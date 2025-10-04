Chiến hạm Nga bị tố chĩa vũ khí vào tàu Đan Mạch, Mỹ lên tiếng

"Chúng tôi đã chứng kiến một số vụ việc ở eo biển Đan Mạch, khi trực thăng và tàu hải quân của Không quân Đan Mạch bị radar theo dõi nhắm mục tiêu và bị tàu chiến Nga chĩa vũ khí vào", Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc phòng Đan Mạch Thomas Ahrenkiel phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 3.10, theo Reuters.

Một tàu chiến thuộc Hạm đội Baltic của Nga Ảnh: Chụp màn hình TASS

Ông Ahrenkiel nói rằng các tàu chiến Nga đã di chuyển theo hướng va chạm với tàu Đan Mạch trong quá trình đi qua eo biển Đan Mạch, nơi nối liền biển Baltic với biển Bắc. Ông còn nói rằng một tàu chiến Nga đã neo đậu tại vùng biển Đan Mạch hơn một tuần, cho thấy khả năng sẽ có sự can thiệp từ Moscow nếu Đan Mạch tìm cách hạn chế hoạt động của các tàu chở dầu mà phương Tây gọi là "hạm đội bóng tối" được Nga sử dụng để lách lệnh cấm vận của phương Tây đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Moscow.

Theo ông Ahrenkiel, tình báo quốc phòng cũng ghi nhận các tàu chiến Nga đi qua eo biển Đan Mạch với thiết bị sonar và gây nhiễu. Ông cho rằng "rất có thể" các tàu này đã gây nhiễu tín hiệu và gây nhiễu GPS nghiêm trọng ở Đan Mạch ít nhất một lần. Cơ quan tình báo Đan Mạch đánh giá rằng Nga đang tiến hành chiến tranh hỗn hợp chống lại Đan Mạch và phương Tây nói chung.

Hôm 3.10, Nhà Trắng đánh giá rằng báo cáo về các hành động khiêu khích của hải quân Nga chống lại Đan Mạch là một vấn đề nghiêm trọng. "Đây là vấn đề mà chính quyền rất quan tâm và chúng tôi liên tục theo dõi. Hội đồng An ninh Quốc gia tại Nhà Trắng đang liên tục trao đổi thư từ với các đồng minh NATO của chúng tôi, và tổng thống cũng đã trao đổi với nhiều đồng minh trong số họ", phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu với các phóng viên tại một cuộc họp báo, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc trên của Đan Mạch cũng như phát ngôn của bà Leavitt.

Ông Putin đáp trả bình luận ‘cọp giấy’, phủ nhận muốn tấn công NATO

Moscow đã nhiều lần phủ nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công hỗn hợp ở châu Âu. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 2.10 đã nói đùa rằng ông sẽ không cho máy bay không người lái (UAV) bay qua Đan Mạch nữa và mô tả ý tưởng rằng đất nước ông có khả năng nhắm mục tiêu vào một thành viên NATO là "vô lý", theo Reuters.

Trong tuần trước, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã mô tả các vụ xâm nhập bằng UAV gần đây vào các sân bay và cơ sở quân sự của Đan Mạch là một "cuộc tấn công hỗn hợp" nhắm vào nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen thông báo các cuộc điều tra về các vụ UAV xâm nhập vẫn đang tiếp tục, nhưng chưa có kết luận nào về danh tính thủ phạm.

NATO đã tăng cường các hoạt động tại vùng Baltic để ứng phó với các vụ xâm nhập bằng UAV. Ngoài ra, Thụy Điển hôm 3.10 đã đề xuất luật mới nhằm mở rộng hoạt động giám sát hàng hải của lực lượng bảo vệ bờ biển, theo Reuters.