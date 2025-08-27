Đan Mạch triệu tập lãnh đạo sứ quán Mỹ vì 'chiến dịch ngầm' tại Greenland

Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Đan Mạch DR ngày 27.8 dẫn các nguồn tin chính phủ và an ninh tiết lộ chính phủ nước này tin rằng có ít nhất 3 người Mỹ liên quan Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện chiến dịch ngầm nhằm gây ảnh hưởng tại Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch mà ông Trump muốn Washington sở hữu.

Hai cảnh sát tại thủ phủ Nuuk của Greenland hồi tháng 3 ảnh: afp

Theo AP, bài báo của DR dựa trên thông tin từ tổng cộng 8 nguồn tin, tất cả đều giấu tên. Họ cho rằng một trong 3 người Mỹ nói trên đã tổng hợp danh sách những cư dân Greenland có thái độ thân thiện với Mỹ, thu thập tên tuổi của những người chống đối ông Trump và đề nghị dân địa phương cung cấp những sự việc có thể được sử dụng để bêu xấu Đan Mạch trên truyền thông Mỹ.

Hai người còn lại cố gắng xây dựng quan hệ với giới chính trị gia, doanh nhân và cư dân địa phương. Các nguồn tin cho rằng mục đích của chiến dịch gây ảnh hưởng này là nhằm làm suy yếu mối quan hệ của cộng đồng Greenland với Đan Mạch.

DR nói không thể xác định 3 người Mỹ nói trên hành động tự phát hay theo chỉ thị của ai. DR biết tên những người này nhưng không công bố để bảo vệ nguồn tin.

"Chúng tôi biết những nhân tố nước ngoài tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến Greenland và vị thế của nó tại Vương quốc Đan Mạch. Vì vậy, không ngạc nhiên khi chúng tôi gặp phải những nỗ lực từ bên ngoài nhằm gây ảnh hưởng tương lai của vương quốc", Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nói.

"Bất kỳ hành động nào nhằm can thiệp công việc nội bộ của vương quốc đương nhiên là không thể chấp nhận. Do đó, tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại giao triệu tập đại biện lâm thời Mỹ cho một cuộc gặp", ông Rasmussen nói và khẳng định sự hợp tác giữa Đan Mạch và Greenland là chặt chẽ và dựa trên lòng tin lẫn nhau.

Đại sứ quán Mỹ tại Đan Mạch chưa bình luận về những thông tin trên. Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Đan Mạch hiện do đại biện lâm thời Mark Stroh lãnh đạo. Tổng thống Trump đã đề cử ông Ken Howery, đồng sáng lập Công ty PayPal, làm đại sứ tại quốc gia Bắc Âu này.

Tổng thống Trump từng nói muốn sở hữu Greenland, hòn đảo nằm gần lục địa Bắc Mỹ hơn Đan Mạch, vì lý do an ninh. Đan Mạch và Greenland đã tuyên bố rằng hòn đảo này không phải để bán và lên án các báo cáo về hoạt động thu thập tình báo của Mỹ tại đây.

Nhà Trắng chưa bình luận về các diễn biến mới nhất.