Quan Kế Huy - nam diễn viên châu Á đầu tiên thắng giải nam phụ của SAG

Quan Kế Huy xúc động trong khoảnh khắc phát biểu nhận giải Getty

Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ (The Screen Actors Guild Awards, viết tắt là SAG Awards) lần thứ 29 diễn ra sáng 27.2 (giờ Việt Nam) nhằm vinh danh những nhà làm phim, nghệ sĩ, tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi bật của năm 2022. Ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (mảng điện ảnh), Quan Kế Huy được xướng tên nhận chiếc cúp danh giá, vượt qua hàng loạt tên tuổi: Paul Dano, Brendan Gleeson, Barry Keoghan và Eddie Redmayne. Giải thưởng danh giá này được trao cho ngôi sao gốc Việt nhờ màn hóa thân xuất sắc thành nhân vật Waymond Wang trong phim Everything Everywhere All at Once. Theo The Hollywood Reporter, tài tử 52 tuổi là nam diễn viên châu Á đầu tiên giành chiến thắng ở hạng mục diễn xuất quan trọng này. Anh cũng là nam diễn viên duy nhất không phải người da trắng nhận được đề cử cá nhân tại lễ trao giải năm nay.

Quan Kế Huy và đoàn phim Everything Everywhere All at Once liên tục "càn quét" các giải thưởng lớn ở Hollywood AFP

Xuất hiện trên sân khấu nhận giải, Quan Kế Huy chia sẻ đây là khoảnh khắc xúc động đối với mình. “Gần đây, tôi được thông báo rằng nếu tôi chiến thắng tối nay, tôi sẽ trở thành diễn viên châu Á đầu tiên chiến thắng ở hạng mục này. Khi tôi nghe điều này, tôi nhanh chóng nhận ra rằng khoảnh khắc này không còn thuộc về riêng tôi nữa. Nó thuộc về tất cả những người đã nỗ lực vì sự thay đổi”, nam diễn viên sinh năm 1971 chia sẻ. Tài tử cũng hạnh phúc khi các bạn diễn, đồng nghiệp gốc Á của mình cũng nhận được đề cử.

Nghệ sĩ 52 tuổi gửi lời cảm ơn đến Dương Tử Quỳnh - minh tinh đóng vai vợ anh trong phim, cũng như các thành viên trong đoàn phim. “Cảm ơn Dương Tử Quỳnh, tôi rất vui khi cả hai chúng ta đều bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1984 và rồi chúng ta đã có cơ hội gặp nhau trên màn ảnh rộng… Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đang xem chương trình ở nhà. Với những ai đang phải vật lộn và chờ đợi được công nhận, xin hãy tiếp tục theo đuổi những gì mình đang làm vì hào quang sẽ đến với bạn vào một ngày không xa”. Đặc biệt, vai diễn trong Everything Everywhere All at Once cũng giúp Dương Tử Quỳnh được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (mảng điện ảnh). Cô cũng trở thành minh tinh gốc Á đầu tiên giành được giải thưởng này. Ngoài ra, tác phẩm còn đem về giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (dành cho Jamie Lee Curtis) và Dàn diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất.

Đoàn phim Everything Everywhere All at Once thắng lớn tại giải SAG năm nay Getty

Everything Everywhere All at Once do bộ đôi đạo diễn Daniel Kwan - Daniel Scheinert cầm trịch, xoay quanh hành trình Evelyn (Dương Tử Quỳnh) giải cứu thế giới giữa cơn hỗn loạn của đa vũ trụ. Trước khi thắng lớn ở giải SAG, tác phẩm từng nhận hàng loạt đề cử, giải thưởng quan trọng tại các lễ trao giải uy tín. Riêng Quan Kế Huy, nam diễn viên gốc Việt đã giành hàng chục giải thưởng diễn xuất nhờ vai diễn trong phim, trong đó có chiến thắng vang dội tại lễ trao giải Quả cầu vàng hồi tháng 1.