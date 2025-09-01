Danh ca Thái Châu tiết lộ ca khúc giúp cưới được vợ xinh đẹp

Danh ca Thái Châu nổi tiếng với loạt ca khúc như Bài thánh ca buồn, Đêm nay ai đưa em về, Tình như mây khói, Linh hồn tượng đá, Bài tình ca cho em... Suốt nhiều thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ không chỉ là giọng ca được yêu mến, mà còn được mời làm giám khảo nhiều chương trình, chia sẻ kinh nghiệm với thế hệ hậu bối.

Danh ca Thái Châu là khách mời của Chuyện tối cùng sao, lên sóng ngày 3.9 trên THVL1 ẢNH: BTC

Về bí quyết chạm tới công chúng, danh ca Thái Châu cho biết: “Khi đã chọn một bài hát để biểu diễn, tôi luôn đầu tư suy nghĩ, sáng tạo và hát đúng với tâm tư tình cảm mà tác giả gửi gắm. Khi âm nhạc được thể hiện bằng cảm xúc chân thành thì khán giả sẽ cảm nhận được ngay”. Chính sự chỉn chu trong từng tiết mục đã giúp giọng ca Bài thánh ca buồn giữ vững vị trí trong lòng người hâm mộ, đặc biệt là với những bản nhạc trữ tình sâu lắng.

Không ngừng đổi mới, gần đây nam danh ca cũng bắt đầu thử sức với dòng nhạc trẻ. Với ông, đây là cách để rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ, tạo sự giao thoa và học hỏi lẫn nhau. Thái Châu không ngần ngại dành lời khen cho các hậu bối trẻ hiện nay: “Các em sáng tác rất hay, giai điệu mới mẻ và ca từ gần gũi với đời sống. Khi thể hiện nhạc trẻ hay nhạc xưa, tôi đều nghiên cứu kỹ để truyền tải đúng tinh thần bài hát”.

Danh ca Thái Châu tin rằng nếu có sự nghiên cứu và sáng tạo hợp lý, sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và nhạc trẻ hoàn toàn có thể trở thành một xu hướng mới. Ông chia sẻ thêm: “Điều quan trọng là làm sao để món ăn tinh thần đó được khán giả chấp nhận và yêu thương”.

Danh ca Thái Châu không ngại thử sức với những ca khúc nhạc trẻ ẢNH: BTC

Với tâm huyết dành cho thế hệ sau, Thái Châu luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các ca sĩ trẻ. Ông cho rằng, việc lắng nghe góp ý từ đàn anh, đàn chị và cả khán giả sẽ giúp nghệ sĩ hoàn thiện hơn mỗi ngày. “Hát không chỉ là thể hiện kỹ thuật mà còn là sự chân thành, kỹ lưỡng và thật tâm. Khi khán giả khen mình hay thì đó mới là thành công thực sự”, nam danh ca nhấn mạnh.

Mối duyên của danh ca Thái Châu và vợ kín tiếng

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất với bà xã của ông cũng gắn liền với âm nhạc. Chính ca khúc Chiếc lá cuối cùng đã se duyên cho hai người. Bà xã ông khi ấy đang sống tại Úc, đã thầm yêu tiếng hát của ông. Qua những cuộc gọi đầy bất ngờ, họ đã tìm thấy sự đồng điệu và nên duyên từ đó. Theo nam nghệ sĩ, cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng thuận hòa. Những khi "cơm không lành, canh không ngọt", ông chọn "nhịn vợ một chút" để vượt qua những bất đồng, giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Khi được hỏi về việc tình cảm từ người hâm mộ có ảnh hưởng đến đời sống cá nhân, Thái Châu mỉm cười cho biết: “Tôi thấy đó là một động lực lớn. Điều quan trọng là cách mình sắp xếp cuộc sống, luôn có chừng mực để không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hay làm buồn lòng khán giả”.

Sắp tới, nam danh ca bật mí sẽ cho ra mắt một số ca khúc nhạc trẻ trên kênh riêng của mình. Với ông, những sản phẩm này không chỉ đánh dấu bước đi mới mà còn là lời chào thân thiện đến khán giả trẻ.