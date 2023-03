5 chiến thắng làm nên lịch sử tại Oscar 2023

Quan Kế Huy, Dương Tử Quỳnh, Brendan Fraser, Jamie Lee Curtis (từ trái sang) giành tượng vàng Oscar ở các hạng mục diễn xuất AFP

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào sáng 13.3 (giờ Việt Nam) với việc vinh danh hàng loạt diễn viên, đội ngũ làm phim cùng các tác phẩm xuất sắc nhất năm 2022. Giải thưởng năm nay trở nên đặc biệt khi các ngôi sao như Quan Kế Huy, Brendan Fraser, Jamie Lee Curtis giành tượng vàng danh giá ngay từ lần đầu được đề cử trong khi Dương Tử Quỳnh và Ruth Carter tạo nên lịch sử với chiến thắng mới nhất của mình.

Dương Tử Quỳnh gây sốt với chiến thắng lịch sử AFP

Màn hóa thân xuất sắc thành Evelyn - bà chủ tiệm giặt là quay cuồng với sứ mệnh giải cứu thế giới giữa đa vũ trụ hỗn loạn trong Everything Everywhere All at Once, đã giúp Dương Tử Quỳnh trở thành chủ nhân tượng vàng Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Chiến thắng này của minh tinh 60 tuổi cũng đưa bà trở thành phụ nữ gốc Á đầu tiên giành được giải thưởng danh giá này. Việc "đả nữ" Hoa ngữ đánh bại Cate Blanchett để nhận được giải thưởng danh giá cũng trở thành đề tài được truyền thông và khán giả quốc tế bàn tán sôi nổi.

Cùng với đó, Dương Tử Quỳnh gây ấn tượng với bài phát biểu nhận giải đầy cảm hứng. Giữa sự tán dương và hưởng ứng nồng nhiệt từ khán đài, ngôi sao kỳ cựu chia sẻ: "Gửi đến những cô bé, cậu bé giống tôi đang xem lễ trao giải tối nay, đây chính là ngọn hải đăng của hy vọng và khả năng. Đây là bằng chứng cho thấy hãy ước mơ thật lớn và ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Và gửi đến các quý cô ngoài kia, các bạn đừng để bất cứ ai nói với mình rằng: bạn đã qua thời hoàng kim". Minh tinh gửi lời cảm ơn đến diễn viên, đoàn làm phim Everything Everywhere All at Once, gia đình, những người ủng hộ mình tại Hồng Kông - nơi bà khởi đầu sự nghiệp diễn xuất. Đặc biệt, nữ diễn viên dành một khoảnh khắc để tri ân những người mẹ khắp thế giới vì "họ thực sự là những siêu anh hùng và nếu không có họ, không ai trong chúng ta có mặt tại đây". Dương Tử Quỳnh cũng cảm ơn Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ và tuyên bố: "Lịch sử đang được hình thành".

Chiến thắng của Quan Kế Huy thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả cũng như truyền thông quốc tế AFP

Mặc dù kết quả hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất không gây bất ngờ song chiến thắng của Quan Kế Huy đã đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả cũng như giới điện ảnh. Năm 2022, nam diễn viên tài năng trở lại màn ảnh sau hơn ba thập niên bị Hollywood "ghẻ lạnh" với Everything Everywhere All at Once và nhanh chóng "càn quét" hàng chục giải thưởng lớn nhỏ nhờ màn biến hóa đa dạng trên màn ảnh. Vai diễn Waymond Wang cũng đem về cho ngôi sao sinh ra ở Việt Nam đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp sau đó vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn của làng điện ảnh để được xướng tên lên nhận giải.

Bài phát biểu xúc động trên sân khấu Oscar cũng khiến anh nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ những tên tuổi có mặt tại lễ trao giải. Ngôi sao 52 tuổi gửi lời cảm ơn gia đình, cộng sự thân thiết, đội ngũ làm phim và vợ - Echo Quan, vì đã góp phần tạo nên thành công của mình đồng thời nhắn nhủ: "Ước mơ là thứ bạn phải tin vào. Tôi đã gần như từ bỏ ước mơ của mình. Gửi tất cả mọi người ở ngoài kia, xin hãy giữ giấc mơ của bạn được sống. Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều vì đã chào đón tôi trở lại".

Ruth Carter trở thành phụ nữ da màu đầu tiên giành 2 giải Oscar AFP

Sự cống hiến trong Black Panther: Wakanda Forever giúp Ruth Carter giành được giải Oscar thứ 2 trong sự nghiệp. Tại lễ trao giải của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, nhà thiết kế phục trang này được vinh danh ở hạng mục Thiết kế trang phục đẹp nhất. Trước đó, bà từng giành chiến thắng tương tự vào năm 2018 với bộ phim Black Panther. Giờ đây, Ruth Carter trở thành phụ nữ da màu đầu tiên giành 2 chiến thắng Oscar. Trong bài phát biểu nhận giải, bà cảm ơn Viện Hàn lâm vì đã vinh danh phụ nữ da màu như một siêu anh hùng. Carter cũng tri ân người mẹ vừa qua đời và tất cả những phụ nữ tạo nên thành công của Black Panther: Wakanda Forever.

Brendan Fraser hồi sinh sự nghiệp với giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất GETTY

Việc hóa thân thành một giáo sư mắc bệnh béo phì đang tìm cách hàn gắn với đứa con gái từng bị mình bỏ rơi đã cứu vãn sự nghiệp diễn xuất nhạt nhòa của Brendan Fraser, giúp anh một lần nữa được giới chuyên môn chú ý sau nhiều năm gần như bị lãng quên. Vai diễn trong The Whale cũng giúp ngôi sao 54 tuổi giành Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây cũng là giải Oscar đầu tiên của tài tử kỳ cựu trong hơn 30 năm theo đuổi con đường nghệ thuật.

Chiến thắng này có ý nghĩa sâu sắc với tài tử 6X khi anh gần như tạm ngừng diễn xuất trong thập niên 2000 sau thành công vang dội vào những năm 1990. Nam diễn viên không kìm được xúc động khi bước lên sân khấu nhận tượng vàng. Anh gửi lời cảm ơn đến gia đình, hãng phim, đội ngũ sản xuất, ca ngợi bạn diễn Hồng Châu đồng thời bày tỏ: "Tôi bắt đầu theo đuổi nghệ thuật từ hơn 30 năm về trước và mọi thứ đến với tôi không dễ dàng… Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì sự công nhận này".

Jamie Lee Curtis lần đầu thắng giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất sau hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật AFP

Jamie Lee Curtis là gương mặt quen thuộc của dòng phim kinh dị, giết người của Mỹ và được mệnh danh là "nữ hoàng la hét". Trong hơn 40 năm theo đuổi nghệ thuật, bà giành được nhiều giải thưởng danh giá nhưng đây là lần đầu tiên ngôi sao kỳ cựu này có được đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp nhờ màn trình diễn xuất sắc trong Everything Everywhere All at Once. Niềm vui này càng trở nên trọn vẹn hơn khi trong lần đầu được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, minh tinh 64 tuổi đã giành chiến thắng.

Giải thưởng trở nên có ý nghĩa hơn với Jamie Lee Curtis khi mẹ bà là nữ diễn viên Janet Leigh cũng từng được đề cử ở hạng mục tương tự vào năm 1960. Trên sân khấu, nữ diễn viên U.70 gửi lời cảm ơn đến đoàn phim, gia đình cùng những người thân yêu đồng thời kết thúc bài phát biểu bằng việc khoe với cha mẹ quá cố (hai người đều từng được đề cử Oscar): "Con vừa giành được giải Oscar".