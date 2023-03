Quan Kế Huy lo lắng về sự nghiệp trong tương lai

Nam diễn viên vừa đoạt giải Oscar Quan Kế Huy thừa nhận anh vẫn lo sợ về tương lai diễn xuất của mình GETTY IMAGES

Giải thưởng Oscar của Quan Kế Huy chính là cột mốc đánh dấu cú lội ngược dòng khó tin trong lịch sử điện ảnh Hollywood. Trong nhiều thập kỷ, tài tử gốc Á đã bị đẩy ra rìa của ngành công nghiệp điện ảnh, không có sự nghiệp và bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, sau bao nỗ lực làm việc chăm chỉ, nam diễn viên đã có thể đạt được "giấc mơ Mỹ" của mình. Có lẽ thế, khi chia sẻ với Variety, Quan Kế Huy ngập ngừng lo sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ: "Mặc dù tôi vừa giành được một giải Oscar, tôi vẫn thực sự sợ hãi về những gì ngày mai sẽ mang lại. Khi tỉnh dậy, tôi mất một hai phút để tự hỏi liệu đây có phải là một giấc mơ không. Tôi sợ đây chỉ là giấc mơ, bởi vì có rất nhiều điều xảy ra trong năm vừa qua và nó có cảm giác siêu thực".

Sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, Quan Kế Huy đã tìm đến đại diện của mình để chắc chắn. "Tôi đã nói chuyện với người đại diện của mình và tôi nói tôi rất lo lắng vì đây chỉ là chuyện xảy ra một lần. Tôi đã đi trên con đường này trước đây và tôi sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại. Tôi đã nói làm ơn, dù bạn làm gì, hãy chắc chắn rằng điều đó không xảy ra", anh chia sẻ thêm với Variety về nội dung cuộc trò chuyện của mình.

Giống như nhiều người nhập cư, cha mẹ của Quan Kế Huy muốn anh trở thành bác sĩ, luật sư hoặc theo những ngành nghề có thể mang lại sự ổn định về kinh tế. Tuy nhiên, ở tuổi 12, cậu bé gốc Á đã bén duyên với sự nghiệp diễn xuất khi giành được vai diễn cậu bé Short Round trong bộ phim bom tấn Indiana Jones and the Temple of Doom năm 1984. Tác phẩm nhanh chóng biến Quan Kế Huy trở thành ngôi sao nhí đình đám thu hút các nhà sản xuất phim bằng diễn xuất hồn nhiên, đáng yêu và trong trẻo của riêng mình. Chính vì thế vào mùa hè năm sau, anh được mời tham gia dự án hài phiêu lưu nổi tiếng của Chris Columbus - The Goonies.



Quan Kế Huy và tài tử Harrison Ford tạo dáng chụp ảnh trong buổi chụp hình cho bộ phim Indiana Jones and the Temple of Doom ICONIC IMAGES





Sau thành công từ hai bộ phim kể trên, may mắn đã không tìm đến Quan Kế Huy nữa. Anh trải qua vô số lần casting thất bại, phải chật vật tìm chỗ đứng ở Hollywood và thậm chí còn phải sang châu Á để tìm kiếm cơ hội quay lại với điện ảnh trong hàng chục năm. Dù vậy, anh không đổ lỗi sự thất bại của mình cho bất cứ ai, cho hoàn cảnh nào: "Tôi đã được dạy không bao giờ đổ lỗi cho bất cứ ai. Nếu điều gì đó không diễn ra theo cách bạn muốn, thì đó là do bạn chưa đủ chăm chỉ, chưa đủ giỏi hoặc chưa đủ cố gắng. Vì vậy, khi tôi không thể xin được việc, tôi tự trách mình: Tôi nghĩ rằng tôi không đủ cao, tôi không đủ đẹp trai, hoặc tôi không phải là một diễn viên đủ giỏi vì tôi không được đào tạo bài bản. Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho bất kỳ ai cho đến ngày hôm nay", anh tâm sự.

Khi phóng viên hỏi rằng anh có lo lắng nếu không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của Everything Everywhere All at Once, Quan Kế Huy cho biết anh đã tâm sự với Cate Blanchett - nữ diễn viên giành được 2 giải Oscar, về việc không biết sẽ làm gì tiếp theo nhưng lại không muốn làm thất vọng những người đã ủng hộ mình và cô ấy đã cho lời khuyên: "Cứ làm theo trái tim của bạn và đừng vô trách nhiệm: Đừng lo lắng về những gì người khác nghĩ. Hãy chọn điều gì đó mà bạn tin tưởng, chọn điều gì đó mà bạn yêu thích, rồi mọi việc sẽ ổn thỏa".

Có thể nói, chiến thắng của Quan Kế Huy đã biến Oscar trở thành một câu chuyện cổ tích đời thực và cũng là câu chuyện truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho hành trình chạm tới giấc mơ của mọi người. Đó là một chiến thắng vang dội và xứng đáng, tạo hiệu ứng tốt trên truyền thông lẫn mạng xã hội. Không bao giờ có sự đảm bảo ở Hollywood nhưng Quan Kế Huy đang tận dụng tối đa khả năng của mình với tư cách là người được yêu thích trong mùa giải thưởng. Anh có một số dự án sắp ra mắt, bao gồm: loạt phim truyền hình American Born Chinese và bộ phim khoa học viễn tưởng The Electric State đóng cùng Millie Bobby Brown và Chris Pratt.