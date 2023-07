Rộ tin Ariana Grande hẹn hò tình mới sau tin đồn ly thân

Các hãng truyền thông đồng loạt đưa tin Ariana Grande đang có mối quan hệ tình cảm với Ethan Slater People

Sáng 21.7, tờ TMZ đưa tin Ariana Grande đang có mối quan hệ tình cảm với diễn viên Ethan Slater. Theo đó, nguồn tin cho biết cả hai đã hẹn hò được vài tháng sau khi gặp gỡ tại trường quay vở kịch Wicked ở London (Anh). Tin đồn càng có thêm cơ sở khi cư dân mạng phát hiện bức ảnh Ariana Grande và Ethan Slater tình tứ bên nhau. Trong bức ảnh, chủ nhân hit Thank you, next cười tươi trong vòng tay của Ethan.



Ariana Grande và Ethan Slater cười tươi trong bức ảnh do Dương Tử Quỳnh chia sẻ vào tháng 3 Instagram Dương Tử Quỳnh

Được biết, Ethan Slater là một diễn viên, ca sĩ và nhà văn người Mỹ sinh năm 1992. Anh nổi tiếng với vai diễn SpongeBob SquarePants trong vở kịch Broadway SpongeBob SquarePants: The Broadway Musical. Tháng 11.2018, anh kết hôn và có con với ca sĩ Lilly Jay. Giữa tin tức hẹn hò của Ethan và Ariana, tờ People khẳng định: “Ethan đã ly thân với vợ. Cả hai bắt đầu hẹn hò với nhau khi kết thúc các mối quan hệ trước đó. Ariana và Dalton đã ly thân vào tháng 1 nhưng không thông báo”.



Ethan Slater được biết đến nhiều nhất với vai diễn SpongeBob SquarePants Getty Images

Nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân giữa Ariana và chồng rạn nứt được cho là do cả hai không được ở gần bên nhau trong phần lớn thời gian kết hôn. Ariana Grande quay phim ở London (Anh) trong khi Dalton cần tập trung sự nghiệp tại Los Angeles (Mỹ). Do tính chất công việc nên anh không thể rời Los Angeles quá thường xuyên. Điều đó khiến nữ ca sĩ cảm thấy khó khăn trong việc cân bằng giữa cuộc sống riêng và công việc của mình.



Tin đồn ly hôn lan nhanh khi người hâm mộ phát hiện ra “tiểu diva” không còn đeo nhẫn cưới khi đi xem chung kết Wimbledon cùng bạn diễn Jonathan Bailey cuối tuần qua. Lần cuối nữ ca sĩ được nhìn thấy đeo nhẫn cưới là vào tháng 4 ở buổi hòa nhạc của Jeff Goldblum tại Anh.

Ảnh cưới ngọt ngào của Ariana Grande và Dalton Gomez. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò vào tháng 1.2020 và đính hôn vào tháng 12.2020 Getty Images

Ariana Grande sinh năm 1993 là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ. Nhờ sở hữu chất giọng thiên phú với quãng giọng bốn quãng tám và giọng sáo được giới phê bình công nhận, cô là một trong những nghệ sĩ tiên phong, mang lại sức sống mới cho nhạc pop đương đại thế giới trong kỷ nguyên âm nhạc trực tuyến. Ariana Grande bắt đầu hẹn hò với Dalton Gomez từ đầu năm 2020 và đính hôn vào tháng 12.2020 rồi tổ chức một đám cưới riêng tư tại nhà riêng của nữ ca sĩ ở Montecito, California (Mỹ) hồi tháng 5.2021. Hiện tại Ariana Grande đã xoá hết ảnh cưới với Dalton Gomez cũng như ảnh kỷ niệm hai năm ngày cưới hồi tháng 5 trên Instagram.