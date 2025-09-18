Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Đan Mạch tập trận lớn ở Greenland nhưng không mời Mỹ tham dự

Khánh An
Khánh An
18/09/2025 08:58 GMT+7

Đan Mạch đã không mời quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận Arctic Light 2025, cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong lịch sử hiện đại ở Greenland, trong bối cảnh các đồng minh NATO tăng cường hợp tác phòng thủ ở Bắc Cực giữa lúc Mỹ quan tâm đến hòn đảo này.

Đan Mạch tập trận rầm rộ ở Greenland, không mời Mỹ dự - Ảnh 1.

Các binh sĩ Đan Mạch tham gia tập trận chung tại Greenland hôm 17.9

ẢNH: REUTERS

Tư lệnh Bắc Cực của Đan Mạch Soren Andersen xác nhận rằng dù Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã được mời nhưng không có đơn vị quân đội Mỹ nào được mời tham gia.

"Chúng tôi hợp tác với các đồng nghiệp tại Căn cứ Không gian Pituffik của Mỹ, nhưng họ không được mời đưa đơn vị nào tham gia cuộc tập trận này", Reuters hôm 17.9 dẫn lời ông Andersen cho biết.

Mỹ trước đây đã tham gia các cuộc tập trận quân sự do Đan Mạch dẫn đầu ở Greenland.

"Dù chúng tôi không tham gia cuộc tập trận lần này, chúng tôi vẫn tiếp tục hợp tác quân sự chặt chẽ với Vương quốc Đan Mạch và các đồng minh Bắc Cực khác", theo một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Copenhagen.

Nhà phân tích quân sự độc lập Hans Peter Michaelsen cho rằng cuộc tập trận mang "thông điệp chính trị mạnh mẽ" nhằm thể hiện vai trò quản lý Greenland của Đan Mạch cùng với các đồng minh NATO.

"Cuộc tập trận về cơ bản được thiết kế để cho người Mỹ thấy rằng Đan Mạch đang chăm lo cho Greenland và làm điều đó với sự hỗ trợ của các cường quốc NATO khác", ông phân tích. Tuy nhiên, ông Andersen bác bỏ ý kiến cho rằng cuộc tập trận nhằm gửi thông điệp đến Washington.

Đan Mạch tập trận rầm rộ ở Greenland, không mời Mỹ dự - Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu F-16 của Đan Mạch cất cánh từ sân bay Kangerlussuaq trong cuộc tập trận

ẢNH: REUTERS

Đan Mạch đã gia tăng đầu tư quốc phòng và hoạt động quân sự ở Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị, kể từ sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mua lại vùng lãnh thổ có vị trí chiến lược này và chỉ trích nỗ lực phòng thủ của Đan Mạch.

Quan hệ giữa Copenhagen và Washington xấu đi trong năm nay do ông Trump từ chối loại trừ khả năng chiếm Greenland bằng vũ lực. Tháng trước, Đan Mạch đã triệu tập nhà ngoại giao Mỹ cấp cao tại Copenhagen sau thông tin cho rằng công dân Mỹ bí mật tiến hành những hoạt động gây ảnh hưởng ở Greenland.

Cuộc tập trận Arctic Light 2025 diễn ra từ ngày 9-19.9, có sự tham gia của hơn 550 binh sĩ đến từ Đan Mạch, Pháp, Đức, Thụy Điển và Na Uy.

Phó tướng của ông Trump chê Đan Mạch không bảo vệ được Greenland trước Nga, Trung Quốc

Đan Mạch triển khai một tàu hộ vệ, trực thăng và tiêm kích F-16, trong khi Pháp điều động một tàu hải quân, một máy bay tiếp liệu trên không và một đơn vị máy bay không người lái.

Cuộc tập trận nhằm chuẩn bị cho các kịch bản tiềm tàng liên quan hoạt động gia tăng của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực, ông Andersen cho biết.

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ nói rằng nỗ lực của các đồng minh NATO nhằm bảo đảm khả năng sẵn sàng phòng thủ ở Bắc Cực là điều được hoan nghênh. Mỹ từng duy trì 17 căn cứ ở Greenland, nhưng hiện chỉ còn hiện diện thường trực tại Căn cứ Không gian Pituffik ở tây bắc Greenland.

Đan Mạch triệu tập lãnh đạo sứ quán Mỹ vì 'chiến dịch ngầm' tại Greenland

Ngoại trưởng Đan Mạch đã triệu tập đại diện ngoại giao Mỹ để làm việc sau khi truyền thông nước này đưa tin có công dân Mỹ thực hiện chiến dịch gây ảnh hưởng tại Greenland.

