Phi Thanh Vân thông báo kết hôn lần 3

Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải bài viết tiết lộ về kế hoạch kết hôn với bạn trai doanh nhân. Trong bài đăng, nữ diễn viên phim Cô gái xấu xí cho biết trong cuối năm nay, cô sẽ “bước vào một cột mốc thiêng liêng của đời mình - lễ cưới trọng đại”. Thông tin này nhận được sự quan tâm của khán giả.

Trước khi tìm được hạnh phúc hiện tại, Phi Thanh Vân từng trải qua 2 lần đổ vỡ Ảnh: FBNV

Trao đổi với chúng tôi, Phi Thanh Vân xác nhận thông tin này. Nữ diễn viên nói sau quãng thời gian gắn bó, cô và bạn trai thống nhất tổ chức lễ cưới vào tháng 12.2025. Hiện tại, cặp đôi đang chuẩn bị cho ngày trọng đại, từ việc chọn địa điểm, chụp ảnh cưới, lên danh sách khách mời.

Đám cưới của Phi Thanh Vân dự kiến diễn ra tại TP.HCM, với khoảng 500 khách gồm gia đình, bạn bè thân thiết và một số nghệ sĩ. Chia sẻ thêm về kế hoạch tổ chức hôn lễ, sao nữ 8X cho biết: “Tôi muốn ngày cưới không chỉ là dấu mốc hạnh phúc riêng tư mà còn là nơi sẻ chia niềm vui cùng những người đã luôn đồng hành và ủng hộ mình trong suốt chặng đường qua”.

Phi Thanh Vân nói về bạn trai doanh nhân

Được biết chồng sắp cưới của Phi Thanh Vân là Chí Phú, một doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng, hơn cô gần 10 tuổi. Sao nữ nhận xét anh là người giản dị, chan hòa, tạo cho cô cảm giác được che chở, yêu thương.

“Điều đó xuất phát từ những gì bình dị nhất như một bữa ăn, giấc ngủ, hay thậm chí là một thói quen nhỏ của mình. Ở anh, tôi tìm thấy sự điềm tĩnh, bản lĩnh và đặc biệt là sự tôn trọng dành cho tôi. Đó là điều khiến trái tim người phụ nữ sau nhiều sóng gió như tôi thật sự rung động”, Phi Thanh Vân bộc bạch.

Khoảnh khắc tình cảm của Phi Thanh Vân và chồng sắp cưới Ảnh: FBNV

Nói về chuyện “lời ra tiếng vào” khi quyết định tiến đến hôn nhân sau 2 lần đổ vỡ, Phi Thanh Vân cho rằng ai cũng có quyền tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Cô tâm sự: “Đúng là từng có nhiều thử thách, đôi lúc là những ánh nhìn khắt khe từ dư luận, nhưng đến thời điểm này, tôi đã trưởng thành hơn và đủ bản lĩnh để bước qua”.

Theo Phi Thanh Vân, khi tình yêu được xây dựng trên nền tảng chung thủy và sự thấu hiểu, đó là câu trả lời cho những hoài nghi xung quanh. Vì vậy, nữ diễn viên không chọn né tránh mà cố gắng lan tỏa sự tích cực.

Trước khi gắn bó, Phi Thanh Vân và chồng sắp cưới từng trải qua sóng gió. Theo cô, lễ cưới là nghi thức khởi đầu, điều quan trọng cả hai hướng đến là một mái ấm dài lâu. Nữ diễn viên chia sẻ sau nhiều năm lăn lộn với nghệ thuật và kinh doanh, cô nhận ra giá trị lớn nhất không nằm ở danh vọng hay vật chất, mà là một gia đình trọn vẹn. “Hạnh phúc riêng là điểm tựa để tôi toàn tâm dành cho những dự án nghệ thuật và cộng đồng mà mình đang theo đuổi”, Phi Thanh Vân nói.

Nói về mối quan hệ giữa chồng sắp cưới và con trai riêng, sao phim Cô dâu đại chiến cho biết Chí Phú dành thời gian để gần gũi, đồng hành cùng bé trong học tập, đời sống thường ngày. Chính điều đó là một trong những yếu tố khiến Phi Thanh Vân chọn gắn kết lâu dài. “Với tôi, hạnh phúc không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là sự hòa hợp và yêu thương giữa các thành viên trong gia đình”, cô bộc bạch.