Truyền thông quốc tế phấn khích trước giải Oscar của Quan Kế Huy

7 giờ sáng 13.3 (giờ Việt Nam), lễ trao giải điện ảnh Oscar lần thứ 95 diễn ra trong sự háo hức chờ đợi của giới mộ điệu điện ảnh trên toàn thế giới. Đến thời điểm hiện tại, tâm điểm của lễ trao giải chính thức thuộc về nam diễn viên Quan Kế Huy khi anh được xướng tên người chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, vượt qua hàng loạt cái tên đình đám chung hạng mục đề cử như: Brendan Gleeson, Barry Keoghan, Brian Tyree Henry.

Quan Kế Huy bật khóc khi cầm trên tay tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp GETTY

"Ẵm" tượng vàng Oscar 2023, Quan Kế Huy lần đầu tiên được vinh danh tại giải thưởng điện ảnh danh giá hàng đầu thế giới này. Song, ngôi sao Everything everywhere all at once cũng là diễn viên châu Á đầu tiên chinh phục trọn vẹn bộ ba giải thưởng điện ảnh quan trọng là: Quả cầu vàng, SAG và Oscar. Chiến thắng của Quan Kế Huy cho vai diễn người chồng khù khờ, tốt bụng Waymond trong Everything everywhere all at once được công chúng lẫn báo giới quốc tế đánh giá là hoàn toàn xứng đáng.

Hàng loạt các tờ báo và trang tin uy tín trong mảng văn hóa nghệ thuật như: CNN, Reuters, Vanity Fair, Variety, The Hollywood Reporter, The Guardian, Entertainment Weekly... đã đưa tin về giải Oscar của Quan Kế Huy và gọi đây là một chiến thắng tràn đầy cảm hứng. Ngoài ra, bài phát biểu nhận giải của Quan Kế Huy cũng được báo chí nước ngoài nhiệt tình tán dương và đánh giá nó là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của mùa giải Oscar năm nay. Trên các mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, Quan Kế Huy cũng nhanh chóng trở thành từ khóa "hot" được cộng đồng mạng đổ xô tìm kiếm. Video thắng giải của anh được chia sẻ rầm rộ.

Quan Kế Huy trong Everything everywhere all at once A24

Ngay cả nữ diễn viên Ariana Debose và tài tử khiếm thính Troy Kotsur khi xướng tên Quan Kế Huy thắng giải cũng đã không kìm nén được sự xúc động nghẹn ngào. Trên sân khấu, nam tài tử bật khóc khi nhận tượng vàng danh giá đầu tiên trong sự nghiệp. "Mẹ ơi, con vừa đoạt giải Oscar rồi" là lời mào đầu bài phát biểu đầy cảm xúc của Quan Kế Huy. Tiếp đó, nam diễn viên 51 tuổi gửi lời cảm ơn đến gia đình, đồng nghiệp, những người đã không ngừng ủng hộ cho con đường nghệ thuật đầy trắc trở của anh. "Ước mơ là thứ bạn phải tin vào. Tôi gần như đã từ bỏ giấc mơ của mình. Gửi tất cả khán giả ngoài kia, xin hãy giữ cho giấc mơ của bạn được sống mãi", Quan Kế Huy bồi hồi chia sẻ trong giây phút vinh quang.

Quan Kế Huy sinh năm 1971 tại Việt Nam, có cha mẹ là người Việt gốc Hoa. Ông cùng gia đình đến Mỹ định cư từ nhỏ và bén duyên với điện ảnh. Vai diễn đầu tiên của Quan Kế Huy là cậu bé người châu Á trong Indiana Jones and Temple of Doom, đóng cùng huyền thoại điện ảnh Harrison Ford. Tuy nhiên, con đường chinh phục giấc mơ điện ảnh của Quan Kế Huy về sau không thuận lợi. Trong suốt những năm tháng niên thiếu, Quan Kế Huy vẫn tham gia đóng phim Hollywood nhưng chỉ vào những vai phụ rất nhỏ. Dù cố gắng nhưng tên tuổi của Quan Kế Huy sau nhiều năm vẫn mờ nhạt. Ông quyết định từ bỏ việc diễn xuất, rẽ hướng sang công việc thiết kế bối cảnh và chỉ đạo võ thuật trong các bộ phim của Hồng Kông và Hollywood.

Chiến thắng của Quan Kế Huy tại Oscar 2023 làm hài lòng giới hàn lâm, báo chí lẫn khán giả đại chúng GETTY

Đi qua gần 4 thập niên, sao nhí của Indiana Jones ngày nào giờ đã là “ông chú” U60. Năm 2022, Hollywood cũng được dịp ngỡ ngàng khi chứng kiến nam diễn viên tái xuất mạnh mẽ trên màn ảnh rộng với Everything everywhere all at once sau bao năm lui về hậu trường. Từ một nam diễn viên “quá lứa lỡ thì” bị Hollywood thất sủng năm xưa, Quan Kế Huy đang được truyền thông Mỹ săn đón nhiệt liệt hơn bao giờ hết. Tờ báo uy tín The New York Times dành hẳn cho ông một bài phỏng vấn sâu, trong khi tạp chí Empire viết về sự nghiệp độc đáo và gọi Quan Kế Huy là “huyền thoại”. Diễn viên 51 tuổi cũng lần đầu trở thành khách mời chính thức của talkshow đình đám Kimmy Kimmel Live.

Hôm nay, cái tên Quan Kế Huy đang phủ sóng truyền thông quốc tế với chiến thắng Oscar mang tính lịch sử của ông. Hành trình vất vả theo đuổi nghệ thuật của nam diễn viên 51 tuổi nay đã được đền đáp xứng đáng. Câu chuyện của Quan Kế Huy đang là nguồn cảm hứng to lớn cho cộng đồng người châu Á tại hải ngoại.