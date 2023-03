Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy tái hợp trong phim mới

Phim có sự tham gia diễn xuất của Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Ngô Ngạn Tổ, Ben Wang, Jimmy Liu, Stephanie Hsu, James Hong, Ronny Chieng… kể về một thiếu niên tham gia vào cuộc tranh đấu quyền lực, chuyển thể từ tiểu thuyết đồ họa của Gene Luen Yang.

Dương Tử Quỳnh trong phim American Born Chinese IMDb

Trong bữa ăn trưa đầu tiên cùng nhau, Jin Wang (Ben Wang), nhân vật chính tuổi teen nhút nhát của American Born Chinese, nhận thấy có điều gì đó bất thường ở người bạn mới của mình. Mặc dù Wei-Chen (Ching Liu) mới vào trường nhưng dường như không e ngại những kẻ bắt nạt đang chế nhạo mình.

Wei-Chen - con trai của một vị thần, bí mật bước vào cuộc sống con người - thì không hề bối rối. Sự giằng co giữa nỗi bất an và tự tin là trọng tâm của American Born Chinese.

Trailer phim American Born Chinese

Nhà sáng tạo Kelvin Yu dựa theo tiểu thuyết đồ họa của Gene Luen Yang để thực hiện series phim xoay quanh những tai ương ở tuổi thiếu niên.

Tuy nhiên, điều đọng lại ở cuối mỗi tập phim không phải là ký ức về những sai lầm, thiếu sót mà là cảm giác tự tin vững vàng. American Born Chinese về cơ bản là câu chuyện của Jin Wang khi bắt đầu hành trình chấp nhận bản thân, cuối cùng nhận ra rằng không cần phải để thế giới nói cho biết mình là ai.

Dương Tử Quỳnh và Quan Kế Huy là hai ngôi sao lớn nhất trong số dàn diễn viên toàn những tài năng người Mỹ gốc Á và châu Á được yêu mến như Ngô Ngạn Tổ, Ronny Chieng, Stephanie Hsu…

Quan Kế Huy (vai Freddy Wong) trong phim IMDb

Dàn diễn viên như vậy giờ không còn là "của hiếm" ở Hollywood như cách đây một thập kỷ. Riêng năm vừa qua đã có nhiều dự án phim cho người Mỹ gốc Á như Pachinko, Fire Island, Everything Everywhere All at Once...

Quan Kế Huy từng phản ánh về vấn đề nghề nghiệp của mình sau nhiều thập kỷ, giải thích anh phải ngừng diễn xuất vì những vai được giao luôn rập khuôn theo kiểu "mọt sách, tên hàng xóm và đôi khi là ninja". Và giờ đây Quan Kế Huy - một diễn viên có được màn trở lại ngoạn mục bằng chiến thắng giải Oscar trong Everything Everywhere All at Once - đang ngày càng tỏa sáng.