Nam diễn viên ly hôn vợ sau khi vướng tin đồn hẹn hò Ariana Grande

Ethan Slater ly hôn với Lilly Jay giữa lúc đang vướng tin đồn hẹn hò Ariana Grande. Trước khi đổ vỡ, cặp đôi này đã bên nhau hơn 10 năm GETTY

Theo TMZ, Ethan Slater đã đệ đơn ly hôn ở New York (Mỹ) vào hôm 26.7 vừa qua. Tuy nhiên, lý do khiến vợ chồng nam diễn viên đổ vỡ cũng như các chi tiết về vụ ly hôn vẫn chưa được người trong cuộc hé lộ. Hiện hai nhân vật chính đều giữ im lặng trước thông tin này. Cặp đôi kể trên từng trải qua 6 năm hẹn hò rồi về chung nhà vào tháng 11.2018. Họ vừa đón con trai đầu lòng hồi tháng 8 năm ngoái và thường xuyên đăng tải những hình ảnh, dòng trạng thái ngọt ngào về tổ ấm nhỏ.



Ethan Slater và Ariana Grande được cho là nảy sinh tình cảm khi đóng phim chung. Các nguồn tin tiết lộ họ đến với nhau sau khi đã ly thân với bạn đời GETTY

Thông tin Ethan Slater ly hôn vợ được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi anh vướng nghi vấn hẹn hò với Ariana Grande. Hiện chủ nhân hit Positions đang bị nghi ngờ là lý do khiến cuộc hôn nhân của Ethan Slater và Lilly Jay đổ vỡ khi cặp đôi này đột ngột chia tay. Nguồn tin của TMZ nói rằng Lilly Jau cảm thấy chồng cô "hoàn toàn quay lưng lại với gia đình" để ở bên nữ ca sĩ 9X trong khi các nguồn tin khác của PageSix lại cho biết những tuyên bố đó "hoàn toàn sai sự thật".

Ethan Slater và Ariana Grande gặp nhau trên phim trường Wicked ở London (Anh). Từ đồng nghiệp, cả hai được cho là đã phát triển tình cảm đặc biệt và âm thầm hẹn hò một thời gian. Một nguồn tin thân cận hé lộ với People: "Ariana Grande và Dalton Gomez đã ly thân vào tháng 1 năm nay. Cô ấy và Ethan Slater bắt đầu hẹn hò, Ethan cũng đã ly thân vợ từ trước". Cùng với tin đồn hẹn hò được truyền thông lan truyền rầm rộ, những bức ảnh thân thiết giữa chủ nhân hit Thank you, next và bạn diễn khác giới cũng được chia sẻ rầm rộ. Tuy nhiên, cả hai nhân vật chính đều chưa lên tiếng về nghi vấn hẹn hò.

Ariana Grande được cho là đã chia tay chồng INSTAGRAM NV

Tuần trước, Ariana Grande trở thành cái tên gây bàn tán xôn xao khi thông tin cô ly thân Dalton Gomez sau 2 năm chung sống được truyền thông quốc tế hé lộ. Theo nguồn tin của People, cuộc hôn nhân của nữ ca sĩ 9X và chồng kém tuổi trở nên rạn nứt vì khoảng cách địa lý. "Ariana Grande hạnh phúc khi ở Los Angeles trong những năm qua. Cô ấy muốn có cuộc sống hạnh phúc cùng Dalton Gomez ở đó. Dalton cực kỳ tập trung vào sự nghiệp riêng và anh ấy cần phải ở Los Angeles. Đó là một vấn đề lớn với họ khi Dalton không thể rời thành phố này quá nhiều trong khi Ariana bắt đầu bận rộn với lịch trình quay phim Wicked ở Anh. Và rồi, cuộc sống của họ phần nào bị ảnh hưởng bởi khoảng cách", nguồn tin tiết lộ.

Trong khi đó, PageSix cho biết chủ nhân hit 7 Rings và chồng đã âm thầm ly hôn từ đầu năm nay nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiện. Dalton Gomez thậm chí đã đến London để cứu vãn cuộc hôn nhân của họ nhưng mọi chuyện không được như ý.