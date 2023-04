Dương Tử Quỳnh mang tượng vàng Oscar về Malaysia thăm mộ cha

Dương Tử Quỳnh đang trong độ vàng son của sự nghiệp diễn xuất sau khi trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên nhận giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đúng như lời hứa trong đêm nhận giải, ngôi sao Everything everywhere all at once đã mang tượng vàng Oscar danh giá về quê nhà Malaysia để trao tận tay mẹ mình.

Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử khi trở thành diễn viên gốc Á đầu tiên chiến thắng Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất GETTY

Hôm 12.4, Dương Tử Quỳnh gây xúc động khi đăng tải hình ảnh mẹ cô tự hào cầm trên tay tượng vàng Oscar của con gái. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn mang thành tựu "vàng" của mình khoe với người cha quá cố khi cả gia đình cô đi tảo mộ trong dịp thanh minh. Dương Tử Quỳnh tình cảm viết: "Tôi đã đưa ông O (chỉ bức tượng vàng Oscar) về nhà rồi. Nếu không có tình yêu, sự tin tưởng và ủng hộ của cha mẹ thì tôi không thể tiến xa được như ngày hôm nay. Con yêu bố mẹ rất nhiều".

Theo tờ Malay Mail, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh đã trở về Malaysia từ hôm 8.4 để kịp dự tết thanh minh và bày tỏ sự kính nhớ đối với ông bà, tổ tiên, những người thân đã mất đúng theo truyền thống của người châu Á. Cô cũng rất hạnh phúc khi được hội ngộ cùng người mẹ kính yêu. Mẹ của Dương Tử Quỳnh năm nay đã 84 tuổi. Bà là người có ảnh hưởng sâu sắc đến con đường sự nghiệp vẻ vang của nữ diễn viên.

Mẹ của Dương Tử Quỳnh đầy tự hào khi được cầm trên tay tượng vàng danh giá của con gái INSTAGRAM NV

Dương Tử Quỳnh gây xúc động khi mang tượng vàng Oscar đến khoe cha trong ngày tảo mộ INSTAGRAM NV

Dương Tử Quỳnh từ khi còn rất nhỏ đã được bố, mẹ tạo điều kiện để tiếp xúc với nhiều loại hình nghệ thuật. Chính tay mẹ ruột cô đã đăng ký cho Dương Tử Quỳnh tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên còn dí dỏm kể rằng: "Thời điểm ấy, tôi chẳng mặn mà gì với những cuộc thi nhan sắc. Tôi chỉ tham gia vì mẹ tôi đã lỡ đăng ký rồi và bà cứ nói không ngừng về nó". Khi Dương Tử Quỳnh quyết tâm chu du khắp nơi để xây dựng sự nghiệp diễn xuất, gia đình của minh tinh cũng rất ủng hộ.

Sự nghiệp theo đuổi diễn xuất của Dương Tử Quỳnh bền bỉ và tràn đầy cảm hứng VANITY FAIR

Hồi tháng trước, trong giây phút vẻ vang của sự nghiệp được xướng tên nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2023, Dương Tử Quỳnh nhắc đến mẹ đầu tiên. Cô phát biểu: "Tôi phải gửi điều tuyệt vời này cho mẹ tôi và tất cả các bà mẹ trên giới vì họ mới thực sự là những siêu anh hùng. Nếu không có họ thì sẽ không có chúng ta tại lễ trao giải đêm nay. Tôi sẽ mang giải thưởng này về cho người mẹ 84 tuổi của tôi". Ngay sau khi kết thúc lễ trao giải tại Nhà hát Dolby, thành phố Los Angeles, Mỹ, việc đầu tiên mà nữ diễn viên người Malaysia làm là gọi điện về cho mẹ, lúc đó đang xem truyền hình trực tiếp tại thủ đô Kuala Lumpur.

Dương Tử Quỳnh là nữ diễn viên gốc Á đầu tiên giành được tượng vàng Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn Evelyn Wang trong bộ phim Everything everywhere all at once (Cuộc chiến đa vũ trụ). Ở tuổi 60, Dương Tử Quỳnh khẳng định vị thế của một ngôi sao quốc tế, là nguồn cảm hứng cho vô số nghệ sĩ gốc Á tại Hollywood. Sắp tới, khán giả sẽ được hội ngộ nữ diễn viên qua bộ phim dài tập American born Chinese của Disney+.