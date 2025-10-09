Đan Mạch sẽ cấm người dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

"Chúng ta đã thả một con quái vật. Chưa bao giờ có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên bị lo âu và trầm cảm như hiện nay", bà phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội và cho biết thêm nhiều trẻ em cũng gặp khó khăn trong việc đọc và tập trung. Theo bà, "trên màn hình, các em nhìn thấy những điều mà không đứa trẻ hay thanh thiếu niên nào nên thấy".

Thủ tướng Frederiksen chưa nêu rõ những mạng xã hội nào sẽ bị ảnh hưởng bởi biện pháp mới, nhưng cho biết lệnh cấm sẽ áp dụng đối với "một số" nền tảng mạng xã hội. Bà nói rằng phụ huynh sẽ có thể cho phép con mình sử dụng mạng xã hội khi chúng 13 tuổi trở lên. Lệnh cấm được kỳ vọng có hiệu lực sớm nhất là vào năm sau. Theo bà Frederiksen, 60% nam giới từ 11 - 19 tuổi không gặp gỡ một người bạn nào khi có thời gian rảnh, trong khi 94% trẻ lớp 7 đã có tài khoản mạng xã hội trước khi lên 13 tuổi. Hồi tháng 2, Đan Mạch cho biết điện thoại di động sẽ bị cấm trong tất cả các trường học và câu lạc bộ sau giờ học. Quyết định này được đưa ra theo khuyến nghị của ủy ban phúc lợi do chính phủ thành lập nhằm điều tra tình trạng bất mãn gia tăng trong trẻ em và thanh thiếu niên. Ủy ban kết luận rằng trẻ em dưới 13 tuổi không nên sở hữu điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng riêng.

Nhiều nước đang siết chặt việc trẻ em dùng mạng xã hội ẢNH: REUTERS

Tác hại của mạng xã hội đối với người trẻ khiến nhiều nước quyết định hoặc đang cân nhắc siết các quy định. Úc hồi tháng 11.2024 đã thông qua luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội, có hiệu lực vào cuối năm nay. Các mạng xã hội có thể bị phạt số tiền lớn nếu không tuân thủ quy định.

Tại nước láng giềng New Zealand, Thủ tướng Christopher Luxon ngày 6.5 đề xuất dự luật buộc các mạng xã hội phải xác minh người dùng từ 16 tuổi trở lên mới có thể tạo tài khoản. Ông Luxon cho biết một số giáo viên và phụ huynh đã phản ánh tình trạng trẻ em bị bắt nạt trên mạng, tiếp xúc nội dung bạo lực và nghiện mạng xã hội.

Tại Bắc Âu, Na Uy sẽ áp dụng giới hạn độ tuổi tối thiểu nghiêm ngặt là 15 đối với việc sử dụng mạng xã hội, khi chính phủ nước này tăng cường chiến dịch siết quy định đối với các công ty công nghệ mà họ cho rằng đang "chống lại bộ não non nớt của trẻ nhỏ". Hồi tháng 5, Hy Lạp, Pháp và Tây Ban Nha kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) ban hành "tuổi trưởng thành kỹ thuật số", nhằm cấm trẻ em truy cập mạng xã hội mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Đến tháng 7, Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Đan Mạch và Hy Lạp thông báo thử nghiệm một kế hoạch chi tiết cho một ứng dụng xác minh độ tuổi để bảo vệ trẻ em trực tuyến.