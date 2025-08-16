Mỹ nhân Vittoria Ceretti - 'ngoại lệ' của Leonardo DiCaprio

Vittoria Ceretti gây chú ý với mối tình 2 năm bên Leonardo DiCaprio ẢNH: INSTAGRAM NV, AFP

Leonardo DiCaprio được biết đến là một trong những nam diễn viên đào hoa bậc nhất Hollywood. Anh liên tục gây chú ý qua những mối tình với loạt mỹ nhân: Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Blake Lively, Toni Garrn, Nina Agdal, Camila Morrone… Một điểm trùng hợp là nam diễn viên 7X đều chia tay với những người đẹp này khi họ chưa quá 25 tuổi. Từ đó, con số 25 tuổi trở thành "nguyên tắc hẹn hò" mà truyền thông, công chúng nhắc đến khi nói về đời sống tình ái của sao phim Titanic.

Tuy nhiên, Vittoria Ceretti dường như đã phá vỡ "tiêu chuẩn" kể trên khi cô và Leonardo DiCaprio vẫn mặn nồng dù người đẹp này đã 27 tuổi. Hai người được cho là gặp nhau tại Liên hoan phim Cannes 2023, hẹn hò vào tháng 8 năm đó rồi gắn bó cho đến hiện tại. Cặp đôi sống kín tiếng, không chia sẻ về cuộc sống riêng hay trực tiếp nhắc tên người yêu.

Leonardo DiCaprio bị gắn mác chỉ yêu phụ nữ dưới 25 tuổi. Vittoria Ceretti là bóng hồng hiếm hoi vượt khỏi "tiêu chuẩn" ấy ẢNH: BACKGRID

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue (Pháp) hồi tháng 3.2025, Vittoria Ceretti chia sẻ rằng việc hẹn hò một người nổi tiếng như Leonardo DiCaprio là "điều bạn phải học". "Nếu những gì bạn đang trải qua là thật, nếu bạn biết hai người đều yêu nhau thì không có lý do gì phải lo lắng cả. Bởi vì tình yêu bảo vệ và mang lại cho bạn sự tự tin", cô bày tỏ.

Mỹ nhân sinh năm 1998 cũng tỏ ra khó chịu khi bị gọi với danh xưng "bạn gái Leonardo DiCaprio". Cô thẳng thắn: "Ngay khi bạn hẹn hò với một người có lượng người theo dõi lớn hơn mình, bạn sẽ bị gọi là bạn gái/bạn trai của người đó. Và điều đó có thể cực kỳ khó chịu… Vì vậy, thật không hay khi nghĩ rằng bạn không thể yêu bất kỳ ai bạn muốn, chỉ vì những cái mác mà mọi người muốn gắn lên bạn".

Leonardo DiCaprio nghiêm túc với Vittoria Ceretti

Cặp đôi giữ đời tư kín tiếng trước sự "săn đuổi" của truyền thông, công chúng ẢNH: BACKGRID

Theo Daily Mail, Leonardo DiCaprio không thích bị săm soi đời tư với những lời đồn thổi rằng chỉ chăm chăm hẹn hò với những cô gái trẻ đẹp, nóng bỏng, kém anh gần cả nửa số tuổi. Một nguồn tin thân cận của sao phim Once upon a time in Hollywood từng chia sẻ với trang tin: "Anh ấy muốn tìm một mối quan hệ chín chắn hơn. Thật nực cười khi anh ấy không thể đi đâu mà không bị gán ghép với những phụ nữ trẻ đẹp nhất ở đó. Anh ấy muốn xóa bỏ hình ảnh này mãi mãi và anh ấy thực sự khó chịu khi điều này vẫn tiếp tục đeo bám mình".

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Esquire (Anh), tài tử 7X chia sẻ anh đang sống theo những quy tắc trung thực và thẳng thắn hơn vì bản thân không còn thời gian để lãng phí ở độ tuổi ngoài 50. "Cần phải thẳng thắn hơn và chấp nhận rủi ro mọi thứ sẽ đổ vỡ hoặc rủi ro bất đồng quan điểm hay rủi ro mỗi người đi theo một con đường riêng, trong bất kỳ mối quan hệ nào trong cuộc sống, ở khía cạnh cá nhân lẫn công việc. Vấn đề là bạn không muốn lãng phí thời gian của mình nữa", sao phim Sói già phố Wall bộc bạch. Anh nói thêm: "Bạn chỉ cần thẳng thắn hơn nữa. Điều này gần như là một trách nhiệm, bởi vì phần lớn cuộc sống của bạn đã qua rồi chứ không phải đang ở phía trước".

Vittoria Ceretti là người mẫu được săn đón tại nhiều sàn diễn thời trang. Cô càng thu hút sự chú ý kể từ khi hẹn hò Leonardo DiCaprio ẢNH: AFP

Daily Mail tiết lộ Leonardo DiCaprio đang nghiêm túc với Vittoria Ceretti. Nguồn tin của trang này chia sẻ: "Với những mối quan hệ trước đây, anh ấy cảm thấy áp lực nhất định khi phải chính thức nói về chuyện kết hôn. Hiện anh và Ceretti không vội thay đổi những gì họ đang có ngay lúc này. Đây là người bạn gái thực tế nhất mà anh ấy từng ở bên và cô ấy khiến Leo cảm thấy được yêu thương thực sự. Bạn có thể thấy cả hai đều trân trọng những gì mình đang có". Người này nói thêm: "Cô ấy hiểu rằng lịch trình của Leo có thể thay đổi và không bao giờ tỏ ra ghen tuông".

Vittoria Ceretti sinh năm 1998 tại Ý, kém Leonardo DiCaprio 24 tuổi. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 2012, đến nay đã tham gia hơn 400 buổi trình diễn thời trang, thường xuyên xuất hiện trên Vogue và các ấn phẩm quốc tế khác đồng thời được biết đến là một trong những người mẫu gen Z được săn đón nhất hiện nay. Trước khi đến với Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti từng có cuộc hôn nhân 3 năm với DJ người Ý Matteo Milleri.