Hành trình chinh phục tượng vàng Oscar của Quan Kế Huy

Everything Everywhere All at Once được quay vào năm 2020 nhưng phải trì hoãn suốt 2 năm mới được ra mắt vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong khoảng thời gian chờ đợi phim được phát hành, Quan Kế Huy trải qua quãng thời gian khó khăn, anh thậm chí mất bảo hiểm y tế trong đại dịch vì không có việc làm. “Tôi gọi cho quản lý của mình và nói: ‘Cậu có thể giúp tôi bất cứ thứ gì được không, tôi chỉ cần một công việc để đạt được yêu cầu tối thiểu về bảo hiểm sức khỏe’. Và tôi chẳng thể kiếm được công việc nào cả”, sao nam kỳ cựu bộc bạch trong chương trình The Late Late Show With James Corden cách đây ít lâu