NSƯT Kim Tiểu Long về nước hội ngộ Bình Tinh trong show diễn đặc biệt

NSƯT Kim Tiểu Long biểu diễn phục vụ người dân Ảnh: NVCC

NSƯT Kim Tiểu Long vừa thực hiện chương trình văn nghệ Đại lễ Vu Lan và trao 1.000 phần quà bao gồm gạo, nhu yếu phẩm cho bà con nghèo tại chùa Hưng Long (tỉnh Cà Mau). Nguồn kinh phí thực hiện chương trình do giọng ca Thua một người dưng vận động. Bên cạnh nhận quà, bà con còn được thưởng thức chương trình văn nghệ phục vụ miễn phí với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: NSƯT Kim Tiểu Long, Bình Tinh, Cát Tuyền, NSƯT Nhơn Hậu…

NSƯT Kim Tiểu Long cho biết: “Những chương trình thiện nguyện này tôi tổ chức theo tâm nguyện của má lúc còn sống. Má hay nói với tôi là sau này thành danh, con hãy phát tâm hỗ trợ cho bà con nghèo trong khả năng của mình, nhất là mang lời ca tiếng hát về phục vụ cho bà con. Đó cũng là cách con trả nợ ân tình cho khán giả”.

Bên cạnh đó, Kim Tiểu Long mong muốn được hồi hướng công đức cho soạn giả Bạch Mai và nghệ sĩ Vũ Linh. Anh bộc bạch: “Tôi luôn quan niệm người nghệ sĩ làm công tác từ thiện xã hội chính là làm đẹp cho cuộc đời. Sau chương trình văn nghệ và phát quà từ thiện xong, tôi đuối sức phải vô nước biển vì hết năng lượng nhưng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Chắc má tôi cũng hài lòng”.

Kim Tiểu Long hào hứng khi hội ngộ Bình Tinh trong chương trình thiện nguyện Ảnh: NVCC

Lý do Bình Tinh tham gia chương trình của Kim Tiểu Long

Bình Tinh xúc động cho biết bất cứ hoạt động thiện nguyện nào do đàn anh tổ chức, cô đều hết mình tham gia. Cô bày tỏ thích thú khi được biểu diễn ở chương trình như thế này cùng các đồng nghiệp, xem như món quà tinh thần gửi đến bà con ở Cà Mau nhân mùa Vu Lan. Theo Bình Tinh, chương trình không chỉ thu hút khán giả trong khu vực mà khán giả ở các tỉnh lân cận hay tin cũng tìm đến để thưởng thức. Nhiều người đã ở lại đến cuối chương trình mới ra về.

NSƯT Kim Tiểu Long là tên tuổi nổi tiếng của sân khấu cải lương. Không chỉ đóng khung với vai trò kép chánh, anh còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và ca nhạc. Kim Tử Long là một phật tử ăn chay trường hơn 10 năm qua.

Trong đợt về nước lần này, NSƯT Kim Tiểu Long cũng nhận lời tham gia các chương trình văn nghệ ở nhiều chùa trên toàn quốc. Chia sẻ với Thanh Niên, nam nghệ sĩ cho biết sẽ ở Việt Nam đến tết dương lịch, sắp tới sẽ tham gia đêm diễn đặc biệt tưởng nhớ soạn giả Lê Duy Hạnh, thực hiện đêm giỗ tổ tại nhà riêng.