tính cách. Sau khi ly hôn, anh làm bố đơn thân, sống cùng hai con 9 tuổi và 7 tuổi.

Khi đến chương trình, Mạnh Quỳnh chia sẻ anh mong muốn tìm bạn gái có vẻ ngoài ưa nhìn, biết chăm chút ngoại hình. Anh cho rằng khi người phụ nữ biết chăm sóc bản thân thì sẽ có sự quan tâm, chăm sóc cho người thân xung quanh. Về tính cách, anh hy vọng bạn gái sẽ yêu thương trẻ con, dành nhiều tình cảm cho gia đình. Còn Thu Hương cho biết cô thích người đàn ông nói được làm được, nói ít làm nhiều, có trách nhiệm, thích chơi thể thao.

Đàng trai thừa nhận rung động trước cô gái xinh đẹp

Sau phần giao lưu, cả hai được trực tiếp gặp mặt và trò chuyện với nhau. Mạnh Quỳnh thừa nhận trước khi mở rào, anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng khi gặp mặt dường như đã bị "hớp hồn" trước nhan sắc của Thu Hương nên không biết bắt đầu từ đâu.

Trong cuộc trò chuyện, Thu Hương bày tỏ cô tin rằng ai cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Chính vì thế, cô luôn chủ động trong việc tìm kiếm tình yêu nhưng hiện vẫn chưa tìm được người đồng điệu trong tâm hồn. "Em biết nhiều phụ nữ khi đã đổ vỡ sẽ rất sợ tiến đến hôn nhân lần nữa. Nhưng bản thân em là người phụ nữ thuộc về gia đình nên rất muốn mình sẽ có cuộc hôn nhân thứ hai. Em không biết là có thể đi với nhau được bao lâu nhưng em mong mình có cơ hội thứ hai để xây dựng tổ ấm riêng của mình", cô bộc bạch.

Trong khi đó, bố đơn thân cho biết anh đã có tuổi nên khá thận trọng trong tất cả mọi việc. Anh tự tin mình là người chín chắn, đáng tin cậy và làm nhiều hơn nói. "Bây giờ để nói về tương lai thì quá sớm. Anh cũng cần có thời gian tìm hiểu em nhiều hơn một chút. Anh hy vọng em sẽ cho anh cơ hội được tìm hiểu, sau đó chúng ta sẽ có bước tiến tiếp theo. Chắc chắn anh sẽ bấm nút, cũng mong em sẽ cho anh cơ hội", Mạnh Quỳnh thổ lộ.

Cặp đôi cho nhau cơ hội tại chương trình khiến hai MC và khán giả vỡ òa vui mừng Ảnh: Chụp màn hình

Giây phút quyết định, cả hai đã cùng bấm nút hẹn hò khiến hai MC vui mừng. Bố đơn thân vỡ òa hạnh phúc khi chinh phục được Thu Hương, còn mạnh dạn trao nụ hôn trên má bạn gái, đánh dấu khởi đầu cho hành trình mới trong chuyện tình cảm.