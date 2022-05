Những quy định nghiêm ngặt đối với khách tham dự Met Gala

Sau sự kiện diễn ra vào tháng 9.2021 vì ảnh hưởng của Covid-19, Met Gala chính thức trở lại vào thứ hai đầu tiên của tháng 5 như thường lệ. Dạ tiệc thời trang được mong chờ nhất năm diễn ra ngày 2.5 (giờ địa phương) tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York (Mỹ).

Chủ đề chính của năm nay mang tên “In America: An Anthology of Fashion”, tiếp nối phần “In America: A Lexicon of Fashion” của 2021. Các trang phục sẽ xoay quanh từ khóa “gilded glamour” (tạm dịch: hào quang mạ vàng) nhằm tôn vinh vẻ đẹp của sự hào nhoáng, hưng thịnh trong nền thời trang Mỹ. Cặp đôi quyền lực Blake Lively - Ryan Reynolds, minh tinh Regina King và ngôi sao Lin-Manuel Miranda sẽ cùng dẫn dắt sự kiện năm nay. Trong khi đó, nhà thiết kế Tom Ford, Adam Mosseri - người đứng đầu Instagram và “bà đầm thép” của làng thời trang - Anna Wintour, tiếp tục giữ vai trò đồng chủ tịch danh dự.

Để tham dự Met Gala, các khách mời phải tuân thủ nhiều quy tắc nghiêm ngặt từ ban tổ chức:

Thực hiện biện pháp phòng chống dịch

Giữa lúc dịch Covid-19 vẫn chưa được dập tắt, ban tổ chức Met Gala năm nay tiếp tục quy định khách mời tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc phòng chống dịch bệnh. Theo The New York Times, những người tham gia bữa tiệc thời trang hoành tráng này phải cung cấp bằng chứng về tình trạng tiêm chủng đồng thời có kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Họ cũng được yêu cầu đeo khẩu trang trong quá trình tham dự bên trong, chỉ trừ lúc ăn uống. Quy định này đã được đưa ra từ năm ngoái và khiến một số ngôi sao không thể tham dự vì chưa tiêm đủ vắc xin, chẳng hạn như Nicki Minaj.

Không được selfie

Theo Independent, quy định này được cho là có từ năm 2015 nhằm hạn chế việc những người nổi tiếng dành phần lớn thời gian trong dạ tiệc cho việc sử dụng điện thoại. “Việc dùng điện thoại để chụp ảnh và lên mạng xã hội sẽ không được cho phép trong khuôn khổ dạ tiệc”, một thông báo được gửi tới khách mời nêu rõ. Tuy nhiên, nhiều khách mời thể hiện sự phản đối với quy định này. Năm 2017, Kylie Jenner từng chụp ảnh cùng loạt nghệ sĩ đình đám: Brie Larson, Lily Aldridge, Paris Jackson, Kim Kardashian… trong nhà vệ sinh của sự kiện.

Cấm khách mời dưới 18 tuổi





Independent tiết lộ, vào năm 2018, có thông tin rằng ban tổ chức Met Gala đã đưa ra quy định mới về độ tuổi tham gia sự kiện. Cụ thể, những người nổi tiếng dưới 18 tuổi không được phép góp mặt trong “Oscar của bờ Đông”. Thời điểm đó, khi The Hollywood Reporter hỏi Maddie Ziegler (lúc ấy mới 16 tuổi) liệu cô có góp mặt tại sự kiện thời trang này không, vũ công trẻ cho biết: “Tôi không thể đi vì chưa đủ tuổi”. Ban đầu, công chúng cho rằng việc giới hạn độ tuổi được đưa ra vì chủ đề năm đó là Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination (tạm dịch: Cơ thể địa đàng: Thời trang và những tưởng tượng Công giáo). Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Met Gala xác nhận rằng quyết định này được đưa ra vì “đây không không phải sự kiện thích hợp cho người dưới 18 tuổi”.

Cấm hút thuốc trong bảo tàng

Năm 2017, một số người nổi tiếng như siêu mẫu Bella Hadid, nữ diễn viên Dakota Johnson, nhà thiết kế Marc Jacobs bị chụp ảnh hút thuốc trong nhà vệ sinh của Met Gala. Cùng năm đó, có thông tin rằng thành viên hội đồng tổ chức và các nhà tài trợ đã rất thất vọng khi khách mời hút thuốc tại sự kiện. Đây được cho là hành vi thiếu tôn trọng đối với các bộ sưu tập nghệ thuật. PageSix tiết lộ rằng sau những lời phàn nàn, các khách mời đã được thông báo về việc cấm hút thuốc trong bảo tàng. Quy định này cũng được ghi rõ trên thiệp mời.

Vợ chồng không được ngồi cạnh nhau

Không chỉ lựa chọn kỹ từng khách mời, Anna Wintour còn rất nghiêm ngặt trong việc sắp xếp chỗ ngồi của họ ở Met Gala. Trong bộ phim tài liệu The First Monday in May (2016), Sylvana Ward Durrett - Giám đốc các dự án đặc biệt tại Vogue, tiết lộ rằng rất nhiều nguồn lực được đầu tư vào kế hoạch xếp chỗ ngồi. “Rất nhiều trăn trở được đặt vào việc ai sẽ ngồi kế ai, liệu họ đã ngồi cạnh nhau trong sự kiện năm ngoái chưa”. Vị này cũng nhấn mạnh rằng các cặp vợ chồng sẽ không bao giờ ngồi cạnh nhau. “Mục đích của sự sắp xếp này là để mọi người gặp gỡ những người mới và cảm thấy hứng thú với những thứ mà những người khác đang làm. Sẽ có ích lợi gì nếu như bạn đến đây chỉ để đi chơi với chồng mình cơ chứ?”, cô cho hay.

Bên cạnh các quy định nghiêm ngặt đối với khách mời, Met Gala cũng lựa chọn thực đơn rất kỹ lưỡng. Thông thường, sau phần thảm đỏ, các khách mời sẽ vào trong thưởng thức cocktail và bữa tối sang trọng. The New York Post cho biết một số món ăn bị loại khỏi thực đơn theo yêu cầu của Anna Wintour. Một cựu nhân viên của Vogue tiết lộ với trang tin này rằng mùi tây bị cấm để tránh nguy cơ loại rau gia vị này dính vào răng của khách mời. Hành, tỏi đều không được phục vụ tại sự kiện để ngăn hơi thở, miệng có mùi. Món bruschetta cũng không xuất hiện trong thực đơn nhằm tránh trường hợp những mảnh vụn từ chúng rơi vãi lên trang phục lộng lẫy của khách mời.