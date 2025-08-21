Dương Tử Quỳnh tiết lộ cuộc sống hôn nhân với chồng tỉ phú

Trong bài phỏng vấn độc quyền với People ngày 17.8, Dương Tử Quỳnh tiết lộ cuộc hôn nhân với Jean Todt, cựu CEO Ferrari, vẫn ngập tràn lãng mạn sau hai năm chính thức về chung một nhà. Cặp đôi đã kỷ niệm hai năm ngày cưới vào ngày 27.7, đánh dấu hành trình 21 năm gắn bó kể từ lần gặp định mệnh tại Giải đua xe F1 ở Thượng Hải (Trung Quốc) năm 2004.

Minh tinh 63 tuổi mô tả chồng mình như một người lãng mạn đích thực, luôn trân quý từng giây phút bên cô. “Jean không đếm thời gian bằng năm, mà bằng ngày”, cô chia sẻ với nụ cười rạng rỡ. “Anh ấy từng nói chúng tôi đã ở bên nhau hơn 7.000 ngày, và nếu tôi hỏi thêm, anh ấy còn có thể tính cả giờ, cả phút”. Khi thiết kế thiệp cưới, cặp đôi đã ghi dấu cột mốc 6.992 ngày từ lần đầu gặp gỡ đến lễ cưới giản dị tại Geneva (Thụy Sĩ), sau đó là một buổi lễ ấm cúng ở Ipoh, Malaysia (quê hương của Dương Tử Quỳnh).

Cặp đôi đã ghi dấu cột mốc 6.992 ngày từ lần đầu gặp gỡ đến lễ cưới giản dị tại Geneva ẢNH: X

Hành trình tình yêu gần hai thập kỷ của Dương Tử Quỳnh

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc tối vào năm 2004 ở Thượng Hải (Trung Quốc). Tình yêu của họ nảy nở từ đó nhưng phải đến tháng 7.2023, họ mới chính thức kết hôn sau 19 năm đính hôn. Trong suốt hành trình ấy, Jean Todt đã cầu hôn Dương Tử Quỳnh hơn 10 lần nhưng cô chỉ gật đầu sau khi đạt đỉnh cao sự nghiệp với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Oscar 2023 cho vai diễn trong Everything everywhere all at once.

Để kỷ niệm hai năm ngày cưới vào ngày 27.7.2025, Dương Tử Quỳnh đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh hai người nắm tay, rạng rỡ hạnh phúc bên nhau tại Paris (Pháp), kèm dòng chú thích: “Chúc mừng kỷ niệm với tình yêu lớn nhất của đời tôi.”

Hành trình tình yêu gần hai thập kỷ của Dương Tử Quỳnh ẢNH: X

Từ Hoa hậu Malaysia đến biểu tượng điện ảnh

Sinh năm 1962 tại Ipoh (Malaysia), trong một gia đình gốc Hoa, Dương Tử Quỳnh từng mơ ước trở thành vũ công ba lê nhưng phải từ bỏ vì chấn thương. Năm 1983, cô giành vương miện Hoa hậu Malaysia và bắt đầu hành trình chinh phục điện ảnh. Với tài năng và sự dũng cảm, cô tự thực hiện nhiều cảnh hành động mạo hiểm, trở thành "đả nữ số một Hồng Kông" qua các tác phẩm như Câu chuyện cảnh sát 3, Hoàng gia sư tỉ và Vịnh xuân.

Sức hút và tài năng của Dương Tử Quỳnh vẫn không ngừng tỏa sáng ẢNH: WEIBO

Năm 1997, cô ghi dấu ấn tại Hollywood với vai diễn trong Tomorrow never dies, bộ phim Điệp viên 007 nổi tiếng. Sự nghiệp của cô tiếp tục thăng hoa với các tác phẩm như Crouching tiger, Hidden dragon, Crazy rich Asians, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings và đỉnh cao là giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc năm 2023 cho Everything everywhere all at once - một cột mốc lịch sử cho điện ảnh châu Á. Năm 2024, Dương Tử Quỳnh tái xuất trong Wicked cùng Ariana Grande và Cynthia Erivo, đồng thời lồng tiếng cho Na Tra 2 phiên bản tiếng Anh.