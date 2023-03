Phim tái hợp của Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy sau Oscar có gì đặc biệt?

Hơn một tuần sau lễ trao giải Oscar lần thứ 95, hai cái tên Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy vẫn đang được báo chí, truyền thông và giới mộ điệu điện ảnh nhắc đến rầm rộ. Sức nóng từ Everything everywhere all at once chưa hạ, bộ đôi ngôi sao châu Á lại chuẩn bị tái ngộ khán giả trên màn ảnh nhỏ với sêri American born Chinese vào tháng 5 này.

Dương Tử Quỳnh tái ngộ Quan Kế Huy trong American born Chinese sau chiến thắng Oscar DISNEY+

American born Chinese là phim dài tập được đầu tư sản xuất bởi Disney+, chuyển thể từ tiểu thuyết đồ họa cùng tên của Gene Luen Yang. Phim kể câu chuyện về cậu thiếu niên Jin Wang (Ben Wang) người Mỹ gốc Hoa đang chật vật với cuộc sống học đường và đời sống gia đình người nhập cư của mình trên đất Mỹ. Jin Wang sau đó gặp và kết thân với Wei Chen (Jimmy Liu) - một cậu học sinh vừa chuyển trường có thân thế bí ẩn. Tình bạn này lại lôi Jin Wang vào một cuộc chiến nảy lửa giữa các vị thần tiên trong thần thoại, truyền thuyết Trung Quốc.

Lấy chủ đề tuổi mới lớn kết hợp với phiêu lưu, hành động, viễn tưởng, American born Chinese được xem là một trong những dự án truyền hình tham vọng nhất của Disney+ trong năm nay. Đây cũng là bộ phim Mỹ hiếm hoi quy tụ những ngôi sao gốc Á đình đám nhất Hollywood hiện tại. Phim được "cầm trịch" bởi đạo diễn gốc Hoa Destin Daniel Cretton - người từng đứng sau thành công của bom tấn Shang Chi và huyền thoại thập luân. Dàn diễn viên của American born Chinese cũng toàn những gương mặt gốc Á nổi trội, với hai chủ nhân tượng vàng Oscar là Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy, hai ngôi sao vừa vụt sáng sau Everything everywhere all at once Stephanie Hsu và James Hong. Ngoài ra, Ngô Ngạn Tổ và Lucy Liu cũng sẽ tham gia dự án với những vai diễn thú vị.

Dương Tử Quỳnh khiến khán giả thích thú khi hóa thân thành Quan thế âm bồ tát đội lốt người trần DISNEY+

American born Chinese cũng là hành trình trưởng thành, đi tìm bản dạng văn hóa của những thanh niên người Mỹ gốc Hoa DISNEY+

Hôm 14.3 vừa qua, Disney cũng vừa tung teaser đầu tiên của American born Chinese, hé lộ câu chuyện đặc sắc và những khung hình đầy mê hoặc. "Cánh cổng giữa Trái đất và Thiên đường đang mở ra… Các thế giới sẽ va chạm" là lời dẫn nhập vào teaser, báo hiệu cho những cuộc hội ngộ điên rồ, những trận chiến xuyên không gian, thời gian. Tờ The Hollywood Reporter nhận xét American born Chinese đã có một cách tiếp cận sáng tạo và dí dỏm trong câu chuyện đi tìm bản dạng văn hóa, khẳng đinh giá trị cá nhân của thanh thiếu niên nhập cư trong xã hội Mỹ.

Dương Tử Quỳnh gây ấn tượng sâu sắc với tạo hình Quan thế âm bồ tát. Được biết trong phim, nhân vật của Dương Tử Quỳnh sẽ giấu kín thân phận "thần tiên" của mình khi bước vào đời sống trần thế xứ Mỹ của cậu bé Jin Wang. Bà sẽ xuất hiện trước mọi người dưới thân phận người dì chất phác của Wei Chan, luôn ăn mặc giản đơn, mê ăn tiệc buffet và có những sở thích rất "người trần mắt thịt".

Tạo hình cổ trang của Dương Tử Quỳnh và Ngô Ngạn Tổ trong phim DISNEY+

Poster phim American born Chinese DISNEY+

Trong khi đó, Quan Kế Huy sẽ vào vai Jamie, một diễn viên người châu Á luôn trăn trở về địa vị của mình tại Hollywood. Vai diễn này dường như được "đo ni đóng giày" cho Quan Kế Huy khi nó có nhiều khía cạnh tương đồng với số phận và con đường sự nghiệp của nam diễn viên gốc Việt ngoài đời. "Con gái màn ảnh" của Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy - Stephanie Hsu cũng được trao cơ hội tỏa sáng thông qua vai diễn một vị tu tiên của Đạo giáo. Ba diễn viên đã từng kết hợp xuất sắc trong Everything everywhere all at once. Vì vậy, khán giả đang rất mong chờ "gia đình Wang" sẽ lại lần nữa mang đến những cảm xúc bùng nổ trong American born Chinese.

Bên cạnh phản ánh tâm tư tình cảm tuổi mới lớn của cậu bé Jin Wang, American born Chinese đưa khán giả đến với những cuộc phiêu lưu, trận chiến đậm đà bản sắc văn hóa Trung Hoa. Bộ phim cũng sẽ có những cách khắc họa mới lạ về những vị thần, nhân vật thần thoại, sử thi vốn đã rất quen thuộc với đời sống tinh thần người châu Á như Quan thế âm bồ tát, Tôn Ngộ Không, Quan Công, Ngưu ma vương… Dùng chất liệu "Đông Tây kim cổ" kết hợp để kể một câu chuyện về hành trình trưởng thành và tìm kiếm bản dạng, American born Chinese dự sẽ mang đến cho người xem những trải nghiệm đầy mới lạ.

American born Chinese với sự tham gia của "rừng sao" gốc Á Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Ngô Ngạn Tổ, Stephanie Hsu, James Hong, Lucy Liu... dự kiến sẽ lên sóng Disney+ vào ngày 24.5 tới.