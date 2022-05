‘Rừng’ sao đổ bộ thảm đỏ dạ tiệc thời trang mong chờ nhất năm

Sau thời gian mong ngóng, Met Gala 2022 chính thức diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ) hôm 2.5 (giờ địa phương), tức sáng 3.5 (giờ Việt Nam). Tiếp nối phần In America: A Lexicon of Fashion (2021), chủ đề năm nay của sự kiện mang tên In America: An Anthology of Fashion. Dress code xoay quanh “gilded glamour” (tạm dịch: hào quang mạ vàng) - tái hiện lại một thời đại xa hoa, hào nhoáng và hưng thịnh nhất nước Mỹ kéo dài từ năm 1870 đến 1890. Cặp đôi quyền lực Blake Lively - Ryan Reynolds cùng minh tinh Regina King và ngôi sao Lin-Manuel Miranda đảm nhận vai trò dẫn dắt sự kiện. Trong khi đó, nhà thiết kế Tom Ford, Adam Mosseri - người đứng đầu Instagram và “bà đầm thép” của làng thời trang - Anna Wintour, tiếp tục giữ vai trò đồng chủ tịch danh dự.

Ngay từ sớm, thảm đỏ sang trọng ở Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan tấp nập người ra kẻ vào. Những tên tuổi đình đám lần lượt xuất hiện với những bộ cánh lộng lẫy và sải bước đầy kiêu hãnh trước hàng trăm ống kính.

