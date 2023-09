Ariana Grande đệ đơn ly hôn chồng trẻ

Ariana Grande và Dalton Gomez chia tay trong hòa bình sau 2 năm chung sống INSTAGRAM NV

Theo People, Ariana Grande đã đệ đơn ly hôn Dalton Gomez vào hôm 18.9 (giờ địa phương) và chồng cô cũng đã nộp đơn phản hồi ngay sau đó. Thông tin cặp đôi này “đường ai nấy đi” không gây bất ngờ bởi chuyện đổ vỡ của họ đã bị truyền thông lan truyền rầm rộ vào tháng 7 vừa qua. Theo nguồn tin của People, hai người đang dành thời gian cùng nhau để dần giải quyết các thỏa thuận một cách riêng tư và cố gắng chia tay trong hòa bình, luôn dành sự quan tâm, tôn trọng lẫn nhau.



Trong khi đó, TMZ tiết lộ chủ nhân hit Thank you, next và chồng kém 2 tuổi đã ly thân từ tháng 2.2023 nhưng giữ kín thông tin. Bộ đôi từng cố hàn gắn nhưng không thành. Nguồn tin tiết lộ hôn nhân của họ trở nên rạn nứt, xa cách khi nữ ca sĩ 30 tuổi đến London (Anh) để quay phim Wicked và hai người không có nhiều thời gian bên nhau vì khoảng cách địa lý.

Ariana Grande được cho là đang hẹn hò Ethan Slater AFP

Ariana Grande bắt đầu hẹn hò Dalton Gomez từ đầu năm 2020 và chính thức công khai mối quan hệ tình cảm khi họ cùng xuất hiện trong bài hát Stuck with U mà “tiểu diva” kết hợp với Justin Bieber. “Nửa kia” của giọng ca 7 Rings kém cô 2 tuổi và làm việc trong lĩnh vực bất động sản. Đôi trẻ tuyên bố đính hôn vào tháng 12.2020 và chính thức về chung nhà bằng một lễ cưới thân mật hồi tháng 5.2021. Kể từ khi kết hôn, họ giữ mối quan hệ kín tiếng, thỉnh thoảng thể hiện tình cảm qua những bài đăng trên trang cá nhân. Đáng nói là tháng 5 vừa qua, Ariana Grande vẫn đăng ảnh tình cảm bên Dalton Gomez để kỷ niệm hai năm ngày cưới và bày tỏ: “Tôi yêu anh ấy rất nhiều”.

Sau khi tin tức Ariana Grande chia tay chồng râm ran hồi tháng 7 vừa qua, truyền thông tiết lộ người đẹp sinh năm 1993 đang bí mật hẹn hò nam diễn viên Ethan Slater - bạn diễn của cô trong Wicked. Trước đó, sao nam này từng kết hôn với bạn gái từ thời trung học vào tháng 11.2018 và có một con chung, anh vừa đệ đơn ly hôn vào tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với hai nhân vật chính khẳng định Ariana Grande và Ethan Slater chỉ đến với nhau khi cả hai đều đã chia tay bạn đời. People cũng tiết lộ chủ nhân hit Dangerous woman và tình mới đang cố gắng điều hướng mối quan hệ tình cảm của mình tránh xa sự chú ý của truyền thông và công chúng.