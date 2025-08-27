Ngôi sao ca nhạc Lê Tuấn tiết lộ cuộc sống sau 20 năm 'ở ẩn'

Ca sĩ Lê Tuấn tiết lộ lý do âm thầm rời sân khấu

Kênh YouTube của nhóm Ngũ long du ký vừa đăng tải clip về cuộc gặp gỡ với ca sĩ Lê Tuấn - gương mặt từng được mệnh danh là "hoàng tử" của showbiz Việt nhờ ngoại hình điển trai và giọng hát ngọt ngào. Xuất hiện bên các nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười, Năm Chà, nam ca sĩ khiến mọi người bất ngờ bởi vẻ ngoài vẫn giữ được nét tươi trẻ, phong độ sau nhiều năm vắng bóng.

Trong buổi trò chuyện, Lê Tuấn chia sẻ về lý do anh chọn cách lặng lẽ rút lui khỏi sân khấu từ năm 2005. Nam ca sĩ cho biết, thời điểm ấy anh vẫn có nhiều show diễn, vẫn được khán giả trung niên yêu mến, nhưng bản thân cảm thấy có nhiều điều không vui khi đi hát.

Hình ảnh "hoàng tử" Lê Tuấn thời trẻ Ảnh: FBNV

Anh bộc bạch: "Tính tôi từ xưa giờ, đi đến chỗ nào đó thấy không vui là tôi về, chứ không đợi đến tàn cuộc. Đi hát cũng vậy, có nhiều lý do khiến tôi thấy mình không còn phù hợp nữa. Bên cải lương, điện ảnh thì diễn viên có thể theo năm tháng mà thay đổi vai diễn. Ví dụ mình vào nghề lúc trẻ thì đóng vai trẻ, trung niên thì đóng vai chị hai, vai cha mẹ, lớn nữa thì đóng vai ông bà. Nhưng ca sĩ thì không được như thế. Khi mới nổi tiếng, tôi nhận thấy một điều là hầu như không có ngôi sao nào quá 40 tuổi. Hồi đó, các ca sĩ khoảng chừng gần 40 tuổi thường hay nói chuyện tiêu cực, nhắc chuyện giải nghệ. Nhìn đi nhìn lại, tôi thấy ca sĩ không được mấy người trong khoảng 50 tuổi. Vậy nên tôi nghĩ mình rút lui là vừa. Tôi không nói với ai là tôi nghỉ, không chia tay ai cả mà lặng lẽ rút lui thôi".

Nam ca sĩ 6X thừa nhận khi quyết định tạm dừng công việc ca hát, anh cũng trải qua khoảng thời gian chông chênh. Lê Tuấn kể, suốt một thời gian dài, anh tránh đi qua con đường Cách Mạng Tháng 8 (TP.HCM), nơi có sân khấu Trống Đồng, sân khấu 126... mà anh từng gắn bó. "Mỗi lần đi ngang các sân khấu, nghe bên trong có ca nhạc, có ca sĩ biểu diễn, khán giả vỗ tay là tôi lại thấy nhớ, xúc động lắm. Mấy năm trời, tôi không dám chạy ngang các con đường đó vào buổi tối. Thật ra sau đó, tôi cũng có đi hát vài show tỉnh để giao lưu với khán giả ở tỉnh chứ không còn hát ở TP.HCM", anh cho hay.

Phi Phụng, Phương Dung bày tỏ niềm vui khi gặp lại Lê Tuấn, mừng khi thấy nam ca sĩ có cuộc sống bình yên sau nhiều năm rời sân khấu Ảnh: FBNV

Cuộc sống bình yên, thoải mái dù không đi hát

Rời xa ánh đèn sân khấu, Lê Tuấn chọn cách sống bình dị. Nhờ biết quản lý tài chính và chuyển hướng kinh doanh, anh có cuộc sống ổn định, không quá xa hoa nhưng thoải mái. Nam ca sĩ chia sẻ: "Lúc còn đi hát, tôi biết tiết kiệm, quản lý đồng tiền của mình. Nhưng nếu cứ ngồi không mà tiêu xài thì bao nhiêu cũng hết. Vậy nên tôi tập buôn bán, "hoàng tử" ra đời thì cũng phải mưu sinh. Tôi gặp gì bán nấy, từng mở cửa hàng điện thoại, rồi hùn vốn với người thân mua đất, mua nhà bán lại. Nói chung mình buôn bán cũng có lộc chút chút".

"Cuộc sống của tôi cũng bình thường thôi. Ngày xưa đi xe hơi, giờ tôi đi xe máy. Trước kia tôi hay ngại ngùng, đi ăn uống phải chọn phòng riêng vì sợ bị chú ý. Còn sau này tôi thoải mái đi khắp nơi, cứ đội nón, ăn mặc bình thường là không ai biết mình là ai. Đôi lúc có người hỏi, tôi bảo mình không phải Lê Tuấn, chỉ có nét giống hoặc nhận là anh trai của ca sĩ Lê Tuấn thôi", anh kể thêm.

Lê Tuấn ngẫu hứng hát tặng khán giả một liên khúc, đồng thời gửi chút tấm lòng thông qua nhóm Ngũ long du ký để giúp đỡ các nghệ sĩ khó khăn Ảnh: Chụp màn hình

Lê Tuấn từng được khán giả nhớ đến với hình ảnh chàng ca sĩ điển trai với chiếc răng khểnh duyên dáng, hát cùng Thủy Tiên bài Mong đợi ngậm ngùi. Từ giữa thập niên 1980, Lê Tuấn cùng Bảo Yến, Nhã Phương, Phương Thảo... trở thành những cái tên được ưa chuộng hàng đầu của sân khấu ca nhạc. Cứ thế mãi cho đến những năm đầu 2000, Lê Tuấn vẫn giữ được phong độ, là một trong những ngôi sao phòng vé của hầu hết các sân khấu Sài Gòn thời ấy. Các ca khúc nổi tiếng của Lê Tuấn có thể kể đến như Rồi mai tôi đưa em, Chiều một mình qua phố, Cây điệp vàng, Phượng hồng, Mong đợi ngậm ngùi, Trường xưa lối cũ...