Cô gái xinh xắn đến show hẹn hò, từ chối nam quản lý vì ngại yêu xa

Lạc Xuân
Lạc Xuân
08/09/2025 20:34 GMT+7

Cô gái 27 tuổi ở TP.HCM cùng gia đình đến show hẹn hò, được mai mối với nam quản lý ở Đồng Nai. Dù cả hai khá ưng ý về ngoại hình và tính cách, nhưng đàng gái vẫn từ chối hẹn hò vì ngại khoảng cách xa xôi.

Cô gái từ chối hẹn hò với quản lý vì ngại yêu xa trong show hẹn hò - Ảnh 1.

Đưa con gái đi hẹn hò, người mẹ lưỡng lự với đàng trai vì ngại xa

Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.140 lên sóng cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Bùi Văn Cử (32 tuổi, Vĩnh Phúc) là quản lý một công ty gỗ ở Đồng Nai (trước là tỉnh Bình Phước) và Đặng Thị Ngọc Trâm (27 tuổi, TP.HCM), đang phụ giúp gia đình bán quán cà phê.

Giới thiệu về bản thân, Ngọc Trâm cho biết mình là người vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ. Cô từng trải qua hai mối tình. Ngọc Trâm kể mối tình gần nhất cách đây khoảng 3 năm với bạn trai cùng tuổi. Lý do chia tay được cô chia sẻ là vì bạn trai gặp nhiều áp lực trong công việc và cuộc sống nên muốn dừng lại.

Ngọc Trâm cho biết cô hiện sống cùng ba mẹ và hai em. Cô kể thêm, trước đây bản thân từng theo học ngành ngân hàng nhưng chỉ sau 2 năm đã bỏ dở để phụ giúp gia đình và lo cho các em. Sau đó, cô học trung cấp kế toán nhưng không thật sự tự tin về bằng cấp nên chưa định hướng được công việc trong tương lai.

Cô gái từ chối hẹn hò với quản lý vì ngại yêu xa trong show hẹn hò - Ảnh 2.

Ngọc Trâm gây ấn tượng với ngoại hình xinh xắn

Ảnh: Chụp màn hình

Trong khi đó, Văn Cử chia sẻ anh khá hiền, thích nấu ăn, đi du lịch, có điểm yếu là hút thuốc, ít nói, nhút nhát. Anh cũng từng có hai mối tình, trong đó cuộc tình gần nhất đã kết thúc cách đây 6 năm. Anh chia sẻ cả hai gắn bó trong khoảng 1 năm, vì tính cách cả hai hơi đối lập và vấn đề tôn giáo nên chia tay.

Khi đến chương trình, Văn Cử mong muốn tìm bạn gái vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn. Còn hình mẫu bạn trai mà Ngọc Trâm đưa ra là người chân thành, đáng tin cậy, có trách nhiệm, không nhậu nhẹt.

Cô gái từ chối hẹn hò với quản lý vì ngại yêu xa trong show hẹn hò - Ảnh 3.

Văn Cử mong muốn tìm bạn gái vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn

Ảnh: Chụp màn hình

Gia đình đàng gái từ chối nam quản lý vì khoảng cách xa

Cùng đến chương trình với Ngọc Trâm có ba mẹ và em gái. Dù ưng ý với đàng trai, tuy nhiên mẹ Ngọc Trâm có chút e ngại vì khoảng cách địa lý. "Con gái tôi suốt hai mươi mấy năm sống trong thành phố, chưa bao giờ đi xa nên tôi cũng chỉ muốn ở gần đây thôi để tiện chạy qua chạy lại. Xa quá thì tôi đang phân vân", người mẹ thẳng thắn chia sẻ.

Mở rào gặp mặt, cả hai đều có ấn tượng tốt về đối phương. Văn Cử khen bạn gái xinh xắn, đúng gu của anh đến hơn 90%. Anh bày tỏ mong muốn nếu tiến xa, cả hai sẽ tìm hiểu kỹ càng rồi tiến tới hôn nhân, cùng nhau chia sẻ công việc và chăm sóc gia đình.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất khiến Ngọc Trâm trăn trở chính là nơi ở trong tương lai. Văn Cử cho biết anh là con trưởng, muốn ở gần chăm sóc cha tại Đồng Nai, đồng thời cam kết sẽ thường xuyên cùng vợ về thăm nhà ngoại. "Nếu em đồng ý thì sau này chúng ta sẽ sắp xếp về thăm gia đình em thường xuyên hơn. Khoảng cách cũng không quá xa, chỉ khoảng 2 tiếng di chuyển thôi", anh nói.

Cô gái từ chối hẹn hò với quản lý vì ngại yêu xa trong show hẹn hò - Ảnh 4.

Vì khoảng cách địa lý khiến cô gái từ chối hẹn hò nam quản lý

Ảnh: Chụp màn hình

Cuối cùng, dù Văn Cử ra sức thuyết phục, nhưng Ngọc Trâm vẫn quyết định không bấm nút hẹn hò. Lý do từ chối được cô đưa ra là vì khoảng cách địa lý. MC Quyền Linh và Ngọc Lan đều tiếc nuối khi mai mối không thành, đồng thời hy vọng cả hai sớm tìm được người phù hợp trong tương lai.

