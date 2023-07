Dương Tử Quỳnh kết hôn với doanh nhân ngoại quốc sau 19 năm yêu

Hình ảnh trong đám cưới của Dương Tử Quỳnh - Jean Todt được Felipe Massa chia sẻ INSTAGRAM FELIPE MASSA

Theo Daily Mail, tin vui kể trên được tay đua người Brazil - Felipe Massa hé lộ trên Instagram bằng những bức ảnh chụp từ hôn lễ của Dương Tử Quỳnh và Jean Todt đồng thời gửi lời chúc phúc đến cặp đôi mới cưới. Trong loạt ảnh của tay đua nổi tiếng này chia sẻ, tấm thiệp tóm gọn lại câu chuyện tình yêu của minh tinh người Malaysia và cựu giám đốc điều hành của Ferrari được quan tâm hơn cả. Theo nội dung ghi trên đó, sao phim Ngọa hổ tàng long gặp "nửa kia" của mình tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 4.6.2004. Đến ngày 26.7 cùng năm, ông Todt đã ngỏ lời cầu hôn và nhận được cái gật đầu của nữ diễn viên kỳ cựu. Tuy nhiên, họ đã mất tới 6.992 ngày để đi đến đám cưới trong mơ. Hôn lễ của cặp đôi gắn bó suốt 19 năm qua được tổ chức vào ngày 27.7 tại Geneva (Thụy Sĩ) trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè.



Hôn lễ của Dương Tử Quỳnh và Jean Todt diễn ra trong không gian ấm cúng, trang trọng. Cặp đôi không trang hoàng đám cưới xa hoa mà chuẩn bị mọi thứ thật đơn giản, gần gũi. Nữ diễn viên 61 tuổi diện chiếc váy dáng dài màu be đầy thanh lịch, tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng. Bà cũng mang theo tượng vàng Oscar mà mình vừa nhận được tại lễ trao giải đầu năm nay để cùng chụp ảnh, lưu lại cột mốc đáng nhớ. Trong khi đó, doanh nhân Jean Todt xuất hiện trong bộ vest xanh đậm lịch thiệp. Họ cùng cắt bánh, dành cho nhau những cử chỉ ân cần, ấm áp và cùng chia sẻ niềm hạnh phúc đến bạn bè, người thân.

Hôn lễ của Dương Tử Quỳnh được tổ chức trang trọng, ấm cúng và có sự xuất hiện của tượng vàng Oscar CHỤP MÀN HÌNH

Cặp đôi chia sẻ niềm hạnh phúc bên người thân, bạn bè CHỤP MÀN HÌNH

Ông Jean Todt sinh năm 1946 tại Pháp, hơn Dương Tử Quỳnh 16 tuổi. Theo Daily Mail, đại gia này là nhân vật có tiếng trong giới đua xe thể thao. Trước đây, ông từng là giám đốc của Peugeot Talbot Sport sau đó dẫn dắt đội đua Công thức 1 Scuderia Ferrari trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của Ferrari (từ 2004 đến 2008). Ông đã dẫn dắt Ferrari đến nhiều danh hiệu vô địch thế giới sau đó trở thành chủ tịch của FIA (từ 2009 đến 2021) - hiệp hội đại diện cho quyền lợi của các tổ chức đua xe thể thao và người sử dụng.

Trước khi gắn bó với Jean Todt, Dương Tử Quỳnh từng kết hôn với doanh nhân giàu có Phan Địch Sinh (từ 1988 đến 1992) và trải qua một vài mối tình không thành.

Dương Tử Quỳnh và Jean Todt âm thầm gắn bó gần 20 năm. Họ ủng hộ nhau trong công việc, thường công khai xuất hiện tại các sự kiện, dành nhiều thời gian du lịch, tận hưởng cuộc sống khi rảnh rỗi INSTAGRAM NV

2023 hẳn là một năm khó quên đối với Dương Tử Quỳnh khi bà vừa trở thành phụ nữ châu Á đầu tiên giành tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, vừa kết hôn với người bạn đời gắn bó suốt 19 năm qua. Sau thành công vang dội với Everything Everywhere All At Once (2022), minh tinh 61 tuổi góp mặt trong hàng loạt dự án phim ảnh đắt giá. Mới đây, Dương Tử Quỳnh vừa tái hợp Quan Kế Huy trong loạt phim American Born Chinese và sắp ra mắt loạt phim The Brothers Sun trên Netflix. Ở màn ảnh rộng, ngôi sao người Malaysia sắp trở lại với A Haunting in Venice. Minh tinh kỳ cựu cũng góp mặt trong dự án Wicked (2024, 2025) cùng dàn sao Hollywood đồng thời có tên trong hai phần tiếp theo của Avatar.