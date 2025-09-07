Nữ chính 35 tuổi chủ động chinh phục người đàn ông nhút nhát trên show hẹn hò

Thảo Trang bày tỏ đã thích Sỹ Cường từ cái nhìn đầu tiên Ảnh: Chụp màn hình

Ngọc Lan dọa ngừng mai mối vì bị chê 'dữ'

Tập mới nhất của chương trình Bạn muốn hẹn hò mang đến màn se duyên cho Hồ Sỹ Cường (41 tuổi, quê Hà Tĩnh) hiện làm điều phối taxi tại Đà Nẵng, và Mai Thị Thảo Trang (35 tuổi, TP.HCM), quản lý kho cho công ty gia đình.

Xuất hiện trên sân khấu, Sỹ Cường hồi hộp đến mức lắp bắp, không nói trọn vẹn câu, liên tục lấy tay lau mồ hôi trên trán. Anh bối rối giải thích rằng bản thân ít khi đứng trước đám đông nên khá run. Cả hai MC phải nhiều lần động viên, khích lệ để chàng trai bình tĩnh hơn.

Giới thiệu về bản thân, Sỹ Cường chia sẻ mình thích nấu ăn, xem phim, đã học võ đến đai thượng đẳng. Anh từng trải qua 3 mối tình chỉ trong vòng 8 tháng gần đây, đều quen qua Facebook. Điều bất ngờ là cả ba mối tình mà Sỹ Cường quen đều là người phụ nữ đã có gia đình. Trước sự ngỡ ngàng của MC Quyền Linh và Ngọc Lan, anh nói khi biết bạn gái chưa ly hôn đã vội chia tay ngay.

Sỹ Cường chia sẻ từng có 3 mối tình chỉ trong 8 tháng khiến hai MC ngỡ ngàng Ảnh: Chụp màn hình

Trong lúc trêu chọc nhau trên sân khấu, Quyền Linh còn thử mai mối Ngọc Lan cho đàng trai. Tuy nhiên, Sỹ Cường vội từ chối, cho rằng "chị Lan ở trên cao với không tới" và còn thật thà nhận xét nữ MC hơi "dữ". Câu nói khiến Ngọc Lan giả vờ giận dỗi, còn "dọa" đàng trai: "Tôi không làm mai nữa, cho ế luôn vì dám nói tôi dữ", khiến cả trường quay bật cười.

Khi đến chương trình, Sỹ Cường cho biết anh không quan trọng chuyện xấu đẹp, giàu nghèo, chỉ cần bạn đời biết thấu hiểu, quan tâm và chia sẻ, gánh việc trách nhiệm cùng nhau là được. Còn Thảo Trang thích người đàn ông hiền lành, có chính kiến, biết chia sẻ. Vì mải trò chuyện với đàng trai, hai MC đã quên hỏi về tình trường của Thảo Trang.

Thảo Trang bày tỏ tiêu chí đầu tiên để tìm bạn trai là phải hiền lành Ảnh: Chụp màn hình

Chàng trai nhút nhát được mẹ hỗ trợ trên show hẹn hò

Khi mở rào gặp mặt, sự căng thẳng thể hiện rõ trên gương mặt Sỹ Cường. Anh lúng túng, mắt đảo liên tục, đến mức phải quay sang "cầu cứu" Quyền Linh hỗ trợ. Cô gái Thảo Trang phải là người chủ động nắm tay động viên anh bình tĩnh. Cô cũng mở lời trước để kéo không khí trò chuyện gần gũi hơn. Thấy đàng trai quá run, MC Quyền Linh đề nghị giao lưu văn nghệ cho bớt căng thẳng, nhưng Sỹ Cường ngại ngùng không dám hát. Ngay lập tức, mẹ anh dưới hàng ghế khán giả đã đứng lên hát thay con trai, gửi tặng ca khúc Hà Nội - Huế - Sài Gòn.

Trong cuộc trò chuyện trực tiếp, Thảo Trang bày tỏ cô có cảm tình với một người đàn ông hiền lành, đúng như ấn tượng ban đầu về Sỹ Cường. Đáp lại, chàng trai dù còn ấp úng nhưng vẫn dành lời khen bạn gái "hòa đồng, vui vẻ, ấm áp". Khi chia sẻ về quan điểm tình yêu, Thảo Trang nhấn mạnh sự chung thủy và sẻ chia từ hai phía.

Mẹ Sỹ Cường bất ngờ lên hát thay con trai, mang đến không khí sôi nổi cho trường quay Ảnh: Chụp màn hình

"Gặp anh thì em đã thấy có cảm tình với anh, nhưng để mình đi đường dài cùng nhau thì cần thêm thời gian. Cả hai ta đều lớn hết rồi nên cần nghiêm túc tìm hiểu nhau. Nếu mình thấy phù hợp thì mới tiến tới hôn nhân. Quan trọng là anh có muốn chia sẻ, mở lòng với em hay không, chứ một mình em chủ động thì không được", cô bày tỏ. Khi Sỹ Cường hỏi về việc sống ở Đà Nẵng hay TP.HCM nếu về chung nhà, Thảo Trang khẳng định: "Em muốn sống với anh, nên ở đâu cũng được", khiến cả trường quay vỗ tay thích thú.

Hai MC vui mừng khi mai mối thành công cho cặp đôi Ảnh: Chụp màn hình

Khoảnh khắc quyết định, sau 3 tiếng đếm quen thuộc, cả hai cùng bấm nút hẹn hò trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả. Đặc biệt, Thảo Trang tiếp tục là người chủ động khi bất ngờ trao cho Sỹ Cường nụ hôn ngay trên sân khấu. Hành động ngọt ngào khép lại một hành trình mai mối đầy thú vị, MC Quyền Linh cũng chúc cả hai sẽ có cái kết đẹp trong tương lai.