Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

NSƯT Kim Tiểu Long về nước hội ngộ Bình Tinh trong show diễn đặc biệt

Thạch Anh
Thạch Anh
26/08/2025 17:50 GMT+7

Đông đảo khán giả đã ở lại đến phút cuối để theo dõi trọn vẹn chương trình văn nghệ có sự góp mặt của NSƯT Kim Tiểu Long, Bình Tinh tại Cà Mau.

NSƯT Kim Tiểu Long về nước hội ngộ Bình Tinh trong show diễn đặc biệt - Ảnh 1.

NSƯT Kim Tiểu Long biểu diễn phục vụ người dân

Ảnh: NVCC

NSƯT Kim Tiểu Long vừa thực hiện chương trình văn nghệ Đại lễ Vu Lan và trao 1.000 phần quà bao gồm gạo, nhu yếu phẩm cho bà con nghèo tại chùa Hưng Long (tỉnh Cà Mau). Nguồn kinh phí thực hiện chương trình do giọng ca Thua một người dưng vận động. Bên cạnh nhận quà, bà con còn được thưởng thức chương trình văn nghệ phục vụ miễn phí với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: NSƯT Kim Tiểu Long, Bình Tinh, Cát Tuyền, NSƯT Nhơn Hậu… 

NSƯT Kim Tiểu Long cho biết: “Những chương trình thiện nguyện này tôi tổ chức theo tâm nguyện của má lúc còn sống. Má hay nói với tôi là sau này thành danh, con hãy phát tâm hỗ trợ cho bà con nghèo trong khả năng của mình, nhất là mang lời ca tiếng hát về phục vụ cho bà con. Đó cũng là cách con trả nợ ân tình cho khán giả”.

Bên cạnh đó, Kim Tiểu Long mong muốn được hồi hướng công đức cho soạn giả Bạch Mai và nghệ sĩ Vũ Linh. Anh bộc bạch: “Tôi luôn quan niệm người nghệ sĩ làm công tác từ thiện xã hội chính là làm đẹp cho cuộc đời. Sau chương trình văn nghệ và phát quà từ thiện xong, tôi đuối sức phải vô nước biển vì hết năng lượng nhưng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Chắc má tôi cũng hài lòng”.

NSƯT Kim Tiểu Long về nước hội ngộ Bình Tinh trong show diễn đặc biệt - Ảnh 2.

Kim Tiểu Long hào hứng khi hội ngộ Bình Tinh trong chương trình thiện nguyện

Ảnh: NVCC

Lý do Bình Tinh tham gia chương trình của Kim Tiểu Long

Bình Tinh xúc động cho biết bất cứ hoạt động thiện nguyện nào do đàn anh tổ chức, cô đều hết mình tham gia. Cô bày tỏ thích thú khi được biểu diễn ở chương trình như thế này cùng các đồng nghiệp, xem như món quà tinh thần gửi đến bà con ở Cà Mau nhân mùa Vu Lan. Theo Bình Tinh, chương trình không chỉ thu hút khán giả trong khu vực mà khán giả ở các tỉnh lân cận hay tin cũng tìm đến để thưởng thức. Nhiều người đã ở lại đến cuối chương trình mới ra về.

NSƯT Kim Tiểu Long là tên tuổi nổi tiếng của sân khấu cải lương. Không chỉ đóng khung với vai trò kép chánh, anh còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và ca nhạc. Kim Tử Long là một phật tử ăn chay trường hơn 10 năm qua.

Trong đợt về nước lần này, NSƯT Kim Tiểu Long cũng nhận lời tham gia các chương trình văn nghệ ở nhiều chùa trên toàn quốc. Chia sẻ với Thanh Niên, nam nghệ sĩ cho biết sẽ ở Việt Nam đến tết dương lịch, sắp tới sẽ tham gia đêm diễn đặc biệt tưởng nhớ soạn giả Lê Duy Hạnh, thực hiện đêm giỗ tổ tại nhà riêng.

Tin liên quan

Kim Tiểu Long ra mắt MV 'Ly hôn', mang cảm xúc từ cuộc hôn nhân dang dở

Kim Tiểu Long ra mắt MV 'Ly hôn', mang cảm xúc từ cuộc hôn nhân dang dở

Kim Tiểu Long xúc động khi nhận được sự yêu thương, ủng hộ của đồng nghiệp, khán giả khi trình làng dự án phim ca nhạc 'Ly hôn'.

Khám phá thêm chủ đề

Kim Tiểu Long NSƯT Kim Tiểu Long Bình Tinh cải lương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận