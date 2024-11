Dương Tử Quỳnh: Không có con là nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời tôi

Dương Tử Quỳnh từng làm nhiều cách để có con nhưng thất bại ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Sunday Times, Dương Tử Quỳnh bộc bạch: "Có lẽ nỗi buồn lớn nhất trong cuộc đời tôi là không thể có con. Nhưng điều tuyệt vời là tôi có 6 người con đỡ đầu, nhiều cháu trai và cháu gái. Tôi không muốn sống trong sự hối tiếc vì bản thân luôn nỗ lực 110% khả năng của mình. Tôi đã làm mọi thứ để nhiều chuyện diễn ra tốt đẹp và ngay cả như vậy đôi khi vẫn không đủ thì có thể khả năng của bản thân chỉ tới đó".



Cùng với đó, ngôi sao đoạt giải Oscar bày tỏ: "Trong cuộc sống, chúng ta vẫn thường nói: bạn không nên giữ chặt tay mãi thế, bạn phải học cách buông bỏ và đôi khi buông bỏ sẽ giúp bạn tiến về phía trước".

Nữ diễn viên có nhiều con đỡ đầu, tận hưởng niềm hạnh phúc được làm bà ẢNH: INSTAGRAM NV

Ở tuổi 62, Dương Tử Quỳnh tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên doanh nhân Jean Todt và gia đình lớn của mình. Được biết, bà có sáu người con đỡ đầu, một trong số đó là con gái của chồng cũ. Sao phim Ngọa hổ tàng long thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên những người thân yêu.

Dương Tử Quỳnh cũng có mối quan hệ tốt đẹp với con riêng của chồng - Nicolas Todt. Hồi đầu năm, bà chia sẻ ảnh chụp một bé trai mới chào đời và bày tỏ: "Một phép màu nhỏ vào ngày đầu tiên của năm 2024. Chúng tôi thực sự may mắn... Không thể diễn tả được tôi hạnh phúc đến mức nào khi có được niềm vui vô cùng, vô cùng đặc biệt này".

Dòng trạng thái của nữ diễn viên 62 tuổi thậm chí khiến nhiều người hiểu lầm rằng bà vừa đón con đầu lòng bằng phương pháp nào đó. Tuy nhiên, sau đó nghệ sĩ kỳ cựu chia sẻ rằng đó là con của Nicolas Todt. Dương Tử Quỳnh cảm ơn vợ chồng Nicolas đã khiến mình cùng ông xã Jean Todt trở thành người ông, người bà hạnh phúc và tự hào nhất.

Dương Tử Quỳnh bên bạn đời hiện tại - doanh nhân người Pháp Jean Todt ẢNH: GETTY

Trước khi gặp Jean Todt rồi đính hôn năm 2004 và tổ chức đám cưới vào năm ngoái, Dương Tử Quỳnh từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. "Đả nữ" của màn ảnh Hoa ngữ kết hôn với doanh nhân Phan Địch Sinh hồi 1988 và chia tay sau khoảng 3 năm chung sống. Nguyên nhân đổ vỡ được sao phim Crazy Rich Asians tiết lộ là vì bà không thể có con.

Dương Tử Quỳnh từng chia sẻ cởi mở về vấn đề này trên The Goop Podcast. Nữ diễn viên 62 tuổi tâm sự: "Chúng tôi đã làm mọi thứ cần thiết để có con. Nhưng thật không may, tôi không có khả năng thực hiện được điều đó về mặt thể chất". Bà tiếp tục: "Tôi biết chồng cũ của tôi thực sự muốn có một gia đình lớn… không chỉ một người con trai mà là hai thậm chí ba người con trai. Ông ấy làm việc chăm chỉ cho một đế chế lớn và cần có con trai để nối dõi tông đường".

Sao phim Everything Everywhere All at Once thừa nhận: "Tôi không biết tại sao những phụ nữ làm công việc như chúng tôi có thể xoay xở được việc mang thai, sinh con rồi vẫn có thể đi làm trở lại… Tôi không phải là người có thể làm nhiều việc cùng lúc".

Ngôi sao 62 tuổi đang bận rộn với việc quảng bá phim mới Wicked đóng cùng Ariana Grande, Cynthia Erivo ẢNH: INSTAGRAM NV

Hiện Dương Tử Quỳnh vẫn tích cực tham gia diễn xuất. Kể từ khi giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hồi 2023, ngôi sao kỳ cựu liên tục được công bố tham gia loạt "bom tấn" đáng mong đợi: 2 phần phim Wicked (2024 - 2025), Star Trek: Section 31 (2025), Avatar 4 (2029)…