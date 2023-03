Đường lên đỉnh Oscar ngoạn mục của ‘Everything everywhere all at once’

Tại giải Oscar năm nay, bộ phim Everything everywhere all at once đã làm nên kỳ tích khi chiến thắng 7 giải quan trọng, bao gồm: Phim xuất sắc, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất và Kịch bản gốc hay nhất. Đã rất lâu rồi kể từ Triệu phú khu ổ chuột (2008), Oscar mới lại có một bộ phim "càn quét" gần như trọn vẹn các hạng mục quan trọng nhất trong một mùa giải.

Đoàn phim Everything everywhere all at once lên sân khấu nhận giải Phim hay nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 GETTY

Hành trình vươn đến tượng vàng Oscar danh giá của Everything everywhere all at once được đánh giá là ngoạn mục và tràn đầy cảm hứng. Từ trước đến nay, thật hiếm có bộ phim nào ra mắt đã được một năm mà vẫn hừng hực sức nóng trên thị trường như Everything everywhere all at once. Đúng 1 năm trước, vào tháng 3.2022, studio A24 và bộ đôi đạo diễn The Daniels (Daniel Kwan - Daniel Scheinert) đã mang đứa con tinh thần "quái dị" này đến liên hoan phim SXSW (South by South West Film Festival) để giới thiệu.

Everything everywhere all at once chiến thắng 7 trên 11 giải thưởng được đề cử FANPAGE PHIM

Khác với những liên hoan phim mang tính "bàn đạp" cho những giải thưởng điện ảnh hàn lâm như Liên hoan phim Sundance, Liên hoan phim Toronto, SXSW vốn là một sân chơi dành cho các bộ phim thương mại, nặng tính giải trí. Đối tượng quảng bá của liên hoan phim này là khán giả đại chúng, không phải các chuyên gia điện ảnh hay các nhà phê bình. Sau khi trình chiếu tại SXSW, Everything everywhere all at once nhận về vô số phản hồi tích cực. Dù vậy, studio A24 cũng như hai đạo diễn Daniels cũng chưa dám mơ xa về những giải thưởng hàn lâm danh giá.

Công chiếu rộng rãi từ 25.3.2022, Everything everywhere all at once tạo nên cơn sốt bởi sự tươi mới, táo bạo của nó. Thật khó để định rõ Everything everywhere all at once thuộc thể loại gì khi nó là một hỗn hợp xáo trộn giữa dòng phim tâm lý, chính kịch, khoa học viễn tưởng, võ thuật hành động, hài tình cảm… Bộ phim xoay quanh Evelyn Wang (Dương Tử Quỳnh) - một người phụ nữ gốc Á nhập cư đang chán đến tận cổ cuộc sống nhàm chán và vô nghĩa của bà ta, với công việc thuế má ngập đầu, một ông chồng nhu nhược và đứa con gái đồng tính nổi loạn.

Everything everywhere all at once mang đến cho điện ảnh thế giới một làn gió mới lạ A24

Dương Tử Quỳnh là nhân tố quan trọng làm nên thành công của bộ phim A24

Rồi bỗng một ngày, Evelyn được ban cho sức mạnh du hành đa vũ trụ, được chính chồng mình (ở một vũ trụ khác) nói rằng bà là niềm hy vọng duy nhất có thể giải cứu đa vũ trụ khỏi Jobu Topaki, ác nhân đang muốn phá hủy sự yên bình của đa vũ trụ. Từ cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ đó, Evelyn lại có dịp nhìn nhận lại ý nghĩa thực sự của cuộc sống và bắt đầu hành trình hàn gắn tổn thương cho chính mình cũng như những mối quan hệ đổ vỡ của bà với gia đình nhỏ.

Cùng với sự sáng tạo vượt bậc trong hình thức kể chuyện lẫn ngôn ngữ điện ảnh, Everything everywhere all at once khiến khán giả toàn cầu choáng ngợp. Một bộ phim tươi mới, bạo gan và phá vỡ nhiều khuôn phép. Nhiều người không chắc họ có thực sự yêu mến bộ phim này hay không. Nhưng họ chắc chắn nó đã mang đến cho mình một trải nghiệm lý thú thuộc dạng có một không hai với điện ảnh.

Quan Kế Huy có màn tái xuất điện ảnh huy hoàng khi vào vai người chồng nhu nhược của Evelyn trong Everything everywhere all at once A24

Phim vừa mang tính giải trí, lại vừa truyền tải thông điệp sâu sắc, nhân văn về đời người A24

Everything everywhere all at once tạo cơ hội cho dàn sao gốc Á được tỏa sáng trọn vẹn A24

Bên cạnh đó, sự xuất thần của Dương Tử Quỳnh, câu chuyện tái xuất màn ảnh rộng đầy cảm động của Quan Kế Huy hay khoảnh khắc mang tính chất "một ngôi sao vừa được sinh ra" của Stephanie Hsu đã tạo ra hàng loạt hiệu ứng truyền thông tích cực cho bộ phim. Thông điệp cuối cùng của Everything everywhere all at once về tình cảm gia đình lồng ghép trong sự bé mọn của kiếp người giữa vũ trụ bao la cũng đã chạm đến con tim khán giả rất đúng thời, đúng cách.

Bởi thế, không chỉ riêng các nhà báo, nhà phê bình phim sôi nổi bàn tán về Everything everywhere all at once mà khán giả đại chúng cũng không thể ngưng nói về nó. Doanh thu toàn cầu mà Everything everywhere all at once đạt được ở mốc hơn 106 triệu USD. Trong suốt một năm qua, "đứa con kỳ quặc" của Daniel Kwan và Daniel Scheinert cứ thế dần dần chinh phục mọi người.

Trước Oscar, bộ phim đã giành được 2 giải Quả cầu vàng, 5 giải từ Hiệp hội Phê bình phim phát sóng, 1 giải từ BAFTA, 4 giải từ Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh. Bên cạnh đó, Everything everywhere all at once là 1 trong 5 bộ phim hiếm hoi giành được cùng lúc 4 giải thưởng lớn của các hiệp hội điện ảnh (DGA, PGA, SAG và WGA). Vì vậy, tất nhiên, với 11 đề cử, Everything everywhere all at once không thể nào trắng tay tại giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ.

Bên cạnh yếu tố hài hước, những màn chiến đấu điên rồ, phim cũng không thiếu những giây phút lãng mạn, sâu lắng A24

Tuy nhiên, khi đến với đường đua Oscar lần thứ 95, Everything everywhere all at once phải đối đầu với 9 "đại gia hạng nặng" khác ở hạng mục quan trọng nhất giải - Phim hay nhất. Trong đó có phim chiến thắng Cannes Triangle of sadness, phim chiến thắng BAFTA All quiet on the western front, hai phim chính kịch đúng gu Viện hàn lâm (The Bansheess of Inisherin, Woman talking), hai bộ phim tiểu sử về hai nhân vật có sức ảnh hưởng khủng khiếp đến giới nghệ thuật (TÁR, Elvis), 2 bom tấn siêu ăn khách (Avatar, Top gun: Maverick) và một bộ phim bán tiểu sử đầy cảm xúc của huyền thoại điện ảnh Steven Spielberg (The Fabelmans).

Everything everywhere all at once phải đối đầu với nhiều tác phẩm xuất sắc trong mùa giải Oscar năm nay AMC THEATRE

Kết cục, Everything everywhere all at once đại thắng tại Oscar 2023 với 7 giải thưởng, trong đó có giải Phim hay nhất, một chiến thắng trong mơ. Kết quả này làm hài lòng giới mộ điệu điện ảnh lẫn khán giả đại chúng. Cho đến thời điểm hiện tại, với danh sách giải thưởng nối dài, Everything everywhere all at once đã vượt mặt Chúa tể những chiếc nhẫn: Sự trở lại của nhà vua để "lên ngôi" bộ phim có nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới, với 158 giải nhận về.

Sự thay đổi trong nội bộ Viện Hàn lâm được cho là yếu tố góp phần tạo nên chiến thắng lịch sử của phim. Theo Vulture, Viện Hàn lâm tích cực đa dạng sắc tộc đội ngũ thành viên. Các thành viên mới này là những gương mặt trẻ, táo bạo hơn. Trong hơn 10.000 người có quyền bỏ phiếu, 20% là của đại diện các quốc gia ngoài Mỹ. Oscar 2023 cũng là giải thưởng đầu tiên trong nhiệm kỳ của Janet Yang - người gốc Á duy nhất giữ chức chủ tịch Viện Hàn lâm, được bầu hồi tháng 8.2022.

Daniel Kwan và Daniel Scheinert, hai cha đẻ của Everything everywhere all at once A24

Chiến thắng Oscar của Everything everywhere all at once là chiến thắng mang tính lịch sử với điện ảnh thế giới GETTY

Nhà báo Brook Barnes so sánh Oscar 2023, cùng chiến thắng vẻ vang của Everything everywhere all at once như cột mốc chuyển giao quan trọng cho một thời kỳ mới của kinh đô điện ảnh Hollywood, một giai đoạn với sự trỗi dậy của thế hệ nhà làm phim trẻ có tư duy khác biệt, với một ngành công nghiệp điện ảnh đa sắc tộc, đa văn hóa. "Khi các nhà sử học nhìn lại, đây có thể là cột mốc của một trang hoàn toàn mới trong lịch sử điện ảnh", Brook Barnes nói.