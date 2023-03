Lý Hùng tiết lộ kỷ niệm đóng phim cùng Quan Kế Huy

Sáng nay 13.3 (giờ Việt Nam), chiến thắng của nam diễn viên gốc Việt Quan Kế Huy tại Oscar 2023 đã khiến cộng đồng yêu điện ảnh châu Á vỡ òa. Sự kiện này cũng gợi lại nơi diễn viên Lý Hùng nhiều cảm xúc đặc biệt khi anh từng có cơ hội đóng phim cùng Quan Kế Huy hồi năm 1996. Đã 27 năm trôi qua kể từ khi hai tài tử hợp tác thực hiện bộ phim Hồng hải tặc của đạo diễn Trần Chí Hòa. Lý Hùng cho biết anh vẫn rất vui và tự hào khi từng được làm việc cùng diễn viên tài giỏi và tận tâm với nghề như Quan Kế Huy.

Quan Kế Huy (trái) về Việt Nam đóng phim cùng Lý Hùng năm 1996 Lý Hùng cung cấp

Chia sẻ với Thanh Niên, Lý Hùng cho biết Quan Kế Huy hơn 20 năm trước đã về Việt Nam tham gia bộ phim hợp tác giữa điện ảnh Hồng Kông và Việt Nam mang tên Hồng hải tặc/Red Pirates (1996). Hãng phim Lý Huỳnh của NSND Lý Huỳnh (bố ruột Lý Hùng) là một trong những đơn vị tham gia sản xuất phim này. Bên cạnh đó, Hồng hải tặc còn có sự tham gia của Trương Ngọc Ánh... Trong phim, Lý Hùng thủ vai đặc nhiệm Việt Nam tên Minh Sơn còn Quan Kế Huy thì đóng đội trưởng đội cảnh sát Hồng Kông Quan Gia Cường. Cả hai cùng hợp tác để truy bắt bọn hải tặc xuyên quốc gia đang chạy trốn.

Lý Hùng chia sẻ ngay từ khi mới gặp mặt, anh đã có ấn tượng vô cùng tốt về Quan Kế Huy. Vì cũng gần tuổi nhau nên hai diễn viên kết nối rất nhanh chóng. "Tôi vẫn nhớ hoài dáng vẻ nhanh nhẹn và thân thiện của Quan Kế Huy. Anh ấy nhỏ người nhưng làm gì cũng rất dứt khoát và năng động. Lên trường quay, Quan Kế Huy luôn hòa đồng và chịu khó giao tiếp với mọi người. Nhưng điều tôi nể nhất ở Quan Kế Huy nằm ở bản tính chịu học hỏi và kiên trì của anh ấy. Cái gì không biết, anh ấy hỏi ngay. Quay phim hành động vô cùng cực khổ và mệt nhưng anh ấy chưa bao giờ câu nệ, than vãn", Lý Hùng nói.

Lý Hùng thời đóng Hồng hải tặc cùng Quan Kế Huy NVCC

Tài tử sinh năm 1969 kể anh và bạn diễn Quan Kế Huy cũng có nhiều kỷ niệm đặc biệt trong quá trình hợp tác. Hồng hải tặc quay tận một năm nên Quan Kế Huy thường xuyên phải đi đi về về giữa Mỹ và Việt Nam. Mỗi khi được đoàn cho nghỉ ngơi, Lý Hùng, Quan Kế Huy cùng các thành viên trong đoàn phim sẽ cùng nhau đi ăn uống, hát karaoke. Lý Hùng cho biết ngôi sao Everything everywhere all at once cũng đã từng về nhà anh chơi, giao lưu và ăn uống rất vui vẻ.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất với Quan Kế Huy, Lý Hùng nói anh nhớ mãi về 10 ngày quay Hồng hải tặc ở núi Bửu Long (Đồng Nai). Diễn viên Tây Sơn hào kiệt kể: "Đó là những ngày quay phân cảnh cuối của phim. Nhân vật của tôi và Quan Kế Huy liên tục phải thực hiện những phân cảnh hành động. Hai anh em lên trường quay là phải lao vào đánh đấm, cứ liên tục như vậy 10 ngày trời. Thế mà Quan Kế Huy cứ như không biết mệt là gì. Cậu ấy rất kiên trì và luôn tràn trề năng lượng. Vì thế, tôi cũng như được truyền năng lượng theo. Sau này, Hồng hải tặc chiếu được nhiều người yêu thích, doanh thu tốt, tôi rất mừng cho công sức mà mọi người đã bỏ ra".

Lý Hùng chia sẻ anh rất vui và bồi hồi khi chứng kiến người bạn diễn năm xưa được vinh danh tại giải Oscar danh giá GETTY

Hiện tại, Lý Hùng khá tiếc nuối khi không còn giữ được liên lạc với Quan Kế Huy sau gần 30 năm. Sau khi bộ phim đóng máy, vì khoảng cách địa lý quá xa cũng như công việc riêng bận rộn nên Lý Hùng và Quan Kế Huy vẫn chưa có dịp tái kết nối. Dù vậy, khi chứng kiến Quan Kế Huy phát biểu nhận giải Oscar sáng nay, Lý Hùng vẫn rất xúc động. "Tài năng và nỗ lực bền bỉ của anh ấy cuối cùng cũng đã có thành quả xứng đáng. Tôi rất vui cho Quan Kế Huy", tài tử sinh năm 1969 nói thêm.