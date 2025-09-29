Đan Mạch cấm UAV dân sự hoạt động trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU

Quân đội Đan Mạch ngày 28.9 ra lệnh cấm mọi hoạt động lái UAV dân sự sau nhiều vụ phát hiện UAV tại các cơ sở quân sự và sân bay gần đây, theo Reuters.

Lệnh cấm có hiệu lực trên toàn bộ không phận Đan Mạch từ ngày 29.9 đến ngày 3.10. Chỉ có các UAV quân sự, UAV của cơ quan nhà nước như cảnh sát, lực lượng khẩn cấp, y tế, được phép bay.

Một hệ thống radar tại căn cứ quân sự trên đảo Amager của Đan Mạch hôm 26.9 ẢNH: AP

Các công ty có thể xin phép miễn trừ trong trường hợp rất đặc biệt và phải liên hệ Bộ Giao thông. Trong thời gian này, bất kỳ ai bị phát hiện điều khiển UAV sẽ bị phạt tiền hoặc có thể bị phạt 2 năm tù.

Lệnh cấm được ban hành khi Đan Mạch chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) trong ngày 1.10 và sẽ chủ trì hội nghị Cộng đồng chính trị châu Âu một ngày sau đó.

Từ hôm 22.9, các UAV bí ẩn đã được phát hiện tại nhiều nơi, gây ảnh hưởng nhiều sân bay tại Đan Mạch.

Ngày 28.9, Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết lại phát hiện UAV tại nhiều căn cứ quân sự trong đêm và đã triển khai nhiều năng lực để ứng phó.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch không nói rõ số lượng UAV, địa điểm và chi tiết việc triển khai nhưng kênh TV2 dẫn lời một cảnh sát tại đảo Bornholm cho hay một máy bay tiêm kích đã bay qua hòn đảo.

Tàu hộ tống phòng không FGS Hamburg của Đức tại Copenhagen (Đan Mạch) ngày 28.9 ẢNH: REUTERS

"Chúng ta đang ở trong tình huống an ninh khó khăn và phải đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất có thể cho các lực lượng vũ trang và cảnh sát khi họ là người chịu trách nhiệm an ninh trong hội nghị EU", Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen nói trong ngày 28.9.

Một tàu hộ tống phòng không của Đức đã đến Copenhagen trong ngày 28.9 để hỗ trợ giám sát không phận trong thời gian diễn ra các hội nghị. Thụy Điển cũng thông báo sẽ hỗ trợ Đan Mạch năng lực quân sự chống UAV.

Tại Na Uy, hãng quản lý sân bay Avinor cuối ngày 28.9 cho biết đã phát hiện hoạt động UAV tại sân bay Bronnoysund, một trong 4 sân bay ở miền bắc đã mở rộng vùng cấm đối với UAV lên 10 km, theo tờ The Guardian. Na Uy cũng đang điều tra các vụ nghi phát hiện UAV vào hôm 27.9 gần căn cứ Orland, căn cứ quân sự lớn nhất cả nước và có các tiêm kích F-35.