Dương Tử Quỳnh ly hôn đại gia Hồng Kông vì không sinh được con

Dương Tử Quỳnh thoải mái khi chia sẻ về cuộc hôn nhân đầu tiên GOOP

Trò chuyện cùng minh tinh Mỹ Gwyneth Paltrow trong The Goop Podcast, Dương Tử Quỳnh chia sẻ cởi mở về sự nghiệp kéo dài 40 năm cũng như cuộc sống riêng tư của mình. Ngôi sao Malaysia cũng không ngần ngại nhắc đến cuộc hôn nhân với doanh nhân nổi tiếng Phan Địch Sinh. Họ kết hôn năm 1988 và "đường ai nấy đi" chỉ sau khoảng 3 năm chung sống. Nữ diễn viên phim Everything Everywhere All at Once thừa nhận bà cảm thấy buồn vì không thể có thai. Đó là một trong những nguyên nhân chính khiến mình và chồng cũ quyết định chia tay. "Chúng tôi đã làm bất cứ điều gì cần thiết để có con. Thật không may, về mặt thể chất, tôi không thể làm được điều đó", nghệ sĩ kỳ cựu tâm sự.



Dương Tử Quỳnh bộc bạch trong podcast: "Tôi biết chồng cũ thực sự muốn có một gia đình lớn… không chỉ một con trai, mà còn tốt hơn nữa là hai hoặc ba con trai. Ông ấy làm việc chăm chỉ để xây nên một đế chế lớn và ông ấy cần những người con trai để kế thừa sự nghiệp của mình". Trong quá khứ, "đả nữ" đình đám này cũng từng tiết lộ mình rất khao khát có con và thậm chí đã thử thụ tinh nhân tạo nhưng vô ích.

Dương Tử Quỳnh bên doanh nhân Phan Địch Sinh CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh việc không thể sinh con, minh tinh phim Ngọa hổ tàng long cho biết việc bản thân không thể đảm đương nhiều vai trò khác nhau ở thời điểm đó cũng góp phần khiến bà rời khỏi cuộc sống hôn nhân. "Tôi không biết làm thế nào mà những phụ nữ trong ngành của chúng ta có thể xoay xở giữa việc mang thai, sinh con rồi trở lại làm việc… Tôi không phải là người đa nhiệm", ngôi sao lừng danh này giải thích. Nữ nghệ sĩ cũng nhấn mạnh công việc đòi hỏi bà phải thường xuyên vắng nhà. "Nếu bạn quay phim ở nước ngoài, có thể hai người sẽ không gặp nhau suốt vài tháng. Ngay cả khi hai bên đều nỗ lực thì cũng rất khó để có thể cân bằng được điều đó", diễn viên này nói thêm.

Dù việc ly hôn là điều khó khăn nhưng Dương Tử Quỳnh tin rằng bản thân đã đưa ra quyết định đúng đắn. "Tôi nghĩ đó là quyết định thông minh với tôi… khi có thể bước đi và không giả vờ rằng mọi chuyện sẽ ổn. Chúng tôi thực sự yêu nhau nhưng mọi chuyện không khá hơn vì có nhiều kỳ vọng", nữ diễn viên bày tỏ. Sao phim Crazy Rich Asians cũng tiết lộ hiện mình và chồng cũ vẫn là bạn tốt. Minh tinh 61 tuổi cũng cảm thấy may mắn vì nhiều bạn bè đã chọn bà làm mẹ đỡ đầu cho con họ. Hiện ngôi sao này đã có 6 người con đỡ đầu.

Minh tinh kỳ cựu đang có cuộc sống hạnh phúc bên doanh nhân người Pháp Jean Todt FILMMAGIC

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với đại gia Phan Địch Sinh, Dương Tử Quỳnh trải qua nhiều mối tình dang dở rồi gặp doanh nhân Jean Todt. Họ đính hôn hồi tháng 7.2004 chỉ sau thời gian ngắn hẹn hò và mới tổ chức đám cưới vào tháng 7.2023 tại Geneva (Thụy Sỹ). Đầu năm nay, minh tinh kỳ cựu tiết lộ mình đã lên chức bà sau khi Nicolas (con trai riêng của ông Jean Todt) có con.