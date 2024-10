Đạo diễn Jon M. Chu chia sẻ độc quyền: Ariana Grande sẽ gây sốc trong 'Wicked'

Đạo diễn Jon M. Chu sinh năm 1979 tại Mỹ, ông được biết đến nhiều nhất qua bộ phim Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á). Mới đây, ông có dịp chia sẻ với Thanh Niên về dự án lớn nhất trong sự nghiệp của mình ẢNH: FILM MAGIC

Đoàn tàu 16 tấn, 9 triệu bông hoa tulip và màn đầu tư hoành tráng

* Chào đạo diễn Jon M. Chu! Vở nhạc kịch Wicked đã làm say đắm khán giả trong hơn hai thập niên. Ông có kỷ niệm gì về nó?



- Đạo diễn Jon M. Chu: Lần đầu tiên tôi xem Wicked là trước khi nó trở thành một hit trên Broadway, trong một lần trình diễn ngắn ở San Francisco (Mỹ) khi tôi đang học trường điện ảnh. Vở nhạc kịch vẫn chưa hoàn thiện, nhưng tôi đã ngay lập tức yêu thích và biết rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ trở thành một bộ phim tuyệt vời mặc dù lúc đó tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng mình sẽ là người đưa nó lên màn ảnh. Tôi thích The Wizard of Oz và câu chuyện về Dorothy, Phù thủy độc ác phương Tây và Phù thủy tốt bụng. Sau đó, khi xem Wicked, tôi được nghe về câu chuyện đằng sau của Phù thủy độc ác, người có lẽ không quá độc ác - đối với tôi đó là một ý tưởng hấp dẫn. Và tôi thích những bài hát của thiên tài Stephen Schwartz như Defying Gravity hoặc Popular, những ca khúc đã ăn sâu vào tâm trí tôi trong suốt 20 năm qua.

* Phản ứng của ông ra sao khi biết mình có cơ hội đưa câu chuyện này lên màn ảnh rộng?

- Khi chỉ vài năm trước họ gọi tôi đến để đạo diễn cho phim Wicked, tôi không thể tin được. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được thổi hồn vào thế giới Oz, một thế giới đã được vô số nghệ sĩ khắc họa. Và được thực hiện theo cách đắm chìm và mở rộng như vậy thật thú vị. Sau đó, chúng tôi quyết định làm hai bộ phim, đảm bảo rằng mỗi bộ phim đều thỏa mãn về mặt cảm xúc và cho mỗi nhân vật không gian để thở.

Cynthia Erivo và Ariana Grande trong Wicked ẢNH: UNIVERSAL

* Đó hẳn là một dự án đầy thử thách và thú vị đối với ông?

- Tôi từng chuyển thể nhiều thứ trước đây, nhưng không phải ở quy mô này. Crazy Rich Asians được chuyển thể từ một tiểu thuyết và In the Heights từ vở nhạc kịch sân khấu. Nhưng không giống như Wicked, nơi bạn xây dựng một thế giới và một vũ trụ.

Jon M. Chu bên cạnh hai diễn viên chính của phim ẢNH: GETTY

* Dự án được đầu tư hàng trăm triệu USD, quy mô của nó thực sự ấn tượng!

- Chúng tôi đảm bảo rằng mọi chi tiết đều chính xác không chỉ bằng cách sử dụng CG mà còn xây dựng những thứ thực tế, như đoàn tàu khổng lồ nặng 16 tấn thực sự di chuyển hoặc trồng 9 triệu bông hoa tulip đủ màu sắc. Chúng tôi đã tạo ra Thành phố Ngọc Lục Bảo và các ngôi làng Munchkin với những ngôi nhà và cửa hàng mà bạn có thể đi vào. Bộ phim có quy mô thật sự hoành tráng! Chúng tôi không tiếc tay về các khoản chi phí để sản xuất cho bộ phim này.

* Còn điều gì ngoạn mục mà ông muốn chia sẻ?

- Đây là cơ hội có một không hai đối với tôi. Đây là thể loại phim khiến tôi yêu điện ảnh, nhờ những bộ phim như Lawrence of Arabia, E.T. The Extra-Terrestrial hay The Lord of the Rings. Vì nó đưa bạn đến với phép thuật của màn hình khổng lồ bao quanh bạn trong khi bạn ngồi trong bóng tối với một nhóm người lạ và đắm mình vào góc nhìn về cuộc sống của người khác, trong trường hợp này là phi thường. Vì vậy, bạn có thể bay, hát, yêu, tan vỡ trái tim và cuối cùng được chữa lành qua tất cả những điều đó. Tôi không thể chờ đợi mọi người trải nghiệm Wicked.

Ariana Grande sẽ khiến khán giả sốc

Tạo hình lung linh của Ariana Grande trong phim ẢNH: UNIVERSAL

* Về cốt lõi, đó là câu chuyện về tình bạn giữa Elphaba và Glinda. Ông có thể nói về những gì mà hai nghệ sĩ tầm cỡ như Cynthia Erivo và Ariana Grande đã mang đến cho hai vai chính này không?

- Ngay từ đầu, chúng tôi đã biết đây là những vai chính mà mọi diễn viên ở độ tuổi đó và có tài năng phù hợp đều muốn có chúng. Lúc đầu, tôi nghĩ chúng tôi nên cố gắng tìm một người mới. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng đó là những vai rất khó, cần đến sự khéo léo bậc thầy vì chúng đòi hỏi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa giọng hát và diễn xuất, cũng như sự ăn ý đặc biệt.

Tôi nghĩ Cynthia là một ca sĩ tuyệt vời, giọng hát của cô ấy có thể truyền tải được sự nồng nhiệt. Bạn có thể cảm nhận được điều đó khi cô ấy ở trong phòng với bạn. Nhân vật Phù thủy độc ác khiến cô ấy khao khát và cảm thấy lạc lõng, điều đó thật độc đáo.

Sau đó là Ariana, người mà chúng tôi nghĩ rằng mình biết, nhưng thực tế thì không. Mỗi lần cô ấy xuất hiện, cô ấy lại cho chúng tôi thấy một điều gì đó mới mẻ. Cô ấy thậm chí còn nói rằng đôi khi Glinda giống cô ấy hơn cả Ariana Grande! Tôi nghĩ mọi người sẽ bị sốc với màn trình diễn của cô ấy, bởi vì cô ấy quá đắm chìm vào nhân vật đó và là một ngôi sao điện ảnh thực thụ.

Hai người họ có sự kết hợp như những người bạn thực sự. Chúng tôi đã khóc trên phim trường nhiều lần vì cảm thấy đây giống như một bộ phim có tác dụng chữa lành cho tất cả chúng tôi khi thực hiện.

Hai diễn viên chính có màn kết hợp ăn ý ẢNH: UNIVERSAL

* Dàn diễn viên còn lại trong phim thì sao, thưa đạo diễn?

- Chà, làm sao bạn có thể hình dung ra ai khác ngoài Jeff Goldblum vào vai Phù thủy xứ Oz? Khi anh ấy thực hiện điệu nhảy tap phát ra từ cái đầu khổng lồ cao 25 feet (khoảng 7,6m) mà chúng tôi chế tạo và chuyển động khi anh ấy nói, điều đó đã mang lại nụ cười trên khuôn mặt của tất cả chúng tôi. Mọi thành viên đoàn làm phim đều như kiểu: "Tôi không thể tin rằng chúng ta được làm bộ phim này!". Jeff Goldblum thật phi thường trong vai diễn đó và anh ấy đã có rất nhiều niềm vui với nó, vừa kỳ lạ vừa quyến rũ.

Sau đó chúng ta có một diễn viên từng đoạt giải Oscar là Dương Tử Quỳnh - người mà tôi đã làm việc cùng trong Crazy Rich Asians - thực hiện vai diễn Madame Morrible, nơi cô ấy được hát, vào vai một nhân vật tuyệt vời. Jonathan Bailey là một ngôi sao đang lên và anh ấy quyến rũ và tuyệt vời trong vai Hoàng tử Fiyero. Ethan Slater rất hài hước trong vai Boq, người có toàn bộ cốt truyện, cũng như nhân vật của Marissa Bode - chị gái của Elphaba là Nessarose hoặc Pfannee (một trong những người bạn của Glinda) do Bowen Yang thủ vai. Và rồi chúng ta có Peter Dinklage trong vai bác sĩ Dillamond và Keala Settle trong vai cô Coddle.

Dàn diễn viên của chúng tôi rất đông đảo và mọi người đều có khoảng thời gian tuyệt vời. Đây là một đội ngũ trong mơ. Mỗi lần tôi bật máy quay, tôi không bao giờ biết mình sẽ nhận được gì.

Jeff Goldblum và Dương Tử Quỳnh trong Wicked. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 11 tới ẢNH: UNIVERSAL

* Hiện khán giả trên thế giới đang háo hức được xem Wicked trên màn ảnh rộng, họ nên mong đợi điều gì từ bộ phim này?

- Họ nên mong đợi một trải nghiệm mà họ đã cần từ lâu. Tôi hy vọng khán giả sẽ có nhiều niềm vui khi xem Wicked. Nó có âm nhạc, khiêu vũ, phiêu lưu, hành động… Ngoài ra, có một phần trong bạn sẽ quay trở lại thời thơ ấu khi bạn xem bộ phim này, nhận ra con đường gạch vàng và thích thú với mọi ngã rẽ, nhưng bản thân trưởng thành của bạn sẽ cảm nhận mối quan hệ giữa hai người bạn này rất sâu sắc. Nó cũng có sự chữa lành, đó là lý do tại sao bất kỳ ai đang trải qua sự thay đổi và cần trốn thoát sẽ cảm thấy bộ phim này dành cho họ.

* Bộ phim có ý nghĩa như thế nào với ông?

- Tôi vẫn đang trải qua điều đó. Wicked đã khiến tôi nhìn nhận bản thân mình khi còn trẻ và khi đã có tuổi hơn rồi tự hỏi: "Tôi muốn trở thành người như thế nào trong chương tiếp theo của cuộc đời mình?". Bởi vì đây không chỉ là việc đi theo con đường gạch vàng để Wizard trao cho bạn những gì trái tim bạn mong muốn, mà là về việc bạn lựa chọn câu chuyện mà bạn muốn. Và bộ phim này thực sự đã giúp tôi hiểu rằng chúng ta có sức mạnh để làm điều đó. Vì vậy, tôi hy vọng mọi người sẽ cảm thấy được trao quyền khi họ xem nó.

* Cảm ơn những chia sẻ của ông, đạo diễn Jon M. Chu!