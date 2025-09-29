NATO điều binh tăng cường an ninh ở Đan Mạch

Ngày 1.10, Đan Mạch dự kiến đón tiếp các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU). Một ngày sau, nước này sẽ đăng cai hội nghị Cộng đồng chính trị châu Âu với sự tham dự của 47 thành viên. Chính phủ Đan Mạch cho biết an ninh được thắt chặt sau loạt sự cố UAV xâm phạm.

Tàu khu trục FGS Hamburg F220 của hải quân Đức tại Copenhagen, Đan Mạch ngày 28.9.2025 ẢNH: REUTERS

Trước đó, Đan Mạch ngày 29.9 tuyên bố sẽ tăng cường an ninh xung quanh các sự kiện sau vụ việc UAV xâm phạm. Theo đó, UAV đã làm gián đoạn giao thông hàng không tại 6 sân bay của Đan Mạch, bao gồm cả sân bay Copenhagen - sân bay bận rộn nhất khu vực Bắc Âu.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen gọi đây là "một cuộc tấn công hỗn hợp", đồng thời cáo buộc Nga là "mối đe dọa chính đối với an ninh châu Âu". Nga đã bác bỏ cáo buộc. Ngày 28.9, Đan Mạch cũng ra lệnh cấm các UAV dân sự sau khi phát hiện thiết bị bay lạ quanh một số cơ sở quân sự.

Trước tình hình đó, trong một bài đăng trên nền tảng X ngày 29.9, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết nước này sẽ gửi hệ thống chống UAV và radar tới Đan Mạch. Cảnh sát Thụy Điển cho biết riêng rằng họ sẽ cử một lực lượng đến Copenhagen theo yêu cầu của Đan Mạch. Các sĩ quan thực thi pháp luật của Na Uy cũng sẽ tham gia.

Trong khi đó, Pháp ngày 29.9 tuyên bố sẽ cử một trực thăng quân sự Fennec cùng một nhóm 35 nhân viên chuyên trách chống UAV.

Cùng ngày, Đức tuyên bố sẽ triển khai khoảng 40 binh sĩ tới Copenhagen để hỗ trợ phát hiện, nhận dạng và phòng thủ chống lại UAV.

Trước đó, Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 27.9 cho biết khối này đang nâng cấp sứ mệnh ở biển Baltic để ứng phó với tình hình ở Đan Mạch.