Lại phát hiện UAV tại căn cứ quân sự lớn nhất Đan Mạch, Na Uy

"Bộ Quốc phòng Đan Mạch có thể xác nhận rằng UAV đã được phát hiện tại một số địa điểm của Bộ Quốc phòng Đan Mạch vào đêm qua. Một số lực lượng đã được triển khai", một phát ngôn viên quân đội cho biết, theo AFP.

Một hệ thống radar di động tại cơ sở quân sự gần làng Dragoer ở Đan Mạch ngày 26.9 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, cảnh sát Đan Mạch thông báo có 1-2 UAV được phát hiện vào khoảng 20 giờ 15 tối 26.9 tại khu vực căn cứ quân sự Karup ở miền tây, căn cứ lớn nhất của quốc gia Bắc Âu. Căn cứ này chứa toàn bộ trực thăng của quân đội và thực hiện các chức năng như giám sát không phận, huấn luyện bay và hỗ trợ.

Người phát ngôn cảnh sát Simon Skelkjaer không nói rõ các UAV xuất phát từ đâu, bổ sung rằng cảnh sát đã không bắn rơi các vật thể này. Căn cứ có chung đường băng với sân bay dân sự Midtjylland, vốn bị đóng cửa trong một thời gian ngắn do vụ việc nhưng không có chuyến bay nào bị ảnh hưởng.

Cũng trong ngày 27.9, cảnh sát Na Uy cho biết đang điều tra các trường hợp nghi ngờ phát hiện UAV vào rạng sáng gần căn cứ không quân Orland ở miền trung, căn cứ quân sự lớn nhất của Na Uy và có các tiêm kích tàng hình F-35.

Ít nhất 2 chiếc UAV đã bay vào vùng cấm gần căn cứ trong khoảng 1 giờ trước khi biến mất. Quân đội và cảnh sát Na Uy đang phối hợp xác minh vụ việc.

Từ hôm 22.9, nhiều vụ phát hiện UAV bí ẩn đã được báo cáo tại Đan Mạch và Na Uy, khiến nhiều sân bay phải đóng cửa.

Chính quyền Đan Mạch gọi những vụ xâm nhập này là các cuộc tấn công hỗn hợp và Thủ tướng Mette Frederiksen đầu tuần này cho biết đây là "cuộc tấn công nghiêm trọng nhất vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Đan Mạch cho đến nay".

Bộ trưởng Tư pháp Đan Mạch Peter Hummelgaard hôm 25.9 cho rằng mục tiêu của các vụ việc này là gây sợ hãi và chia rẽ, đồng thời tuyên bố Copenhagen sẽ tìm cách vô hiệu hóa các UAV, gồm đề xuất luật cho phép chủ cơ sở hạ tầng nơi UAV bay qua được bắn hạ chúng.