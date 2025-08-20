Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
20/08/2025 18:46 GMT+7

Từng là nữ thần màn ảnh Hollywood thập niên 1990, Alicia Silverstone quyết định gác lại sự nghiệp rực rỡ để tập trung vào hoạt động xã hội và thiên chức làm mẹ. Mới đây, mỹ nhân phim 'Clueless' thẳng thắn nói lý do khiến cô chọn rời đi.

Nữ thần màn ảnh Alicia Silverstone hé lộ lý do rời Hollywood thời đỉnh cao - Ảnh 1.

Alicia Silverstone từng thấy không vui khi diễn xuất và tạm gác lại sự nghiệp rực rỡ ở Hollywood

ẢNH: AFP

Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Alicia Silverstone từng có thời gian rời xa màn ảnh và cuộc sống hào nhoáng ở Hollywood. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Fox News, nữ diễn viên 49 tuổi nói về quyết định này: "Tôi nghĩ đã có lúc mình cảm thấy không vui nhưng rồi tôi lại bận rộn với các hoạt động xã hội và viết sách. Sau đó, tôi sinh con và trở thành một người mẹ".

Nữ thần màn ảnh một thời tâm sự: "Tôi đã làm việc liên tục nhưng rồi đến một lúc nào đó, tôi chợt nhận ra: 'Khoan đã, mình có thực sự thích diễn xuất không?' rồi tôi bắt đầu tham gia nhiều hoạt động trên sân khấu. Tôi đã làm rất nhiều việc, tham gia nhiều vở diễn Broadway và nhiều tác phẩm sân khấu. Tôi nghĩ mình đã tìm thấy niềm vui ở đó và nghĩ: 'Làm thôi, làm đi thôi'. Bạn có thể làm tất cả, nhưng bạn phải làm thật cẩn thận. Điều đó rất khó".

Những năm qua, Alicia Silverstone vẫn duy trì đóng phim nhưng xuất hiện với tần suất hạn chế. Gần đây nhất, nữ diễn viên tái xuất với vai chính trong loạt phim Irish Blood.

Alicia Silverstone lạc lõng trước sự nổi tiếng

Nữ thần màn ảnh Alicia Silverstone hé lộ lý do rời Hollywood thời đỉnh cao - Ảnh 2.

Alicia Silverstone vụt sáng thành sao với Clueless

ẢNH: PARAMOUNT PICTURES

Clueless (1995) giúp Alicia Silverstone vụt sáng thành sao và trở nên giàu có nhưng cũng khiến cô đối mặt với áp lực của sự nổi tiếng và dần không còn mặn mà với showbiz. "Cách mọi người nói chuyện và bàn tán về tôi thực sự quá đáng. Tôi nghĩ mình thực sự thấy khó chịu vì điều đó", Silverstone chia sẻ với tờ The Guardian hồi 2020. Nữ diễn viên từng thừa nhận bản thân bị lạc lõng, không có nhiều bạn bè trong ngành và khi người ta nhắc đến thế hệ trẻ ở Hollywood, người đẹp không thấy mình là một phần trong đó.

Alicia Silverstone chia sẻ với Entertainment Weekly rằng sau khi tham gia trung bình 4 bộ phim mỗi năm vào những năm 1990, cô quyết định giảm tốc độ và chỉ làm khoảng 1 phim mỗi năm vào đầu những năm 2000. "Trước Clueless, tôi trực quan, vui tươi và tự tin hơn nhiều vào những gì mình đang làm. Và tôi nghĩ sau Clueless, trong một khoảnh khắc, tôi đã hơi căng thẳng, muốn làm thứ gì trông có vẻ 'trí tuệ' hơn. Tôi đã có khoảng 3 hoặc 4 năm với cảm giác kỳ lạ này", cô chia sẻ.

Alicia Silverstone mệt mỏi vì mọi người bàn tán quá mức về ngoại hình

ẢNH: PARAMOUNT PICTURES

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter hồi 2023, mỹ nhân 7X thừa nhận bản thân gặp áp lực khi là người nổi tiếng. Minh tinh Mỹ nói về thời đỉnh cao danh vọng của mình: "Mọi chuyện rất phức tạp và tôi không nghĩ mình biết cách xoay sở: Tôi không có nền tảng, không có công cụ tốt để xử lý. Tôi không hề chuẩn bị cho điều đó dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra và cảm thấy không thoải mái".

Alicia Silverstone giải thích với trang tin rằng bản thân thực sự muốn tách mình khỏi sự nghiệp diễn xuất một thời gian và tham gia các hoạt động xã hội nhiều hơn. "Tôi đã đến châu Phi để giúp đỡ loài voi, tôi đã đến Peru để cố gắng giúp đỡ rừng mưa nhiệt đới. Tôi tìm thấy niềm đam mê của mình trong việc viết sách về chữa bệnh và sức khỏe", cô kể.

Nữ diễn viên chia sẻ rằng cuối cùng cô đã thấy mình "sống đúng cuộc đời". Minh tinh 7X bộc bạch hiện cô vẫn cố gắng sắp xếp để làm tốt vai trò một nhà hoạt động, một người mẹ, một diễn viên cùng lúc. Mỹ nhân 7X ưu tiên việc được ở bên con trai. Còn về diễn xuất, cô nói mình sẽ tiếp tục tìm cách thử sức, duy trì sự nghiệp. 

Nữ thần màn ảnh Alicia Silverstone hé lộ lý do rời Hollywood thời đỉnh cao - Ảnh 5.

Alicia Silverstone ở tuổi 49

ẢNH: AFP

Alicia Silverstone sinh năm 1976 tại Mỹ. Cô gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 1990, ra mắt màn ảnh qua phim kinh dị The Crush (1993) rồi trở thành thần tượng tuổi teen khi xuất hiện trong các video ca nhạc ăn khách. Sự nghiệp của Alicia Silverstone vụt sáng khi cô đóng vai chính trong Clueless - tác phẩm được đánh giá là một trong những bộ phim tuổi teen hay nhất mọi thời đại. Phim cũng góp phần đưa Alicia Silverstone trở thành 'it girl" của thời đó, khiến nhiều khán giả trẻ phát cuồng với gương mặt xinh đẹp tựa nữ thần cùng phong cách thời trang sành điệu, độc đáo.

Những năm sau đó, Alicia Silverstone duy trì đam mê diễn xuất qua các dự án điện ảnh, truyền hình và sân khấu. Minh tinh tham gia: True Crime, Batman & Robin, Excess Baggage, Love's Labour's Lost, Butter, Angels in Stardust, Sister of the Groom, Pretty Thing…

Về đời tư, Alicia Silverstone trải qua cuộc hôn nhân 13 năm với nhạc sĩ Christopher Jarecki và có 1 con trai trước khi "đường ai nấy đi" hồi 2018.

Thập niên 1990, Jennifer Connelly được xem là một tượng đài nhan sắc ở Hollywood với vẻ đẹp vạn người mê. Ở tuổi ngũ tuần, minh tinh Mỹ vẫn xinh đẹp, lôi cuốn và trở thành người tình của Tom Cruise trong phim mới Top Gun: Maverick.

