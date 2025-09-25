NATO nói tình huống UAV ở Đan Mạch là 'rất nghiêm trọng', Nga lên tiếng

Ông Rutte phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở NATO ở Bỉ hôm 23.9 ảnh: Reuters

Hãng Reuters ngày 25.9 dẫn lời Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông vừa trao đổi với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen về những máy bay không người lái (UAV) đã khiến các sân bay Đan Mạch phải đóng cửa, đồng thời nhấn mạnh tình huống này được xem là "rất nghiêm trọng".

"Các thành viên NATO và Đan Mạch đang phối hợp để tìm cách bảo đảm an toàn và an ninh cho cơ sở hạ tầng trọng yếu của chúng ta", ông Rutte viết trên X.

Ngoài ra, ông Rutte ủng hộ phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các nước thành viên NATO nên bắn hạ UAV và máy bay Nga nếu chúng xâm nhập không phận của họ, trong trường hợp động thái đó là cần thiết.

"Nếu cần thiết. Tôi hoàn toàn đồng ý với Tổng thống Trump", ông Rutte trả lời cuộc phỏng vấn trên chương trình "Fox & Friends" của kênh Fox News, đồng thời cho biết các lực lượng quân sự NATO được huấn luyện để đánh giá những mối đe dọa như vậy và xác định liệu có thể hộ tống máy bay Nga ra khỏi lãnh thổ đồng minh hay phải thực hiện hành động tiếp theo.

Trước đó, Thủ tướng Frederiksen cho hay bà đã trao đổi với ông Rutte về việc các UAV khiến sân bay ở Đan Mạch phải đóng cửa, và cho biết 2 bên đồng ý phối hợp để đảm bảo an toàn, an ninh.

Đan Mạch cho biết sự việc liên quan các UAV trong đêm 24.9 khiến 2 sân bay phải tạm đóng cửa trong thời gian ngắn và ảnh hưởng các cơ sở quân sự.

Sự việc xảy ra lần thứ 2 trong 2 ngày ở Đan Mạch và một số quan chức châu Âu cho là việc Nga gây gián đoạn làm phơi bày điểm yếu của không phận châu Âu trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Moscow và NATO.

Cảnh sát Đan Mạch cho biết các vụ xâm nhập buộc sân bay Aalborg, nơi phục vụ cả các chuyến bay thương mại và quân sự, phải đóng cửa trong 3 giờ, trong khi sân bay Billund - sân bay lớn thứ hai của Đan Mạch - phải ngừng hoạt động trong một giờ. Cả hai sân bay đã mở cửa trở lại vào sáng 25.9.

Cảnh sát xác nhận UAV cũng xuất hiện gần các sân bay Esbjerg và Sonderborg, cũng như căn cứ không quân Skrydstrup - nơi đặt các tiêm kích F-16 và F-35 của Đan Mạch - và phía trên một cơ sở quân sự ở Holstebro. Tất cả đều nằm tại vùng Jutland phía tây.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết chưa có bằng chứng nào cho thấy các hoạt động UAV gần đây có liên quan Nga. Ông cũng nói Đan Mạch vẫn chưa quyết định kích hoạt Điều 4 của NATO hay không. Điều khoản này cho phép các thành viên yêu cầu tham vấn về bất kỳ mối lo ngại an ninh nào.

Liên quan sự việc trên, Đại sứ quán Nga tại Đan Mạch bác bỏ đồn đoán "phi lý" về việc nước này có liên quan đến các vụ UAV nêu trên.

Trong một tuyên bố trên Telegram, Đại sứ quán Nga gọi những sự cố gián đoạn tại các sân bay Đan Mạch là một "sự khiêu khích dàn dựng", đồng thời cho rằng chúng đang bị lợi dụng làm cái cớ để leo thang căng thẳng.