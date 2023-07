Mẹ ruột không biết tin Dương Tử Quỳnh lấy chồng

Mẹ Dương Tử Quỳnh vui mừng khi con gái kết hôn sau nhiều lần bị bà hối thúc FACEBOOK NV

Dương Tử Quỳnh thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế khi chính thức kết hôn với doanh nhân Jean Todt sau 19 năm gắn bó. Đám cưới của họ được tổ chức trang trọng, ấm cúng và riêng tư tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 27.7 vừa qua. Tuy nhiên, hai nhân vật chính khá kín tiếng về chuyện riêng tư. Công chúng chỉ biết đến tin vui của họ khi tay đua F1 Felipe Massa chia sẻ những bức ảnh từ hôn lễ.



Theo China Press, mặc dù một số thành viên trong gia đình của sao phim Ngọa hổ tàng long đã sang Thụy Sĩ để dự hôn lễ nhưng mẹ của nữ diễn viên không hề hay biết về sự kiện đặc biệt này. Bà cụ 84 tuổi chia sẻ với truyền thông: "Con gái tôi luôn gọi điện cho tôi nhưng nó không thông báo cho tôi về vấn đề này khi hai mẹ con trò chuyện điện thoại hai tuần trước. Có lẽ con bé muốn làm tôi ngạc nhiên". Bà Dương cho biết mình rất phấn khởi trước tin vui này vì bà thường thúc giục con gái mau chóng kết hôn. Mẹ của Dương Tử Quỳnh cũng mong nữ diễn viên sẽ sớm trở lại quê nhà Malaysia và tổ chức một bữa tiệc với người thân, bạn bè tại đây. "Jean đã cầu hôn con bé nhiều lần nhưng Tử Quỳnh thường cười và nói rằng mình rất thích được cầu hôn. Jean yêu con bé rất nhiều", bà chia sẻ thêm.

Minh tinh 61 tuổi và chồng trong khoảnh khắc trao nhẫn cưới INSTAGRAM NV

Trên Instagram hôm 29.7, Dương Tử Quỳnh cuối cùng cũng chia sẻ tin vui đến người hâm mộ và tiết lộ những khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn đời. Minh tinh kỳ cựu nói: "Sau 19 năm, chúng tôi đã kết hôn. Xin cảm ơn gia đình của chúng tôi, những người đã luôn yêu thương chúng tôi trong suốt nhiều năm qua. Chúng tôi yêu mọi người".

"Đả nữ" Dương Tử Quỳnh và doanh nhân Jean Todt lần đầu gặp nhau vào tháng 6.2004 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm và chỉ hơn một tháng sau đó, đại gia này đã cầu hôn minh tinh phim Everything Everywhere All at Once rồi nhận được cái gật đầu của người đẹp. Họ gắn bó bền chặt suốt 19 năm qua và quyết định tổ chức đám cưới khi cả hai đã ở tuổi xế chiều. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra trong không gian ấm cúng, trang trọng. Họ không trang hoàng đám cưới xa hoa mà chuẩn bị mọi thứ thật đơn giản, gần gũi. Nữ diễn viên 61 tuổi diện chiếc váy dáng dài màu be thanh lịch, tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng, sánh bước cùng ông xã lịch lãm trong bộ vest xanh đậm. Bà cũng mang theo tượng vàng Oscar mà mình vừa nhận được tại lễ trao giải đầu năm nay để cùng chụp ảnh, lưu lại cột mốc đáng nhớ. Chồng của minh tinh 6X hơn bà 16 tuổi, là một nhân vật có tiếng trong giới đua xe thể thao.

Chuyện tình 19 năm của Dương Tử Quỳnh và Jean Todt khiến nhiều người ngưỡng mộ CHỤP MÀN HÌNH

2023 là một năm đặc biệt với Dương Tử Quỳnh khi bà vừa trở thành phụ nữ châu Á đầu tiên giành tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, vừa kết hôn với người bạn đời gắn bó suốt 19 năm. Sau thành công vang dội với Everything Everywhere All At Once (2022), minh tinh 61 tuổi góp mặt trong hàng loạt dự án phim ảnh đắt giá. Mới đây, Dương Tử Quỳnh vừa tái hợp Quan Kế Huy trong loạt phim American Born Chinese và sắp ra mắt loạt phim The Brothers Sun trên Netflix. Ở màn ảnh rộng, ngôi sao người Malaysia sắp trở lại với A Haunting in Venice. Minh tinh kỳ cựu cũng góp mặt trong dự án Wicked (2024, 2025) cùng Ariana Grande, Cynthia Erivo đồng thời có tên trong hai phần tiếp theo của Avatar.