Ariana Grande thừa nhận lạm dụng botox, chất làm đầy

Ariana Grande chia sẻ cởi mở về chuyện làm đẹp và thừa nhận từng tiêm nhiều chất làm đầy, botox lên mặt VOGUE

Hôm 12.9, Ariana Grande xuất hiện trong video Beauty Secrets của Vogue và không kìm được nước mắt khi tiết lộ về việc mình từng sử dụng các chất trong thẩm mỹ để duy trì nhan sắc. Giọng ca 7 Rings chia sẻ: "Trong nhiều năm, tôi đã tiêm rất nhiều chất làm đầy môi và botox. Tôi đã dừng lại vào năm 2018 khi cảm thấy mình đã lạm dụng những thứ ấy". Nữ ca sĩ bắt đầu rơi nước mắt khi đề cập đến vấn đề này. Người đẹp nói cô không ngờ khi mình sẽ xúc động như vậy và giải thích rằng cô đã cố gắng giấu mình trong suốt thời gian dài.

Ariana Grande thừa nhận: "Trong nhiều năm, tôi đã trang điểm như một cách ngụy trang hoặc như một thứ gì đó để che giấu khuyết điểm. Tôi cố gắng để có mái tóc trông dày hơn, nhiều hơn, những đường kẻ mắt đậm hơn… và điều đó đôi khi có thể rất đẹp và tôi vẫn yêu thích nó". Giọng ca Thank you, next chia sẻ rằng gu thẩm mỹ của mình đã dịu đi trong những năm qua. Trước đó, vì bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ, cô buộc phải đối mặt với những ý kiến của người khác và bị ảnh hưởng bởi chúng. "Khi còn trẻ, việc phải tiếp xúc với quá nhiều lời ra tiếng vào, đặc biệt là khi mọi người còn nói nhiều về ngoại hình của bạn, thật khó để biết điều gì đó có đáng nghe hay không", ngôi sao 9X bộc bạch. Giờ đây, khi ngày một trưởng thành, Ariana Grande không còn có suy nghĩ trang điểm, làm đẹp là để ngụy trang mà xem đó là một công cụ để thể hiện bản thân.

Ariana Grande thay đổi quan điểm về làm đẹp và vui vẻ đón nhận chuyện cơ thể đang già đi INSTAGRAM NV

Ariana Grande cũng chia sẻ cô không phán xét những người làm các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn hay sử dụng botox, chất làm đầy. Giọng ca 30 tuổi bày tỏ: "Đối với mỗi người, điều gì khiến bạn cảm thấy xinh đẹp, tôi đều ủng hộ. Còn với tôi, tôi muốn nhìn thấy rãnh cười, những nếp nhăn khi khóc. Tôi hy vọng rãnh cười của tôi ngày càng sâu hơn vì tôi cười nhiều hơn và tôi nghĩ rằng việc già đi cũng là một điều tuyệt vời".

Ngôi sao đoạt giải Grammy cũng mong muốn mọi người sẽ chia sẻ cởi mở hơn về những vấn đề tương tự trong tương lai. "Tôi có thể căng da mặt trong 10 năm nữa không? Tất nhiên là có thể, đúng vậy! Nhưng đây chỉ là những suy nghĩ mà tôi cảm thấy chúng ta có thể thảo luận. Nếu chúng ta đang ngồi đây nói về những bí quyết làm đẹp, thì hãy nói ra tất cả đi", nữ ca sĩ bày tỏ.