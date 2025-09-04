Cô gái bất chấp gia đình phản đối, nên duyên cùng chàng trai khiếm thị

Minh Xuân tiết lộ chuyện tình của cô bắt nguồn từ một hiểu lầm nhỏ tại giảng đường đại học. Khi ấy, nữ khách mời là sinh viên khoa Sinh, còn anh Quyết Thắng dù bị khiếm thị song vẫn miệt mài học khoa Toán. Cả hai có một buổi học chung, nhưng vì đi trễ nên Minh Xuân đành ngồi cuối lớp. Thấy Quyết Thắng không chịu chuyền ghế cho người khác như thường lệ, cô cho rằng anh thiếu ga lăng, để lại ấn tượng không tốt.

Chuyện tình của Minh Xuân - Quyết Thắng được tiết lộ trong chương trình Thuận vợ thuận chồng, lên sóng ngày 5.9 trên VTV9 Ảnh: BTC

Sau này, qua bạn bè, Minh Xuân mới biết Quyết Thắng bị khiếm thị nên không thể nhận ra tình huống đó. Từ chỗ hiểu nhầm, cô chuyển sang tò mò và rồi dần dành cho anh sự ngưỡng mộ. Khi được hỏi vì sao dù không nhìn thấy gương mặt vợ nhưng vẫn nảy sinh tình cảm, Quyết Thắng kể từ những tin nhắn cùng các hoạt động xã hội, cả hai dần xích lại gần nhau. Ban đầu, Minh Xuân chỉ muốn kết bạn vì tò mò một người khiếm thị lại học được Toán, nhưng sự gắn bó ngày càng sâu đậm.

Sau khi tốt nghiệp, mỗi người có dự định riêng. Minh Xuân từng định về quê làm việc, còn Quyết Thắng ở lại thành phố. Thế nhưng, quyết định ở lại bất ngờ của Minh Xuân đã giữ họ gần nhau. Cặp đôi coi nhau là bạn bè, chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân.

Cho đến một lần tình cờ xe bị thủng lốp khi đi chơi, trong lúc chờ sửa, người thợ đùa rằng: “Thôi cô cưới chú đi, nhìn chú tội nghiệp”. Câu nói hóm hỉnh ấy trở thành cái duyên đặc biệt, mở ra hành trình yêu thương và gắn bó của cặp đôi cho đến hôm nay.

Chuyện tình của cặp đôi khiến MC Đình Toàn nể phục Ảnh: BTC

Hành trình hôn nhân của Minh Xuân và chồng khiếm thị

Tình yêu của cả hai được giữ kín trong thời gian đầu vì Minh Xuân chưa dám chia sẻ với gia đình. Phải đến khi đã gắn bó gần 4 năm, cô mới thổ lộ. Ban đầu, gia đình lo lắng và không đồng ý.

Chia sẻ trong chương trình, anh Quyết Thắng khẳng định không e ngại khi yêu một cô gái bình thường, trong khi bản thân là người khiếm thị. Tuy nhiên, anh thừa nhận chỉ thật sự chạnh lòng khi đối diện với sự lo lắng từ gia đình vợ, về việc bản thân có đủ sức chăm sóc người mình yêu lâu dài hay không. Nhưng sau bốn năm yêu thương, sự kiên định và tình cảm chân thành của anh đã khiến ba mẹ vợ đồng ý. Đến nay, cả hai bên gia đình đều yêu thương cặp đôi.

MC Đình Toàn hỏi về cảm giác có chạnh lòng vì không thể chở vợ đi như bao người đàn ông khác, Quyết Thắng nhẹ nhàng: “Thật sự thì cũng rất muốn nhìn thấy để có thể chở vợ, cũng muốn làm những điều người sáng mắt làm được. Nhưng mỗi cặp vợ chồng đều có khó khăn riêng, quan trọng là thấu hiểu và yêu thương thì cuộc sống mới hạnh phúc”.

Trong khi đó, Minh Xuân cũng thành thật rằng đôi khi cô thấy tủi thân, nhất là lúc ốm đau muốn được chồng chở đi khám bệnh. Nhưng nữ khách mời khẳng định: “Chồng tôi rất thương tôi, chồng như một chỗ dựa vững chắc cho tôi về tinh thần lẫn tài chính, nên tôi chỉ chạnh lòng một xíu nhưng vẫn rất tự hào”. Minh Xuân chia sẻ thêm ngay cả khi làm cha, Quyết Thắng cũng không khiến vợ thất vọng. Sự khéo léo và chủ động của người bạn đời khiến cô bất ngờ và càng thêm trân trọng anh.